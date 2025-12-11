Otevírala ho Slavia, teď ocelový dóm hostí Spartu. Vítejte v pevnosti Craiova

Premium

Fotogalerie 8

Stadionul Ion Oblemenco v Craiově, na kterém hraje místní Universitatea, soupeř Sparty v Konferenční lize. | foto: Profimedia.cz

Dominik Duffek
  15:00
Od našeho zpravodaje z Rumunska - Už z výšky ji nelze přehlédnout. Když se letadlem blížíte přistávací dráze s moderním, zatím však nepoužívaným terminálem, minete tuhle obrovskou zaoblenou ocelovou stavbu, která odráží sluneční paprsky všude po okolí. Stadionul Ion Oblemenco. Novota. Třicet tisíc míst. Ale ještě vydržte, dovnitř se dostaneme až za chvíli, protože z letiště je to nějaký kus cesty.

Celý článek je jen pro členy

Chcete číst prémiové texty bez omezení?

Předplatit

Kromě blízkého průletu nad rumunskou Craiovou, jihozápadním městem s podobným počtem obyvatel jako v Ostravě, vás upoutá ještě jiný jev.

Plíživý usazený dým, kterým prorůstají jen komíny místní teplárny.

Na kvalitu vzduchu podle aplikací v telefonech pozor, nepříjemné částice s velikostí pod 2,5 mikrometru tady prý poletují v koncentraci přesahující bezpečné normy. „Běh – špatné. Turistika – špatné. Cyklistika – špatné,“ křičí z displejů.

Proto jakmile letadlo dosedne, hned zacítíte cosi spáleného.

A nejsou to cigarety policistů, kteří si v autě krátí čas, než se sparťanská výprava, která sem přijela bojovat s místní Universitateou o postup do vyřazovací fáze Konferenční ligy, vtěsná do přistavených autobusů.

Stadion vyšel na miliardu a čtvrt a tenkrát ho dokonce vyhlásili čtvrtou nejhezčí fotbalovou stavbou roku.

Dočtěte tento exkluzivní článek s předplatným iDNES Premium

Měsíční

99
Předplatit
Flexibilní, bez závazků
Automatické obnovování

Roční

989
Předplatit
Nejlepší poměr cena/výkon
Ušetříte 17%

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20%

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu iDNES.cz, Lidovky.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse
Tipsport - partner programu

5. kolo

Universitatea Craiova vs. AC Sparta Praha //www.idnes.cz/sport
11.12. 18:45
  • 3.43
  • 3.28
  • 2.32
Škendija Tetovo vs. Slovan Bratislava //www.idnes.cz/sport
11.12. 18:45
  • 2.97
  • 3.62
  • 2.42
Samsunspor vs. AEK Atény //www.idnes.cz/sport
11.12. 18:45
  • 2.73
  • 3.26
  • 2.69
Noah Armavir vs. Legia Varšava //www.idnes.cz/sport
11.12. 18:45
  • 2.99
  • 3.39
  • 2.40
Jagiellonia Bělostok vs. Rayo Vallecano //www.idnes.cz/sport
11.12. 18:45
  • 3.70
  • 3.59
  • 2.02
BK Häcken vs. AEK Larnaka //www.idnes.cz/sport
11.12. 18:45
  • 2.08
  • 3.57
  • 3.53
Fiorentina vs. Dynamo Kyjev //www.idnes.cz/sport
11.12. 18:45
  • 1.42
  • 4.91
  • 7.16
KF Drita vs. AZ Alkmaar //www.idnes.cz/sport
11.12. 18:45
  • 8.04
  • 5.28
  • 1.37
Breidablik vs. Shamrock Rovers //www.idnes.cz/sport
11.12. 18:45
  • 2.18
  • 3.52
  • 3.31
Rapid Vídeň vs. Omonia Nikósie //www.idnes.cz/sport
11.12. 21:00
  • 2.35
  • 3.53
  • 2.97
Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osobám mladším 18 let.

4. kolo

Kompletní los
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. SamsunsporSamsunspor 4 3 1 0 9:2 10
2. RC ŠtrasburkŠtrasburk 4 3 1 0 7:4 10
3. NK CeljeCelje 4 3 0 1 8:4 9
4. Šachtar DoněckŠachtar 4 3 0 1 8:5 9
5. MohučMohuč 4 3 0 1 4:2 9
6. Raków ČenstochováRaków 4 2 2 0 7:2 8
7. AEK LarnakaLarnaka 4 2 2 0 5:0 8
8. Jagiellonia BělostokBělostok 4 2 2 0 4:2 8
8. KF DritaDrita 4 2 2 0 4:2 8
10. AEK AtényAEK Atény 4 2 1 1 9:4 7
11. AC Sparta PrahaSparta 4 2 1 1 5:2 7
12. Rayo VallecanoRayo Vallecano 4 2 1 1 8:6 7
13. FC Lausanne-SportLausanne 4 2 1 1 5:3 7
14. SK Sigma OlomoucOlomouc 4 2 1 1 5:5 7
15. Universitatea CraiovaU Craiova 4 2 1 1 3:3 7
16. KKS Lech PoznaňLech Poznaň 4 2 0 2 9:6 6
17. FiorentinaFiorentina 4 2 0 2 6:3 6
18. Crystal PalaceCrystal Palace 4 2 0 2 6:4 6
19. HŠK Zrinjski MostarZrinjski Mostar 4 2 0 2 7:8 6
20. AZ AlkmaarAlkmaar 4 2 0 2 4:7 6
21. Omonia NikósieOmonia Nikósie 4 1 2 1 4:3 5
22. Kuopion PalloseuraKuopio 4 1 2 1 4:3 5
23. Noah ArmavirFC Noah 4 1 2 1 4:4 5
24. HNK RijekaRijeka 4 1 2 1 2:2 5
25. Škendija TetovoŠkendija 4 1 1 2 2:4 4
26. Lincoln Red ImpsLincoln 4 1 1 2 4:10 4
27. Dynamo KyjevDynamo Kyjev 4 1 0 3 6:7 3
28. Legia VaršavaLegia 4 1 0 3 3:5 3
29. Slovan BratislavaSlovan Bratislava 4 1 0 3 4:7 3
30. Hamrun Spartan FCHamrun 4 1 0 3 3:6 3
31. BK HäckenHäcken 4 0 2 2 4:6 2
32. BreidablikBreidablik 4 0 2 2 2:7 2
33. Aberdeen FCAberdeen 4 0 2 2 3:10 2
34. Shelbourne FCShelbourne 4 0 1 3 0:4 1
35. Shamrock RoversShamrock 4 0 1 3 3:9 1
36. Rapid VídeňRapid Vídeň 4 0 0 4 2:12 0

1. - 8. : Play Off: Osmifinále, 9. - 24. : Play Off

Zobrazit více
Sbalit

Nejčtenější

Los mistrovství světa bude moderovat modelka Heidi Klumová. Po 20 letech

Heidi Klumová na show značky L’Oreal v Paříži (29. září 2025)

Německá topmodelka Heidi Klumová bude v pátek moderovat los fotbalového mistrovství světa, což si vyzkoušela už před 20 lety. Slavnostní ceremoniál začne v 18:00 SEČ v Centru múzických umění Johna F....

Tottenham - Slavia 3:0, vlastní gól Zimy, pak dvě penalty. A hosté zase nemají nic

Xavi Simons z Tottenhamu se raduje ze třetího gólu proti Slavii.

Od našeho zpravodaje v Anglii Popáté za sebou bez vstřeleného gólu a tím pádem v Lize mistrů opět bez vítězství. Slávističtí fotbalisté v šestém utkání prestižní soutěži podlehli v Londýně domácímu Tottenhamu, který se přiblížil...

Artis Brno - Sparta 1:2, favorita spasila penalta v závěru. Postup zařídil Rrahmani

Kevin-Prince Milla v hlavičkovém souboji s obránci Artisu Brno.

Sparťanští fotbalisté jsou posledními čtvrtfinalisty domácího poháru. V dohrávaném duelu porazili druholigový Artis Brno 2:1, když v samotném závěru rozhodl z penalty Rrahmani. Sparta předtím vedla...

Los MS 2026: Fotbalisté by hráli v Mexiku s domácím týmem, Koreou a Jižní Afrikou

Wayne Gretzky přiřazuje vítěze „české“ části baráže ke skupině A s domácím...

Nejdřív Jižní Korea, pak Jižní Afrika a na závěr Mexiko. Pokud čeští fotbalisté v březnové baráži uspějí, na mistrovství světa se v létě utkají ve skupině A s národními mužstvy z Asie, Afriky a...

Olomouc - Sparta 0:1, šancí málo. Hosty zachránil Rrahmani, gól domácích neplatil

Sparťanští fotbalisté se radují z gólu Albiona Rrahmaniho v Olomouci.

Moc velkých šancí diváci neviděli. Tu největší, a jedinou gólovou, až v závěru. Sparťanské fotbalisty v Olomouci zachránil dvě minuty před koncem z dorážky kosovský útočník Rrahmani, díky němuž hosté...

Otevírala ho Slavia, teď ocelový dóm hostí Spartu. Vítejte v pevnosti Craiova

Premium
Stadionul Ion Oblemenco v Craiově, na kterém hraje místní Universitatea, soupeř...

Od našeho zpravodaje z Rumunska Už z výšky ji nelze přehlédnout. Když se letadlem blížíte přistávací dráze s moderním, zatím však nepoužívaným terminálem, minete tuhle obrovskou zaoblenou ocelovou stavbu, která odráží sluneční...

11. prosince 2025

Alonso zápas pravdy prohrál, v Realu ale zatím nekončí. Stojíme za ním, zní z kabiny

Kouč Realu Madrid Xabi Alonso udílí pokyny Judu Bellinghamovi během utkání...

Médii prosakovaly informace, že pokud nezvládne středeční zápas s Manchesterem City, na lavičce fotbalistů Realu Madrid skončí. Xabi Alonso svůj tým sice k vítězství nedovedl (1:2), ale zlepšený...

11. prosince 2025  13:10

Olomouc jde na profíky, ale i na bachaře či policistu. Stvrdí pohárový postup?

Hráči Olomouce slaví branku do sítě Noahu.

Obranné řady zdejších místních klubů jsou prý pevné jako Gibraltarská skála. A když se některý z týmů dostane do Evropy, ostatní celky si to užívají s ním. Od 21 hodin bude Olomouci čelit Lincoln Red...

11. prosince 2025  12:42

Sparťanským fanouškům odklonili kvůli mlze let. Zápas v Craiově ale stihnou

Smartwings

Od našeho zpravodaje v Rumunsku Sparťany při cestě na pohárové utkání do Craiovy provázely potíže. Speciál s fotbalisty těsně před vzletem kvůli technickým potížím otočili z ranveje. Charterový let s fanoušky krátce před přistáním...

11. prosince 2025  12:29

Pozadí prodeje Teplic: ptal se Lutych, miliardáře Kratinu přihrál „Šváb“

Milan Kratina, nový majitel FK Teplice během tiskové konference.

Když fotbalové Teplice na jaře koupil miliardář Milan Kratina, nechtěl v uvítacím videu působit jako boss, jako pan Někdo, jako namistrovaný tvrďák. „Neměl to být klasický fotbalový macho styl, ale...

11. prosince 2025  11:20

RECENZE: Upřímný kluk z Havlbrodu i pan Vrtulník. Součkova kniha přišla v pravý čas

Tomáš Souček z West Hamu slaví gól.

Zdálo se, že v ne úplně vhodný moment vstoupila na předvánoční trh autobiografická kniha nazvaná jednoduše Suk. Tedy publikace věnovaná životu a kariéře fotbalisty Tomáše Součka, dlouholetého...

11. prosince 2025  11:08

Schick v Lize mistrů nedohrál kvůli tržné ráně na kotníku. Kouč: Nevypadá to dobře

Patrik Schick (uprostřed) z Leverkusenu padá po faulu Malicka Thiawa z...

Útočník Leverkusenu Patrik Schick nedohrál středeční zápas fotbalové Ligy mistrů proti Newcastlu kvůli tržné ráně na kotníku. Zda bude český reprezentant moci nastoupit v sobotním bundesligovém...

11. prosince 2025  10:18

Panathinaikos cepuje zkušený Benítez, klub chce zpátky na vrchol. Co čeká Plzeň?

Rafael Benítez, trenér řeckého Panathinaikosu.

Spíš než některý z hráčů na soupisce vaši pozornost pravděpodobně jako první upoutá právě jeho jméno. Je to ten Rafael Benítez, slavný španělský trenér? Je. Od konce října vede fotbalisty...

11. prosince 2025  10:10

Fotbalistky Slavie jsou bez trenéra. Vágner odchází do Zlatých Moravců

Jiří Vágner, nový trenér žen Slavie

Úřadující mistryně ligy ze Slavie začnou jarní část soutěže pod novým trenérem. Jiří Vágner po roce a půl končí. Vrací se do mužského fotbalu – převezme Zlaté Moravce, druhý tým druhé slovenské ligy....

11. prosince 2025  8:34

Budete hrát tak dobře, jako mluvíte? Jak rumunští novináři překvapili Priskeho

Sparťanský kouč Brian Priske sleduje zápas na hřišti Artisu Brno.

Od našeho zpravodaje v Rumunsku Opakovaně a neodbytně místní reportéři zjišťovali, jestli by i remíza ze čtvrtečního utkání v Craiově trenérovi sparťanských fotbalistů Brianu Priskemu stačila. „Pokaždé chceme vyhrát a na nic jiného...

11. prosince 2025

Stadion Panathinaikosu má sníženou kapacitu, Plzeň i tak čeká řecké peklo

Fanoušci Panathinaikosu na tribunách

Přestože Olympijský stadion v Aténách, kde hraje Panathinaikos své domácí pohárové zápasy, má kvůli rekonstrukci výrazně sníženou kapacitu, plzeňští fotbalisté mohou ve čtvrtečním duelu Evropské ligy...

11. prosince 2025  5:04

Tati, Sparta je naše nej! Sympaťák Vatajelu vzpomíná na Šurala, Radu i život v Praze

Premium
Bogdan Vatajelu

Od našeho zpravodaje v Rumunsku Ten moment si pamatuje tak živě, že hned vypálí: „23. dubna. Jako by to bylo dneska!“ Nutno dodat, že má Bogdan Vatajelu, rumunský fotbalista a hlavně bývalý sparťan, den nato narozeniny. Svůj debut...

11. prosince 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.