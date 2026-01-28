ONLINE: Pafos - Slavia, za hosty hrají Cham i Prekop. V sestavě domácích David Luiz

Štěpán Ťalský
Sledujeme online   19:53
Od našeho zpravodaje na Kypru - Osmý zápas v letošním ročníku Champions League a také poslední. Slávističtí fotbalisté se s evropskými poháry rozloučí na Kypru proti Pafosu. Utkání, které se hraje na stadionu v Limassolu, můžete od 21 hodin sledovat v podrobné online reportáži.

David Luiz z Pafosu se rozcvičuje před utkáním Ligy mistrů se Slavií. | foto: Reuters

Slavia do vyřazovací fáze Ligy mistrů nepostoupí, se třemi body byla před závěrečným dějstvím ve společné tabulce třetí od konce. Ještě nevyhrála stejně jako Kajrat Almaty a Villarreal.

Povede se jí to konečně na Kypru?

Trenér Jindřich Trpišovský pro splnění dílčího cíle zvolil sestavu: Staněk – Zima, Ogbu, Chaloupek – Douděra, Sadílek, Oscar, Mbodji – Cham, Prekop, Provod.

Slavia odehrála šest zápasů Ligy mistrů na podzim, v nichž s Bodö/Glimt, s Bilbaem a v Bergamu remizovali. Podlehla Arsenalu, na Tottenhamu a na Interu. Jarní část začala před týdnem porážkou 2:4 proti Barceloně.

Pafos, který Ligu mistrů hraje poprvé v historii, má šest bodů a před soubojem se Slavií mohl teoreticky myslet na postup do play off, kam půjde čtyřiadvacet ze šestatřiceti účastníků.

Liga mistrů
8. kolo 28. 1. 2026 21:00
Pafos FC Pafos FC : SK Slavia Praha SK Slavia Praha 0:0 (-:-)
Sestavy:
Gorter – Felipe, Luckassen, Luiz, Pileas – Oršić, Pêpê, Quina – Jajá, Anderson Silva, Dragomir (C).
Sestavy:
Staněk – Zima, Ogbu, Chaloupek – Douděra, Sadílek, Oscar, Mbodji – Cham, Prekop, Provod (C).
Náhradníci:
Petrou, Michail – Bassouamina, Sema, Michael, Langa, Goldar, Dimata, Fontoura Caldierado.
Náhradníci:
Markovič, Rezek – Bořil, Chorý, Chytil, Hašioka, Kušej, Sanyang, Schranz, Pikolon, Naskos, Piták.

Rozhodčí: Stieler – Koslowski, Borsch (Petersen) (všichni GER)

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArsenalArsenal 7 7 0 0 20:2 21
2. Bayern MnichovBayern 7 6 0 1 20:7 18
3. Real MadridReal Madrid 7 5 0 2 19:8 15
4. LiverpoolLiverpool 7 5 0 2 14:8 15
5. TottenhamTottenham 7 4 2 1 15:7 14
6. Paris Saint-GermainPSG 7 4 1 2 20:10 13
7. Newcastle UnitedNewcastle 7 4 1 2 16:6 13
8. ChelseaChelsea 7 4 1 2 14:8 13
9. FC BarcelonaBarcelona 7 4 1 2 18:13 13
10. Sporting CP LisabonSporting Lisabon 7 4 1 2 14:9 13
11. Manchester CityManchester City 7 4 1 2 13:9 13
12. Atlético MadridAtlético 7 4 1 2 16:13 13
13. Atalanta BergamoBergamo 7 4 1 2 10:9 13
14. Inter MilánInter 7 4 0 3 13:7 12
15. Juventus FCJuventus 7 3 3 1 14:10 12
16. Borussia DortmundDortmund 7 3 2 2 19:15 11
17. Galatasaray IstanbulGalatasaray 7 3 1 3 9:9 10
18. FK KarabachKarabach 7 3 1 3 13:15 10
19. Olympique MarseilleMarseille 7 3 0 4 11:11 9
20. LeverkusenLeverkusen 7 2 3 2 10:14 9
21. AS MonacoMonaco 7 2 3 2 8:14 9
22. PSV EindhovenEindhoven 7 2 2 3 15:14 8
23. Athletic BilbaoBilbao 7 2 2 3 7:11 8
24. Olympiakos PireusPireus 7 2 2 3 8:13 8
25. NeapolNeapol 7 2 2 3 7:12 8
26. FC KodaňKodaň 7 2 2 3 11:17 8
27. BruggyBruggy 7 2 1 4 12:17 7
28. Bodo/GlimtBodo/Glimt 7 1 3 3 12:14 6
29. Benfica LisabonBenfica 7 2 0 5 6:10 6
30. Pafos FCPafos 7 1 3 3 4:10 6
31. Saint-GilloiseSaint-Gilloise 7 2 0 5 7:17 6
32. Ajax AmsterdamAjax 7 2 0 5 7:19 6
33. Eintracht FrankfurtFrankfurt 7 1 1 5 10:19 4
34. SK Slavia PrahaSlavia 7 0 3 4 4:15 3
35. VillarrealVillarreal 7 0 1 6 5:15 1
36. FC Kajrat AlmatyKajrat 7 0 1 6 5:19 1

1. - 8. : Play Off: Osmifinále, 9. - 24. : Play-Off: 1/16-finále

Zobrazit více
Sbalit

