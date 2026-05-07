Že neumím hrát fotbal? Dembélé postup do finále oslavil starým videem spoluhráče

„Já že neumím hrát fotbal? Spousta lidí si to myslí, ale nemají ani ponětí, co ve mně je. Rozumím, je to přece fotbal a každý si může myslet, co chce,“ říká na něm mladíček Gavi.
A tak se Dembélé, držitel Zlatého míče pro nejlepšího fotbalistu planety za rok 2025, vypořádal s kritiky, které mu vyčítali slabší formu v současném ročníku.
Přitom před týdnem v úvodním semifinále proti Bayernu (5:4) dal dva góly a přidal asistenci. Ve středu v odvetě Mnichově (1:1) skóroval zase. Po parádní akci Chviči Kvarccheliji pálil pod břevno už po dvou minutách.
„Ti dva jsou noční můrou pro jakoukoli obranu, protože ji dokážou zničit různými způsoby,“ řekl pro televizi CBS legendární francouzský útočník Thierry Henry.
„Jen se podívejte. Kvaracchelija si narazí míč, řítí na bránu a perfektní přihrávkou nachází Dembélého, který zakončuje. Bum, gól už ve třetí minutě. To zarazilo fanoušky, projevilo se na atmosféře a de facto zpečetilo osud zápasu,“ pronesl Henry.
V Paris St. Germain nedávno společně nastupovali Neymar, Lionel Messi a Kylian Mbappé, ale Ligu mistrů klub vyhrál až loni s Dembélém a Kvaracchelijou.
Letos v úvodním semifinále i gruzínský útočník dal dva góly, teď na jediný přihrál. Dembélém má za dvojzápas bilanci 3+1.
„Tito dva k sobě dokonale pasují. Kvara je rychlý na křídle, zaměstnává obránce, kličkuje a Ousmane využívá prostor. Je to čirá radost a zábava. Dembélé je skvělou volbou, když se naskytne příležitost, a Kvaracchelija vytváří chaos svým driblingem a vizí hry ,“ zdůraznil Henry.
Jejich bilance v současném ročníku Ligy mistrů je skvostná. Kvaracchelija dal už deset branek a má šest asistencí. Dembélé vstřelil sedm branek a na dvě přihrál.
Jak se s nimi 31. května v Budapešti ve finále vypořádá vyhlášená obranu Arsenalu?