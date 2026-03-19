Fiorentina zdolala Čenstochovou i podruhé a je ve čtvrtfinále Konferenční ligy

  22:14
Fotbalisté Fiorentiny v odvetě osmifinále Konferenční ligy vyhráli 2:1 na hřišti Rakówa Čenstochová a postoupili do čtvrtfinále, v úvodním duelu uspěli stejným výsledkem. AEK Atény navzdory porážce 0:2 vyřadil Celje. Crystal Palace zdolal po prodloužení 2:1 AEK Larnaka.
Moise Kean (vlevo) z Fiorentiny v zápase s Rakówem Czestochowá, stíhá ho Karol Struski. | foto: Maciek SkowronekReuters

Utkání Čenstochová - Fiorentina mělo stejný průběh jako před týdnem. Polský celek šel po změně stran do vedení, střelou na přední tyč se prosadil Struski. Dvojnásobný finalista Konferenční ligy ale stav opět otočil a zahraje si čtvrtfinále soutěže počtvrté za sebou. O vyrovnání se znovu postaral Ndour a vítězný zásah v nastavení si tentokrát připsal Pongračič střelou do prázdné brány z poloviny hřiště.

Celje utrpělo doma debakl 0:4, přesto dnes v Aténách oživilo naděje na postup, když o poločase vedlo 2:0. Na víc už se ale nezmohlo, AEK prošel do čtvrtfinále evropského poháru po 28 letech. Naposledy se mu to podařilo ještě v bývalém Poháru UEFA.

Nováček v pohárech Crystal Palace udolal Larnaku na jejím hřišti díky dvěma zásahům křídelníka Sarra. Domácí sice dovedli dvojzápas za stavu 1:1 do prodloužení, od 73. minuty ale hráli bez vyloučeného střelce branky Saborita a favorit zužitkoval tlak v 99. minutě po signálu z rohového kopu. V závěru dostal červenou kartu další domácí hráč Ioannu.

Konferenční liga
19. 3. 2026 18:45
AEK Atény AEK Atény : NK Celje NK Celje 0:2 (0:2)

první zápas 4:0 - postupuje tým AEK Atény

Góly:
Góly:
13. Iosifov
42. Vancaš
Sestavy:
Strakosha – Rota, Moukoudi, Relvas, Pilios – Gaćinović (53. Mantalos), Marin, Pineda, Kutesa (53. Eliasson) – Koita, Jović.
Sestavy:
Sluga – Bejger, Tutyškinas, Vuklišević, Nieto (46. Hrka) – Daniel, Sešlar (63. Kvesić), Ćalušić (77. Karničnik) – Iosifov (46. Avdyli), Poplatnik (66. Kučys), Vancaš.
Náhradníci:
Angelopoulos, Brignoli – Georgiev, Kaloskamis, Penrice, Pereyra, Varga, Vida, Zini.
Náhradníci:
Kolar, Leban – Jevšenak, Kotnik, Vidović, Suhovrsnik.
Žluté karty:
37. Gaćinović, 62. Mantalos
Žluté karty:
25. Ćalušić
Konferenční liga
19. 3. 2026 21:00
zápas probíhá
Rayo Vallecano Rayo Vallecano : Samsunspor Samsunspor 0:1 (0:0)
Góly:
Góly:
65. Ndiaye
Sestavy:
Batalla – Chavarría, Felipe, Lejeune, Rațiu – U. López, Ciss, Palazón (C) – Álvaro García, Alemão (64. Balliu), De Frutos.
Sestavy:
Kocuk – Çift, Šatka (C), van Drongelen – J. Mendes, Makoumbou, Holse, Yüksel, Tómasson – Ndiaye, Mouandilmadji.
Náhradníci:
Cárdenas, Molina – Achúmáš, Camello, Díaz, Gumbau, Mendy, Espino, Trejo, Valentín.
Náhradníci:
Eğribayat, Törüz – Albak, Atoen, Borevković, Ceesay, T. Coulibaly, Gönül, Kılınç, Yavru.
Žluté karty:
32. Chavarría
Žluté karty:
22. Yüksel, 36. Thorsten Fink, 62. Mouandilmadji

Rozhodčí: Stegemann – Günsch, Achmüller (GER)

Konferenční liga
19. 3. 2026 21:00
zápas probíhá
Šachtar Doněck Šachtar Doněck : KKS Lech Poznaň KKS Lech Poznaň 1:2 (0:2)
Góly:
.
Góly:
13. Ishak
45+7. Ishak
Sestavy:
Riznyk – Tobías, Ghram, Marlon, Henrique – Nazaryna (62. Isaque) – A. Santana, Pedrinho (C), Očeretko, Newerton – Elias.
Sestavy:
Mrozek – Gumny (46. Pereira), Mońka, Milić, Moutinho – Kozubal, Thórdarson – Ismaheel, Rodríguez, Palma – Ishak (C).
Náhradníci:
Fesjun, Tvardovskij – L. Traoré, Eguinaldo, Šved, Azarovi, Bondarenko, Konoplja, L. Ferreira, Meirelles, Obah.
Náhradníci:
Andrejev, Pruchniewski – Ouma, Agnero, Gholízádeh, Walemark, Bengtsson, Gurgul, Dudek, Skrzypczak.
Žluté karty:
49. Ghram
Žluté karty:

Rozhodčí: van der Eijk – Bluemink, De Groot (NED)

Konferenční liga
19. 3. 2026 18:45
AEK Larnaka AEK Larnaka : Crystal Palace Crystal Palace 1:2P (0:1)

první zápas 0:0 - postupuje tým Crystal Palace

Góly:
63. Saborit
Góly:
13. I. Sarr
99. I. Sarr
Sestavy:
Alomerović – Petros Ioannou, Ekpolo, Miličević, Saborit, Ángel García (C) (78. Gurfinkel) – Rohdén (89. Kyriakou), Ledes, Pons (106. Mudražija) – Bajić (76. Cabrera, 112. Rubio), Ivanović (78. Roberge).
Sestavy:
Benítez – Richards (76. Lerma), Lacroix (C), Canvot (83. Mateta) – Johnson (60. D. Muñoz), Wharton (119. Hughes), Kamada, Mitchell – I. Sarr, Strand Larsen, Guessand (76. Pino).
Náhradníci:
Paraskevas, Demetriou – Loukaides, González.
Náhradníci:
R. Matthews, Jackson Izquierdo – Clyne, Sosa, Rijád, Devenny, Cardines.
Žluté karty:
33. Saborit, 90+3. Rozada (hlavní trenér), 120+1. Roberge
Žluté karty:
28. Richards, 53. Lacroix, 84. Strand Larsen
Červené karty:
73. Saborit, 120+4. Petros Ioannou
Červené karty:

Rozhodčí: Aghajev – Zejnalov, Amirali (AZE).

Konferenční liga
19. 3. 2026 18:45
Raków Čenstochová Raków Čenstochová : Fiorentina Fiorentina 1:2 (0:0)

první zápas 1:2 - postupuje tým Fiorentina

Góly:
46. Struski
Góly:
69. Piccoli
90+7. Pongračić
Sestavy:
Zych – Tudor (C) (19. Mosór), Racovițan, Svarnas – Ameyaw, Struski (80. Bulat), Repka, J. Silva (80. Amorim) – Makuch (80. Rocha), Brunes, I. López (69. Diaby-Fadiga).
Sestavy:
Christensen – Dodô (88. Pongračić), Comuzzo, Ranieri (C), Parisi – Fabbian, Fagioli (90+1. Mandragora), Ndour – Harrison (90+1. Gudmundsson), Kean (61. Piccoli), Fazzini (61. Gosens).
Náhradníci:
Trelowski, Czeremski – Napieraj, Arsenić, Ilenič, Mircetić.
Náhradníci:
de Gea, Leonardelli – Košpo, Kouadio, Braschi, Balbo, Bonanno.
Žluté karty:
85. Rocha, 86. Brunes, 89. Tomczyk (trenér)
Žluté karty:
72. Dodô, 85. Ndour, 90+5. Pongračić

Rozhodčí: Martínez – Cabañero, Prieto (ESP)

Konferenční liga
19. 3. 2026 21:00
zápas probíhá
RC Štrasburk RC Štrasburk : HNK Rijeka HNK Rijeka 1:1 (0:1)
Góly:
71. V. Barco
Góly:
21. Fruk
Sestavy:
Penders – Ouattara, Høgsberg, Omobamidele, Doukouré (C) – Yassine, V. Barco, el-Murábet (73. Oyedele), Godo (62. Nanasi) – Panichelli, Enciso.
Sestavy:
Zlomislić (C) – Oreč, Husić, Radeljić, Devetak – Dantas, A. Barco, Ndockyt (62. Lasickas) – Gojak, Adu-Adjei, Fruk.
Náhradníci:
Johnsson, Kerckaert – Becker, D. Fofana, Amougou, Amo-Ameyaw, Kodia, Bosey, Maréchal, Luís.
Náhradníci:
Todorović – Tornike, Petrovič, Čop, Rukavina, Vignato, Thaqi, Jurić, Bodetić.
Žluté karty:
Žluté karty:
31. Husić, 68. Radeljić

Rozhodčí: Balakin – Berkus, Matyjaš (vš. UKR)

Předkolo playoff

Osmifinále

Čtvrtfinále

Semifinále

Finále

Vítěz

Kuopion Palloseura
0:2
KKS Lech Poznaň
KKS Lech Poznaň
1:0
Kuopion Palloseura
Noah Armavir
1:0
AZ Alkmaar
AZ Alkmaar
4:0
Noah Armavir
HŠK Zrinjski Mostar
1:1
Crystal Palace
Crystal Palace
2:0
HŠK Zrinjski Mostar
Jagiellonia Bělostok
0:3
Fiorentina
Fiorentina
2:4P
Jagiellonia Bělostok
Škendija Tetovo
0:1
Samsunspor
Samsunspor
4:0
Škendija Tetovo
KF Drita
2:3
NK Celje
NK Celje
3:2
KF Drita
SK Sigma Olomouc
1:1
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
1:2
SK Sigma Olomouc
Omonia Nikósie
0:1
HNK Rijeka
HNK Rijeka
3:1
Omonia Nikósie
KKS Lech Poznaň
1:3
Šachtar Doněck
Šachtar Doněck
19. 3. 21:00
KKS Lech Poznaň
AZ Alkmaar
2:1
AC Sparta Praha
AC Sparta Praha
19. 3. 21:00
AZ Alkmaar
Crystal Palace
0:0
AEK Larnaka
AEK Larnaka
19. 3. 18:45
Crystal Palace
Fiorentina
2:1
Raków Čenstochová
Raków Čenstochová
19. 3. 18:45
Fiorentina
Samsunspor
1:3
Rayo Vallecano
Rayo Vallecano
19. 3. 21:00
Samsunspor
NK Celje
0:4
AEK Atény
AEK Atény
19. 3. 18:45
NK Celje
SK Sigma Olomouc
0:0
Mohuč
Mohuč
19. 3. 18:45
SK Sigma Olomouc
HNK Rijeka
1:2
RC Štrasburk
RC Štrasburk
19. 3. 21:00
HNK Rijeka

Tondo, jsme tu pro tebe! Courtois, De Gea i Schmeichel. Osobnosti podporují Kinského

Antonín Kinský v úvodu zápasu osmifinále LM podklouzl a nabídl Atléticu gól. Za...

Ve středu večer vyfotil televizi u sebe v obýváku a na instagram vyťukal: „Děkuji všem za všechny zprávy. Od snu k noční můře, ale pak zase zpátky ke snu! Vidíme se brzy.“ Počínání českého brankáře...

Alkmaar - Sparta 2:1, tyč, břevno, spousta šancí. Hosté byli výrazně horší

Fotbalisté Alkmaaru oslavují branku Troye Parrotta.

Od našeho zpravodaje v Nizozemsku Sparťanský brankář Jakub Surovčík se překonával, měl pět těžkých zákroků, pomohly mu tyč i břevno, ale na dvě rány obávaného irského střelce Parrotta z Alkmaaru ani tak nestačil. V úvodním osmifinále...

Sparta - Slovácko 5:2, domácí bavili útočným fotbalem, dva góly dal Kuchta

Sparťanský útočník Jan Kuchta se raduje ze svého druhého gólu v utkání proti...

Sparťanští fotbalisté dali pět branek, k tomu jedna neplatila kvůli ofsajdu a vytvořili si několik dalších vyložených šancí. Po dvou předchozích porážkách na Slavii a v Konferenční lize s Alkmaarem...

Koubek poprvé nominoval. Na baráž bere Buchu, Ladru i Klimenta, chybí Černý

Kouč českých fotbalistů Miroslav Koubek při své první reprezentační nominaci.

Velký návrat do národního týmu potvrzen: na baráž o mistrovství světa povolal trenér českých fotbalistů Miroslav Koubek i bývalého kapitána Vladimíra Daridu. V nominaci nechybí ani záložník Pavel...

ONLINE: Sparta - Alkmaar 0:3, naději domácímu Vojtovi bere ofsajd

Sledujeme online
Fotbalisté Alkmaaru se radují z g’ólu do sítě Sparty v osmifinále Konferenční...

Sparťanští fotbalisté jsou půlhodinu od vyřazení z Konferenční ligy. V osmifinálové odvetě proti Alkmaaru prohrávají 0:3, v součtu už 1:5. Hosté skórovali už po sedmi minutách, sparťané pár možností...

ONLINE: Sparta - Alkmaar 0:3, naději domácímu Vojtovi bere ofsajd

Sledujeme online
Fotbalisté Alkmaaru se radují z g’ólu do sítě Sparty v osmifinále Konferenční...

Sparťanští fotbalisté jsou půlhodinu od vyřazení z Konferenční ligy. V osmifinálové odvetě proti Alkmaaru prohrávají 0:3, v součtu už 1:5. Hosté skórovali už po sedmi minutách, sparťané pár možností...

19. března 2026  22:24

Fiorentina zdolala Čenstochovou i podruhé a je ve čtvrtfinále Konferenční ligy

Moise Kean (vlevo) z Fiorentiny v zápase s Rakówem Czestochowá, stíhá ho Karol...

Fotbalisté Fiorentiny v odvetě osmifinále Konferenční ligy vyhráli 2:1 na hřišti Rakówa Čenstochová a postoupili do čtvrtfinále, v úvodním duelu uspěli stejným výsledkem. AEK Atény navzdory porážce...

19. března 2026  22:14

Olomoucká pohádka končí. Tohle si koupit nejde, musíte to odmakat, cítí Janotka

Tomáš Janotka sleduje své svěřence v odvetném zápase osmifinále Konferenční...

Od našeho zpravodaje v Německu Trenér Tomáš Janotka to před utkáním řekl docela přesně: „Udržet dvakrát po sobě čisté konto proti bundesligovému týmu bude složité, cesta vede přes aktivitu vepředu.“ A slova kouče fotbalové Sigmy...

19. března 2026  22:12

Mohuč - Olomouc 2:0, nevýrazný výkon a konec v Evropě. Hosté dohrávali v deseti

Fotbalisté Mohuče slaví druhý gól proti Olomouci.

Olomoučtí fotbalisté si čtvrtfinále Konferenční ligy nezahrají. Po bezbrankové remíze v prvním utkání prohráli v odvetě na půdě Mohuče po nevýrazném výkonu 0:2. První branku vstřelil necelou minutu...

19. března 2026  17:35,  aktualizováno  21:51

Krejčí před Alkmaarem rozproudil Letnou: Věřím, že budeme valit až do konca!

Ladislav Krejčí z Wolverhamptonu po utkání s Arsenalem.

Jen co Letná vyvolala sestavu sparťanských fotbalistů, vystoupil na hlavní tribuně muž, kterému tady ještě nedávno říkali kapitáne. „Všechny sparťany moc zdravím!“ promluvil do reproduktorů Ladislav...

19. března 2026  21:08

Šulc se vrátil po zranění do hry. Lyon prohrál v Evropské lize s Vigem a končí

Corentin Tolisso z Lyonu je zklamaný.

Fotbalisté Olympique Lyon prohráli v osmifinálové odvetě Evropské ligy doma s Celtou Vigo 0:2 a v soutěži končí. Pavel Šulc nastoupil v závěru poprvé po svalovém zranění, ale vyřazení nezabránil....

19. března 2026  21:04

Zákulisí výjezdu Sigmy: Třítýdenní práce, dohady s Němci i sanitka, líčí organizátor

Zbyněk Müller (vlevo), hlavní organizátor vlakového výjezdu olomouckých...

Od našeho zpravodaje v Německu Hlavní vlakové nádraží v Mohuči se zabarvilo do modra. A to nejen kvůli jedné dýmovnici. Do německého města přicestovalo vlakovým speciálem zhruba 750 fanoušků Sigmy, kteří od 18.45 podporují...

19. března 2026  19:04

Slavia dostala za derby čtvrtmilionovou pokutu, Sparta zaplatí 150 tisíc

Momentka ze zápasu Slavia Praha - Sparta Praha.

Slavia obdržela od disciplinární komise Ligové fotbalové asociace po pražském ligovém derby souhrnnou pokutu čtvrt milionu korun. Klub z Edenu pyká za výtržnosti fanoušků a za to, že nezabránil...

19. března 2026  17:21

RETRO: Třicet let od zázraku v Římě. Mikrobus hořel a slávisté šli za papežem

Premium
Slávističtí fotbalisté oslavují postup přes AS Řím. (19. března 1996)

Jiří Štajner se přikrčil a bác. Letící balon zasáhl nezkrotného bohéma do ramene. Jiří Vávra pospíchal, ve sprintu narazil na kutálející se míč a instinktivně do něj plácnul pravým nártem. Gól! Dva...

19. března 2026

V nominaci irských fotbalistů je po změně pasu Vale, nechybí hvězda Parrott

Irský národní tým slaví vítězný gól Troy Parrotta (na kolenou) v utkání s...

V nominaci irských fotbalistů na semifinále play off o mistrovství světa proti Česku je po nedávné změně pasu i záložník Harvey Vale, který v mládeži reprezentoval Anglii. Ve výběru islandského...

19. března 2026  14:54

Vem si aviváž a jdi do...! Jankto ostře proti bývalým koučům: Jeden mě nenechal hrát

Český fotbalista Jakub Jankto z Cagliari ve výskoku pro míč v utkání proti...

Rozjel se slušně. Bývalý fotbalový reprezentant a záložník Jakub Jankto se po konci kariéry rozmluvil o bývalých trenérech. A volil pořádně ostrá slova. „Nejhorší byl jednoznačně Davide Nicola, ten...

19. března 2026  14:28

Děsivé zranění na Anfieldu. Útočník si o reklamní panel roztrhl palec

Nizozemský útočník Noa Lang z Galatasaraye je odnášen na nosítkách poté, co si...

Držel se za palec pravé ruky a křičel bolestí. Když se pak na své zranění podíval, omdléval, až mu na obličej museli nasadit kyslíkovou masku. Noa Lang, nizozemský fotbalista Galatasaray Istanbul,...

19. března 2026  13:30

