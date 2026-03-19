Fiorentina zdolala Čenstochovou i podruhé a je ve čtvrtfinále Konferenční ligy

Utkání Čenstochová - Fiorentina mělo stejný průběh jako před týdnem. Polský celek šel po změně stran do vedení, střelou na přední tyč se prosadil Struski. Dvojnásobný finalista Konferenční ligy ale stav opět otočil a zahraje si čtvrtfinále soutěže počtvrté za sebou. O vyrovnání se znovu postaral Ndour a vítězný zásah v nastavení si tentokrát připsal Pongračič střelou do prázdné brány z poloviny hřiště.
Celje utrpělo doma debakl 0:4, přesto dnes v Aténách oživilo naděje na postup, když o poločase vedlo 2:0. Na víc už se ale nezmohlo, AEK prošel do čtvrtfinále evropského poháru po 28 letech. Naposledy se mu to podařilo ještě v bývalém Poháru UEFA.
Nováček v pohárech Crystal Palace udolal Larnaku na jejím hřišti díky dvěma zásahům křídelníka Sarra. Domácí sice dovedli dvojzápas za stavu 1:1 do prodloužení, od 73. minuty ale hráli bez vyloučeného střelce branky Saborita a favorit zužitkoval tlak v 99. minutě po signálu z rohového kopu. V závěru dostal červenou kartu další domácí hráč Ioannu.
13. Iosifov
42. Vancaš
Strakosha – Rota, Moukoudi, Relvas, Pilios – Gaćinović (53. Mantalos), Marin, Pineda, Kutesa (53. Eliasson) – Koita, Jović.
Sluga – Bejger, Tutyškinas, Vuklišević, Nieto (46. Hrka) – Daniel, Sešlar (63. Kvesić), Ćalušić (77. Karničnik) – Iosifov (46. Avdyli), Poplatnik (66. Kučys), Vancaš.
Angelopoulos, Brignoli – Georgiev, Kaloskamis, Penrice, Pereyra, Varga, Vida, Zini.
Kolar, Leban – Jevšenak, Kotnik, Vidović, Suhovrsnik.
37. Gaćinović, 62. Mantalos
25. Ćalušić
65. Ndiaye
Batalla – Chavarría, Felipe, Lejeune, Rațiu – U. López, Ciss, Palazón (C) – Álvaro García, Alemão (64. Balliu), De Frutos.
Kocuk – Çift, Šatka (C), van Drongelen – J. Mendes, Makoumbou, Holse, Yüksel, Tómasson – Ndiaye, Mouandilmadji.
Cárdenas, Molina – Achúmáš, Camello, Díaz, Gumbau, Mendy, Espino, Trejo, Valentín.
Eğribayat, Törüz – Albak, Atoen, Borevković, Ceesay, T. Coulibaly, Gönül, Kılınç, Yavru.
32. Chavarría
22. Yüksel, 36. Thorsten Fink, 62. Mouandilmadji
Rozhodčí: Stegemann – Günsch, Achmüller (GER)
13. Ishak
45+7. Ishak
Riznyk – Tobías, Ghram, Marlon, Henrique – Nazaryna (62. Isaque) – A. Santana, Pedrinho (C), Očeretko, Newerton – Elias.
Mrozek – Gumny (46. Pereira), Mońka, Milić, Moutinho – Kozubal, Thórdarson – Ismaheel, Rodríguez, Palma – Ishak (C).
Fesjun, Tvardovskij – L. Traoré, Eguinaldo, Šved, Azarovi, Bondarenko, Konoplja, L. Ferreira, Meirelles, Obah.
Andrejev, Pruchniewski – Ouma, Agnero, Gholízádeh, Walemark, Bengtsson, Gurgul, Dudek, Skrzypczak.
49. Ghram
Rozhodčí: van der Eijk – Bluemink, De Groot (NED)
první zápas 0:0 - postupuje tým Crystal Palace
63. Saborit
13. I. Sarr
99. I. Sarr
Alomerović – Petros Ioannou, Ekpolo, Miličević, Saborit, Ángel García (C) (78. Gurfinkel) – Rohdén (89. Kyriakou), Ledes, Pons (106. Mudražija) – Bajić (76. Cabrera, 112. Rubio), Ivanović (78. Roberge).
Benítez – Richards (76. Lerma), Lacroix (C), Canvot (83. Mateta) – Johnson (60. D. Muñoz), Wharton (119. Hughes), Kamada, Mitchell – I. Sarr, Strand Larsen, Guessand (76. Pino).
Paraskevas, Demetriou – Loukaides, González.
R. Matthews, Jackson Izquierdo – Clyne, Sosa, Rijád, Devenny, Cardines.
33. Saborit, 90+3. Rozada (hlavní trenér), 120+1. Roberge
28. Richards, 53. Lacroix, 84. Strand Larsen
73. Saborit, 120+4. Petros Ioannou
Rozhodčí: Aghajev – Zejnalov, Amirali (AZE).
46. Struski
69. Piccoli
90+7. Pongračić
Zych – Tudor (C) (19. Mosór), Racovițan, Svarnas – Ameyaw, Struski (80. Bulat), Repka, J. Silva (80. Amorim) – Makuch (80. Rocha), Brunes, I. López (69. Diaby-Fadiga).
Christensen – Dodô (88. Pongračić), Comuzzo, Ranieri (C), Parisi – Fabbian, Fagioli (90+1. Mandragora), Ndour – Harrison (90+1. Gudmundsson), Kean (61. Piccoli), Fazzini (61. Gosens).
Trelowski, Czeremski – Napieraj, Arsenić, Ilenič, Mircetić.
de Gea, Leonardelli – Košpo, Kouadio, Braschi, Balbo, Bonanno.
85. Rocha, 86. Brunes, 89. Tomczyk (trenér)
72. Dodô, 85. Ndour, 90+5. Pongračić
Rozhodčí: Martínez – Cabañero, Prieto (ESP)
71. V. Barco
21. Fruk
Penders – Ouattara, Høgsberg, Omobamidele, Doukouré (C) – Yassine, V. Barco, el-Murábet (73. Oyedele), Godo (62. Nanasi) – Panichelli, Enciso.
Zlomislić (C) – Oreč, Husić, Radeljić, Devetak – Dantas, A. Barco, Ndockyt (62. Lasickas) – Gojak, Adu-Adjei, Fruk.
Johnsson, Kerckaert – Becker, D. Fofana, Amougou, Amo-Ameyaw, Kodia, Bosey, Maréchal, Luís.
Todorović – Tornike, Petrovič, Čop, Rukavina, Vignato, Thaqi, Jurić, Bodetić.
31. Husić, 68. Radeljić
Rozhodčí: Balakin – Berkus, Matyjaš (vš. UKR)