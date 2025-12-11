Kromě blízkého průletu nad rumunskou Craiovou, jihozápadním městem s podobným počtem obyvatel jako v Ostravě, vás upoutá ještě jiný jev.
Plíživý usazený dým, kterým prorůstají jen komíny místní teplárny.
Na kvalitu vzduchu podle aplikací v telefonech pozor, nepříjemné částice s velikostí pod 2,5 mikrometru tady prý poletují v koncentraci přesahující bezpečné normy. „Běh – špatné. Turistika – špatné. Cyklistika – špatné,“ křičí z displejů.
Proto jakmile letadlo dosedne, hned zacítíte cosi spáleného.
A nejsou to cigarety policistů, kteří si v autě krátí čas, než se sparťanská výprava, která sem přijela bojovat s místní Universitateou o postup do vyřazovací fáze Konferenční ligy, vtěsná do přistavených autobusů.
Stadion vyšel na miliardu a čtvrt a tenkrát ho dokonce vyhlásili čtvrtou nejhezčí fotbalovou stavbou roku.