Fotbalová Sigma dokázala to, co jí před sezonou věřil málokdo. Minulý týden zvládla projít přes předkolo play off Konferenční ligy, když uspěla na hřišti Lausanne. Po dlouhých 34 letech tak okusí osmifinále evropské soutěže. A tak není divu, že úspěchem fanoušci i klub žijí také po několikadenním odstupu. Podívejte se, jak sigmáci slavili přímo ve Švýcarsku. Podle fotografií to vypadá na slušnou party, byť trenér Tomáš Janotka varoval: „Klukům dovolím naprosté minimum! Program je našlapaný, oslavíme to až během reprezentační pauzy.“
Autor: Martin Sekanina, SK Sigma Olomouc
Moment, který všechno odstartoval. Hlavní rozhodčí po dlouhé kontrole odvolal vyrovnávací gól Lausanne kvůli titěrnému ofsajdu a poslal Sigmu do varu. Divíte se? Švýcaři málem srovnali dvě minuty před koncem.
Hmatatelné euforie. Olomoucký křídelník Jáchym Šíp bezprostředně po závěrečném hvizdu ani nevěděl, kam má běžet slavit.
V první půli si oddechl, když po své chybě unikl červené kartě. Během oslav ale stoper Olomouce Abdoulaye Sylla kraloval. Útočník Mohamed Jásir pak parťáka klidnil a rohový praporek mu sebral. Oslavy pokračují.
Olomoucký odchovanec Šíp na hřišti Lausanne otevřel skóre, po zápase si užil děkovačku s kotlem. „Evropský gól? Splněný sen," dojímal se po utkání.
Je to tam! Gólman Jan Koutný a obránce Jiří Sláma hecují olomoucké příznivce.
Hráči i fanoušci Sigmy nasadili speciální kulichy vytvořené pro švýcarský výjezd. Při oslavách Hanákům rozhodně zima nebyla.
Hoši, děkujeme. Sigmu ve Švýcarsku podporovalo cca 250 fanoušků, šlo tak o druhý největší výjezd olomouckých fans v aktuální sezoně evropských pohárů. Dosud nejvíce (350) sledovalo počínání Olomouce ve Florencii, rekord ale nejspíš padne. Na osmifinále KL se do Mohuče chystá přes pět stovek sigmáků.
Olomoucký boss. Stoper Matúš Malý oslavuje postup do osmifinále Konferenční ligy s předsedou Sigmy Ondřejem Navrátilem.
Navrátil poctivě absolvuje se Sigmou všechny výjezdy. Po utkání v Lausanne přišel poděkovat svým podřízeným přímo do kabiny...
... A tam se bujaře slavilo. Oslav se chopili i odchovanci Olomouce Matěj Hadaš (zleva), Matěj Mikulenka a Jáchym Šíp, autor první branky v utkání, které nakonec skončilo vítězství 2:1 pro Olomouc.
Gólmani Jan Koutný (zprava) a Matúš Hruška si s chutí zazpívali. Brankářská trojka Tadeáš Stoppen jako by pozoroval, co že se to vlastně děje.
Tak tohle mi doma neuvěří! Záložník Sigmy Jiří Spáčil telefonuje domů. „My jsme fakt postoupili!" Vedle něj huláká manažer a bývalý hráč Olomouce Lukáš Vraštil.
U velkolepých oslav nechyběl ani generální sportovní manažer Simgy Pavel Hapal (v černém). I on si po postupu s chutí zazpíval.
Kdo vyhrál?! Gólman Jan Koutný byl v kabině lídrem oslav. A pak, že jsou brankáři tišší...
Křídelník Sigmy Jáchym Šíp byl středem pozornosti. Není divu, ve Švýcarsku otevřel skóre a nasměroval Hanáky k postupu.
Trojice olomouckých odchovanců slaví první postup do osmifinále evropské soutěže po dlouhých 34 letech. V roce 1992 se Sigma utkala v Poháru UEFA s Juventusem.
A další střelec. Antonín Růsek (vepředu) vstřelil Lausanne vítěznou branku po signálu z rohového kopu. "Z lavičky nám bylo řečeno, abychom zahráli jiný signál, ale nakonec jsme zahráli tento," svěřil se po utkání, jak společně se spoluhráči neposlechl trenéry.
Rada starších. I nejzkušenější hráči v kádru Olomouce (zleva Danijel Šturm, Matúš Malý, Anotnín Růsek, Jan Kliment a Dominik Janošek) bujaře křepčili po nezapomenutelné noci.
Podle fotografií to vypadalo na slušnou party, byť trenér Tomáš Janotka varoval: „Klukům dovolím naprosté minimum! Program je našlapaný, oslavíme to až během reprezentační pauzy.“
