Otužilec Sadílek byl u obou gólů: Pocity jsou ale smíšené. De Jong? Má noční můra

Byl u obou slávistických gólů. Dva centry od rohového praporku, dvě branky, které Slavii proti Barceloně v Lize mistrů dlouho držely ve hře. „Jenže teď mám z toho všeho smíšené pocity, protože jsme bez bodu,“ krčil rameny záložník Michal Sadílek. „Po prvním poločase byl podle mě bod na dosah,“ pokračoval, ale nakonec domácí v atraktivním utkání padli 2:4.
Slávistický záložník Michal Sadílek se snaží zastavit Frenkieho de Jonga z Barcelony.

Slávistický záložník Michal Sadílek se snaží zastavit Frenkieho de Jonga z Barcelony.

Slávistický trenér Jindřích Trpišovský (vlevo) a jeho protějšek z Barcelony
Slávističtí fotbalisté po porážce s Barcelonou v Lize mistrů.
Slávistický záložník Lukáš Provod se chystá střílet v utkání s Barcelonou.
Robert Lewandowski zvýšil náskok Barcelony v utkání se Slavií na 4:2.
Zmrzlí soupeři z Barcelony na něj nevěřícně zírali, když jako jeden z mála slávistů vyběhl i v hlubokém mrazu v krátkém rukávu a bez rukavic.

„Můj rituál, já nikdy nehraju v dlouhém rukávu,“ culil se domácí otužilec. „Navíc v takovém zápase se člověk rychle zahřeje.“

Slavia svedla s Barcelonou statečnou bitvu.

V některých pasážích byla gigantovi nepříjemným protivníkem.

Slavia - Barcelona 2:4, domácí vedli, ale po pauze už dotěrní být nedokázali

Vedoucí gól vás po pár minutách dostal do euforie.
Nejlepší, co se nám mohlo stát. Cítili jsme hned od začátku, že jsme v zápase. V soubojích jsme byli nadoraz, jim to bylo nepříjemné a asi na ně dolehla i zima. Líbilo se mi, že jsme s nimi schopní hrát otevřenou partii.

Ale?
Bohužel bylo vidět, že když od nás dostali sebemenší prostor ve vápně nebo kolem něj, využili ho. Proto hrají v Barceloně.

V zakončení byl soupeř excelentní.
Věřím tomu, že dva góly, které jsme inkasovali v prvním poločase, by v lize napadly. Fermín má náběhy za obranu neskutečné, nic podobného jsem neviděl a v tomhle směru jsem asi proti lepšímu hráči ještě nehrál.

Slávistický záložník Fermín López (vlevo) střílí gól do sítě Slavie.

Před druhým gólem jste ho před vlastní šestnáctkou nedostoupil. Chyba?
Špatně jsme se posunuli a on nabídnutý prostor využil tak, že to hned trefil za tyč. Druhý poločas už byl nahoru dolů, měli tři šance, dali dva góly. A my už jsme bohužel nedokázali odpovědět. Nicméně první poločas byl od nás asi ten nejlepší, který jsme v aktuální sezoně Ligy mistrů předvedli.

Tušili jste, že soupeře můžete ohrozit právě ze standardních situacích?
Ano, věděli jsme, že to pro nás může být největší šance, jak udeřit. Už na kempu v Marbelle jsme se na to hodně soustředili. A povedlo se. Výborná práce všech, kteří se na tom podíleli.

Kdo na vás kromě záložníka Fermína Lópeze přímo na hřišti ještě zapůsobil?
Takových hráčů bylo víc. Třeba de Jong, kterého znám ještě z nizozemské ligy, je taková moje noční můra.

Slávistický záložník Lukáš Provod se skluzem snaží zastavit Pedriho z Barcelony.

Jakto?
Když byl v Ajaxu, hrál jsem na něj před lety osobku a na ten zápas vůbec nevzpomínám rád. Také bych zmínil útočníka Lewandowského, který je fantastický. Většinu balonů udrží, je sehraný se stopery, dlouhé balony rovnou sklepává střeďákům nebo do křídel. Neskutečná kvalita.

Ligu mistrů zakončíte příští týden proti Pafosu. Na Kypr si pojedete konečně pro vítězství?
Určitě to musí být náš cíl. Chceme vyhrát kvůli fanouškům, kteří nás v Lize mistrů ženou v každém zápase. A samozřejmě chceme uspět i kvůli sobě, abychom pak do ligy mohli jít s tím nejlepším pocitem.

