OBRAZEM: Takhle slaví Sigma! Legrace s rohovým praporkem, zpíval i Hapal

  11:06
Fotbalová Sigma dokázala to, co jí před sezonou věřil málokdo. Minulý týden zvládla projít přes předkolo play off Konferenční ligy, když uspěla na hřišti Lausanne. Po dlouhých 34 letech tak okusí osmifinále evropské soutěže. A tak není divu, že úspěchem fanoušci i klub žijí také s několikadenním odstupem. Podívejte se, jak sigmáci slavili přímo ve Švýcarsku.
Stoper Olomouce Abdoulaye Sylla slaví postup do osmifinále Konferenční ligy. oslavy oslavy oslavy oslavy oslavy oslavy oslavy oslavy oslavy oslavy oslavy

Plzeň - Panathinaikos 1:2 po pen., domácí v pohárech končí, rozstřel rozhodl Pantovič

Zklamaní plzeňští fotbalisté po vyřazení s Panathinaikosem.

Plzeňští fotbalisté si osmifinále Evropské ligy nezahrají. V odvetě úvodního vyřazovacího kola s Panathinaikosem nezvládli penaltový rozstřel, v němž svou penaltu neproměnili Memič a Souaré. Po 120...

Byl to šok, trenérovi jsme důvěřovaly. Fotbalistka o skryté kameře ve sprchách

Premium
Fotbalistka Jana Žufánková hrála od dětství za Slovácko. Od léta 2024 je...

Čtyři roky. Tak dlouho si bývalý trenér fotbalistek Slovácka Petr Vlachovský nahrával hráčky po tréninku ve sprchách a v kabině. Mezi nimi byla i Jana Žufánková, nyní útočnice Slavie a české...

Další evropská šílenost. Nesnáším VAR, spílal kouč Lausanne po postupu Sigmy

Fotbalisté Sigmy Olomouc oslavují na hřišti v Lausanne postup do osmifinále...

Od našeho zpravodaje ve Švýcarsku Tohle rozhodně nebylo pro nikoho se slabým srdcem. Jako by fotbalová Sigma nervy drásající a šílenou koncovku v evropských zápasech doslova přitahovala. Jistě si vybavíte, jak do předkola play off...

Jablonec - Slavia 3:2 po pen., lídr ligy končí ve čtvrtfinále poháru, nezvládl rozstřel

Hráči Jablonce slaví postup do semifinále poháru, po penaltách vyřadili Slavii.

Slávističtí fotbalisté potřetí v řadě končí ve čtvrtfinále domácího poháru. Proti Jablonci sice dokázali v nastavení základní hrací doby vyrovnat na 2:2, jenže pak nezvládli penaltový rozstřel (2:3),...

Ml. Boleslav - Sparta 1:0 po pen., další šok v poháru! Floder vychytal semifinále

Radost hráčů Mladé Boleslavi. Po penaltách porazili Spartu a zahrají si...

Čtyřikrát v řadě postoupili do finále domácího poháru. Popáté to nevyjde. Sparťanští fotbalisté končí stejně jako o pár hodin předtím jejich rival ze Slavie. Na penalty. Ve čtvrtfinále v Mladé...

Snad už se uvolníme. Jedlička se snažil rozhodit střelce, u penalt myslel na dceru

Martin Jedlička zasahuje ve čtvrtfinále poháru proti Hradci Králové.

V rozstřelu chytil penalty Vladimíru Daridovi, Danielu Trubačovi a v osmé sérii i Jakubu Uhrinčaťovi. Ostravský brankář Martin Jedlička se stal hrdinou čtvrtfinálového utkání domácího poháru. I díky...

5. března 2026  7:20

Zaváhání City, Arsenal zvýšil náskok na čele ligy. Newcastle i v deseti skolil United

Bukayo Saka slaví vedoucí trefu v utkání s Brightonem.

Náskok vedoucího Arsenalu narostl v anglické lize na sedm bodů. Ve vloženém 29. kole vydřel první tým tabulky výhru 1:0 v Brightonu, zatímco jeho hlavní sok v boji o titul Manchester City doma pouze...

4. března 2026  23:52

Starost pro reprezentaci. Schick se zranil při rozcvičce, Leverkusen zvítězil i bez něj

Fotbalisté Leverkusenu se radují z trefy v utkání s Hamburkem.

Leverkusen i bez zraněného Patrika Schicka zvítězil v německé fotbalové lize na hřišti Hamburku 1:0. Jediný gól dal Christian Kofane, Bayer se dočkal triumfu po třech soutěžních zápasech.

4. března 2026  22:59

Hradec - Baník 0:1 po pen., další pohárové drama, v osmé sérii rozhodl Chaluš

Kapitán Hradce Vladimír Darida (vlevo) a Jakub Pira z Ostravy.

V úterý Jablonec překvapivě vyřadil Slavii a Mladá Boleslav si poradila se Spartou. Oba favorité po prodloužení nezvládli rozstřel. I středeční čtvrtfinále domácího poháru rozhodovaly penalty. Po...

4. března 2026  19:47

Floder, skromný hrdina. Vyřadit Spartu? Zatím mi to nedochází, hlavně že chytám!

Mladoboleslavský gólman Jiří Floder kryje míč před dotírajícím sparťanem Janem...

Když se v závěru prodloužení natáhl na nepříjemně zakroucenou střelu sparťanského kapitána Lukáše Haraslína, už brankář Jiří Floder věděl, že Mladá Boleslav čtvrtfinále domácího poháru se Spartou...

4. března 2026  15:11

Může se Wolverhampton zachránit? Kouč se smál: Nejsme tak špatní, jak lidé mysleli

Kouč Wolverhamptonu Rob Edwards oslavuje výhru nad Liverpoolem.

Před několika týdny, neřkuli měsíci, to bylo zcela nemyslitelné. Byli pro smích a měli zaděláno na nejhorší sezonu v historii Premier League. Teď je ovšem situace jiná. Sbírají body, poráží favority...

4. března 2026  14:02

Doživotní distanc pro kouče-šmíráka. Hráčská asociace žádá zásah FIFA

Petr Vlachovský vede trénink fotbalistů Slovácka.

Čtyři roky si tajně natáčel v šatnách a sprchách fotbalistky Slovácka. Vyvázl s podmínkou a pětiletým zákazem trénování. Teď ale hrozí bývalému trenérovi ženského týmu Slovácka Petru Vlachovskému...

4. března 2026  12:08,  aktualizováno  13:49

Trump: Je mi ukradené, jestli bude Írán na mistrovství světa. Co může udělat FIFA?

Americký prezident Donald Trump se stal prvním držitelem nové Ceny míru, kterou...

Zatímco FIFA v čele s Giannim Infantinem pořád věří, že bude letní fotbalový šampionát kompletní, americký prezident Donald Trump do jeho plánů poslal další šrapnel. Pro server Politico uvedl: „Je mi...

4. března 2026  13:38

Hráči už se kupují jako na Heurece, tvrdí Dobiáš, otec datové analýzy Slavie

Premium
Ústí nad Labem, 27. 2. 2026, 2. fotbalová liga, FK Viagem Ústí nad Labem - SK...

Když před víc než dekádou zaťukal jako fanoušek na dveře ligové Slavie, že by ji chtěl pozvednout pomocí datové analýzy stávajících hráčů i posil, možná ho považovali tak trochu za mimozemšťana....

4. března 2026

OBRAZEM: Takhle slaví Sigma! Legrace s rohovým praporkem, zpíval i Hapal

Stoper Olomouce Abdoulaye Sylla slaví postup do osmifinále Konferenční ligy.

Fotbalová Sigma dokázala to, co jí před sezonou věřil málokdo. Minulý týden zvládla projít přes předkolo play off Konferenční ligy, když uspěla na hřišti Lausanne. Po dlouhých 34 letech tak okusí...

4. března 2026  11:06

Smutná večerní linka do Prahy. Jak Sparta a Slavia otevřely cestu k poháru

Jan Kuchta v bolestivé pozici během čtvrtfinále MOL Cupu s Mladou Boleslaví.

V srpnu 2022 dorazil do Edenu z estonského Paide jako další z nadějí pro budoucnost. „Hodně jsme ho sledovali. Přestup byl ekonomicky výhodný a my si vyhodnotili, že by pro nás jednou mohl být...

4. března 2026  9:30

Vypadnout jsme si zasloužili. Předvedli jsme špatný výkon, hlesl Priske v Boleslavi

Sparťanský trenér Brian Priske po vyřazení z domácího poháru s Mladou Boleslaví.

Nekličkoval a vinu rovnou hledal u sebe. „Nebyli jsme dostatečně kvalitní a soupeř byl tentokrát lepší než my. Nejen v devadesáti minutách, ale i v prodloužení a poté v penaltách. Postup si Mladá...

4. března 2026

