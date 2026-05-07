Že neumím hrát fotbal? Dembélé postup do finále oslavil starým videem spoluhráče

  11:01
Na oslavu postupu do finále Ligy mistrů si Ousmane Dembélé, hvězda fotbalistů Paris St. Germain, na Instagram pověsil archivní video, na němž jeho někdejší barcelonský spoluhráč Gavi odpovídá novinářům na kritiku.
Ousmane Dembélé slaví gól do sítě Bayernu Mnichov v odvetě semifinále Ligy mistrů. | foto: AP

Dembélé otevřel skóre v odvetě semifinále LM proti Bayernu.
„Já že neumím hrát fotbal? Spousta lidí si to myslí, ale nemají ani ponětí, co ve mně je. Rozumím, je to přece fotbal a každý si může myslet, co chce,“ říká na něm mladíček Gavi.

A tak se Dembélé, držitel Zlatého míče pro nejlepšího fotbalistu planety za rok 2025, vypořádal s kritiky, které mu vyčítali slabší formu v současném ročníku.

Přitom před týdnem v úvodním semifinále proti Bayernu (5:4) dal dva góly a přidal asistenci. Ve středu v odvetě Mnichově (1:1) skóroval zase. Po parádní akci Chviči Kvarccheliji pálil pod břevno už po dvou minutách.

„Ti dva jsou noční můrou pro jakoukoli obranu, protože ji dokážou zničit různými způsoby,“ řekl pro televizi CBS legendární francouzský útočník Thierry Henry.

Bayern - PSG 1:1, Pařížané si opět zahrají finále LM. Pomohl jim i sporný moment

„Jen se podívejte. Kvaracchelija si narazí míč, řítí na bránu a perfektní přihrávkou nachází Dembélého, který zakončuje. Bum, gól už ve třetí minutě. To zarazilo fanoušky, projevilo se na atmosféře a de facto zpečetilo osud zápasu,“ pronesl Henry.

V Paris St. Germain nedávno společně nastupovali Neymar, Lionel Messi a Kylian Mbappé, ale Ligu mistrů klub vyhrál až loni s Dembélém a Kvaracchelijou.

Letos v úvodním semifinále i gruzínský útočník dal dva góly, teď na jediný přihrál. Dembélém má za dvojzápas bilanci 3+1.

„Tito dva k sobě dokonale pasují. Kvara je rychlý na křídle, zaměstnává obránce, kličkuje a Ousmane využívá prostor. Je to čirá radost a zábava. Dembélé je skvělou volbou, když se naskytne příležitost, a Kvaracchelija vytváří chaos svým driblingem a vizí hry ,“ zdůraznil Henry.

Ousmane Dembélé a Chviča Kavarcchelija, strůjci tažení Paris St. Germain Ligou...

Jejich bilance v současném ročníku Ligy mistrů je skvostná. Kvaracchelija dal už deset branek a má šest asistencí. Dembélé vstřelil sedm branek a na dvě přihrál.

Jak se s nimi 31. května v Budapešti ve finále vypořádá vyhlášená obranu Arsenalu?

Vstoupit do diskuse

Předkolo playoff

Osmifinále

Čtvrtfinále

Semifinále

Finále

Vítěz

AS Monaco
2:3
Paris Saint-Germain
Paris Saint-Germain
2:2
AS Monaco
Galatasaray Istanbul
5:2
Juventus FC
Juventus FC
3:2P
Galatasaray Istanbul
Benfica Lisabon
0:1
Real Madrid
Real Madrid
2:1
Benfica Lisabon
Borussia Dortmund
2:0
Atalanta Bergamo
Atalanta Bergamo
4:1
Borussia Dortmund
FK Karabach
1:6
Newcastle United
Newcastle United
3:2
FK Karabach
Bruggy
3:3
Atlético Madrid
Atlético Madrid
4:1
Bruggy
Bodo/Glimt
3:1
Inter Milán
Inter Milán
1:2
Bodo/Glimt
Olympiakos Pireus
0:2
Leverkusen
Leverkusen
0:0
Olympiakos Pireus
Paris Saint-Germain
5:2
Chelsea
Chelsea
0:3
Paris Saint-Germain
Galatasaray Istanbul
1:0
Liverpool
Liverpool
4:0
Galatasaray Istanbul
Real Madrid
3:0
Manchester City
Manchester City
1:2
Real Madrid
Atalanta Bergamo
1:6
Bayern Mnichov
Bayern Mnichov
4:1
Atalanta Bergamo
Newcastle United
1:1
FC Barcelona
FC Barcelona
7:2
Newcastle United
Atlético Madrid
5:2
Tottenham
Tottenham
3:2
Atlético Madrid
Bodo/Glimt
3:0
Sporting CP Lisabon
Sporting CP Lisabon
5:0P
Bodo/Glimt
Leverkusen
1:1
Arsenal
Arsenal
2:0
Leverkusen
Paris Saint-Germain
2:0
Liverpool
Liverpool
0:2
Paris Saint-Germain
Real Madrid
1:2
Bayern Mnichov
Bayern Mnichov
4:3
Real Madrid
FC Barcelona
0:2
Atlético Madrid
Atlético Madrid
1:2
FC Barcelona
Sporting CP Lisabon
0:1
Arsenal
Arsenal
0:0
Sporting CP Lisabon
Paris Saint-Germain
5:4
Bayern Mnichov
Bayern Mnichov
1:1
Paris Saint-Germain
Atlético Madrid
1:1
Arsenal
Arsenal
1:0
Atlético Madrid

6. května 2026

