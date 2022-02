Real Madrid proti Messimu v Paříži, začíná play off Ligy mistrů

Šestnáct klubů. Čtyři z Anglie, tři ze Španělska, po dvou z Itálie, z Francie a z Portugalska, po jednom z Německa, z Nizozemska a z Rakouska.

Z velkých týmů a tradičních účastníků z podzimní základní části neprošly jen Barcelona, Sevilla či Dortmund. Jinak v osmifinále Champions League nikdo z týmů, které chtějí něco znamenat, nechybí.

Souboj Paris St. Germain s Messim či Mbappém proti Realu Madrid je také největším šlágrem. Ve většině ostatních dvojic je vždy jeden favorit.

Prosincový los provázel skandál a musel se opakovat.

Osmifinále Ligy mistrů 1. zápasy úterý 15. února

Paris St. Germain - Real Madird

Sporting Lisabon - Manchester City středa 16. února

Salcburk - Bayern Mnichov

Inter Milán - Liverpool úterý 22. února

Chelsea - Lille

Villarreal - Juventus středa 23. února

Benfica Lisabon - Ajax

Atlético Madrid - Manchester United

Real vyřadil pařížský tým v osmifinále před čtyřmi lety, když doma zvítězil 3:1 a venku 2:1. Současní lídři francouzské a španělské ligy se naposledy potkali ve skupině na podzim 2019. Tehdy Pařížané na svém stadionu vyhráli 3:0 a v Madridu remizovali 2:2.

Dvojzápas bude pikantní pro útočníka Kyliana Mbappého, který podle spekulací médií v létě po vypršení smlouvy v PSG odejde do Realu. Francouzský reprezentant však údajnou dohodu popřel. „Ještě jsem se nerozhodnul. I když utkání s Realem mohou změnit situaci a já mám právo mluvit s ostatními kluby, tak to odmítám. Nebudu se teď bavit se soupeřem. Koncentruju se na to, abychom Real vyřadili, a pak se uvidí,“ prohlásil Mbappé.

V úterý určitě nenastoupí bývalý dlouholetý madridský kapitán Sergio Ramos, který do Paříže zamířil před sezonou. Zkušený španělský stoper po zranění lýtka trénuje individuálně. Zvýšenou motivaci proti třináctinásobným šampionům bude mít i útočník Lionel Messi, další letní akvizice PSG. Bývalá hvězda Barcelony zatím zůstává v Paříži za očekáváním. Za Barcelonu nastříleli Messi madridskému Realu 26 branek ve 45 zápasech.

Madridští věří, že po svalovém zranění už bude připravený nejlepší týmový střelec Karim Benzema. „Máme z toho dobrý pocit, stejně jako on. Prioritou je ale zdraví hráče, takže nebudeme riskovat. Doufám, že bude připravený stejně jako domácí Neymar,“ uvedl trenér Realu Carlo Ancelotti, jenž v letech 2011 až 2013 vedl Paris St. Germain.

Zatímco Manchester City v posledních čtyřech letech vždy postoupil do čtvrtfinále, Sporting je v osmifinále teprve podruhé. Portugalský tým při premiéře před 13 lety utrpěl s Bayernem Mnichov debakly 0:5 doma a 1:7 venku. Porážka s celkovým skóre 1:12 je nejvyšší v historii vyřazovací fáze Ligy mistrů.

Úřadující angličtí šampioni drží sérii 12 soutěžních duelů bez porážky, z toho jedenáctkrát vyhráli. „Sporting bude těžký soupeř. Doufáme, že v prvním utkání uhrajeme dobrý výsledek, a v domácí odvetě tak budeme mít výhodu. V Champions League je to pořád stejné, může se stát cokoliv,“ konstatoval záložník City Rodri.