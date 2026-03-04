|
OBRAZEM: Takhle slaví Sigma! Legrace s rohovým praporkem, zpíval i Hapal
Plzeň - Panathinaikos 1:2 po pen., domácí v pohárech končí, rozstřel rozhodl Pantovič
Plzeňští fotbalisté si osmifinále Evropské ligy nezahrají. V odvetě úvodního vyřazovacího kola s Panathinaikosem nezvládli penaltový rozstřel, v němž svou penaltu neproměnili Memič a Souaré. Po 120...
Byl to šok, trenérovi jsme důvěřovaly. Fotbalistka o skryté kameře ve sprchách
Čtyři roky. Tak dlouho si bývalý trenér fotbalistek Slovácka Petr Vlachovský nahrával hráčky po tréninku ve sprchách a v kabině. Mezi nimi byla i Jana Žufánková, nyní útočnice Slavie a české...
Další evropská šílenost. Nesnáším VAR, spílal kouč Lausanne po postupu Sigmy
Od našeho zpravodaje ve Švýcarsku Tohle rozhodně nebylo pro nikoho se slabým srdcem. Jako by fotbalová Sigma nervy drásající a šílenou koncovku v evropských zápasech doslova přitahovala. Jistě si vybavíte, jak do předkola play off...
Jablonec - Slavia 3:2 po pen., lídr ligy končí ve čtvrtfinále poháru, nezvládl rozstřel
Slávističtí fotbalisté potřetí v řadě končí ve čtvrtfinále domácího poháru. Proti Jablonci sice dokázali v nastavení základní hrací doby vyrovnat na 2:2, jenže pak nezvládli penaltový rozstřel (2:3),...
Ml. Boleslav - Sparta 1:0 po pen., další šok v poháru! Floder vychytal semifinále
Čtyřikrát v řadě postoupili do finále domácího poháru. Popáté to nevyjde. Sparťanští fotbalisté končí stejně jako o pár hodin předtím jejich rival ze Slavie. Na penalty. Ve čtvrtfinále v Mladé...
Snad už se uvolníme. Jedlička se snažil rozhodit střelce, u penalt myslel na dceru
V rozstřelu chytil penalty Vladimíru Daridovi, Danielu Trubačovi a v osmé sérii i Jakubu Uhrinčaťovi. Ostravský brankář Martin Jedlička se stal hrdinou čtvrtfinálového utkání domácího poháru. I díky...
Zaváhání City, Arsenal zvýšil náskok na čele ligy. Newcastle i v deseti skolil United
Náskok vedoucího Arsenalu narostl v anglické lize na sedm bodů. Ve vloženém 29. kole vydřel první tým tabulky výhru 1:0 v Brightonu, zatímco jeho hlavní sok v boji o titul Manchester City doma pouze...
Starost pro reprezentaci. Schick se zranil při rozcvičce, Leverkusen zvítězil i bez něj
Leverkusen i bez zraněného Patrika Schicka zvítězil v německé fotbalové lize na hřišti Hamburku 1:0. Jediný gól dal Christian Kofane, Bayer se dočkal triumfu po třech soutěžních zápasech.
Hradec - Baník 0:1 po pen., další pohárové drama, v osmé sérii rozhodl Chaluš
V úterý Jablonec překvapivě vyřadil Slavii a Mladá Boleslav si poradila se Spartou. Oba favorité po prodloužení nezvládli rozstřel. I středeční čtvrtfinále domácího poháru rozhodovaly penalty. Po...
Floder, skromný hrdina. Vyřadit Spartu? Zatím mi to nedochází, hlavně že chytám!
Když se v závěru prodloužení natáhl na nepříjemně zakroucenou střelu sparťanského kapitána Lukáše Haraslína, už brankář Jiří Floder věděl, že Mladá Boleslav čtvrtfinále domácího poháru se Spartou...
Může se Wolverhampton zachránit? Kouč se smál: Nejsme tak špatní, jak lidé mysleli
Před několika týdny, neřkuli měsíci, to bylo zcela nemyslitelné. Byli pro smích a měli zaděláno na nejhorší sezonu v historii Premier League. Teď je ovšem situace jiná. Sbírají body, poráží favority...
Doživotní distanc pro kouče-šmíráka. Hráčská asociace žádá zásah FIFA
Čtyři roky si tajně natáčel v šatnách a sprchách fotbalistky Slovácka. Vyvázl s podmínkou a pětiletým zákazem trénování. Teď ale hrozí bývalému trenérovi ženského týmu Slovácka Petru Vlachovskému...
Trump: Je mi ukradené, jestli bude Írán na mistrovství světa. Co může udělat FIFA?
Zatímco FIFA v čele s Giannim Infantinem pořád věří, že bude letní fotbalový šampionát kompletní, americký prezident Donald Trump do jeho plánů poslal další šrapnel. Pro server Politico uvedl: „Je mi...
Hráči už se kupují jako na Heurece, tvrdí Dobiáš, otec datové analýzy Slavie
Když před víc než dekádou zaťukal jako fanoušek na dveře ligové Slavie, že by ji chtěl pozvednout pomocí datové analýzy stávajících hráčů i posil, možná ho považovali tak trochu za mimozemšťana....
Fotbalová Sigma dokázala to, co jí před sezonou věřil málokdo. Minulý týden zvládla projít přes předkolo play off Konferenční ligy, když uspěla na hřišti Lausanne. Po dlouhých 34 letech tak okusí...
Smutná večerní linka do Prahy. Jak Sparta a Slavia otevřely cestu k poháru
V srpnu 2022 dorazil do Edenu z estonského Paide jako další z nadějí pro budoucnost. „Hodně jsme ho sledovali. Přestup byl ekonomicky výhodný a my si vyhodnotili, že by pro nás jednou mohl být...
Vypadnout jsme si zasloužili. Předvedli jsme špatný výkon, hlesl Priske v Boleslavi
Nekličkoval a vinu rovnou hledal u sebe. „Nebyli jsme dostatečně kvalitní a soupeř byl tentokrát lepší než my. Nejen v devadesáti minutách, ale i v prodloužení a poté v penaltách. Postup si Mladá...