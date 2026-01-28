Svou představu tenkrát v roce 2017, když do klubu majetkově vstoupil, vtiskl na jednu z chodeb. Zarámoval fotografie ikonických stánků, mezi nimiž byl i londýnský Stamford Bridge, domov věhlasné Chelsea.
A právě tam Pafos před týdnem zavítal v rámci milionářské Ligy mistrů coby nejbohatší kyperská značka.
„Kurňa, to jsou ale ambiciózní blázni,“ určitě si tenkrát neříkal nastupující šéf skautingu Rodolfo Vaz sám, když tamtudy procházel před pracovními pohovory.
Byl to sice vision board s delším investičním horizontem, ale vyšel. A nejslavnější klubovou soutěž na světě si klub ze západního pobřeží středomořského ostrova přece jen zahrál.
Od snu to trvalo jen osm let.