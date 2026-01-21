Klenot Barcelony s českým pasem. Zláká ho nároďák? Na původ je hrdý, říká otec

Premium

Fotogalerie 3

Orian Goren v dresu mládežníků Barcelony v Youth League. | foto: Profimedia.cz

Jiří Čihák
David Čermák
,
  12:00
Stačí jeho jméno vyťukat do internetového vyhledávače a do očí vás okamžitě trknou titulky plné vzletných slov i zavazujících příměrů. Další perla ze slavné fotbalové líhně. Chlapec s aurou velkého hráče. Nový Andrés Iniesta. Orian Goren, teprve šestnáctiletý klenot Barcelony, jejíž áčko večer nastoupí v Lize mistrů v Edenu na Slavii, má našlápnuto k mimořádné kariéře.

A na pozoru se musí mít i celé fotbalové Česko.

Drobný teenager s čupřinou kudrnatých vlasů má totiž kromě izraelského pasu díky matce i ten český.

„Za Izrael naskakuje za starší ročník a cítím, že chce momentálně jít touhle cestou,“ tvrdí Tomáš Kulvajt, trenér české reprezentační sedmnáctky. „Ale rozhodně nepadlo, že by nechtěl reprezentovat Česko. Dvířka mu nezavíráme, právě naopak.“

Ročník 2009.

Sedmnácté narozeniny v polovině března.

Potenciál nezměrný.

Španělský novinář Jaume Marcet, znalec věhlasné barcelonské akademie La Masia, ho zařadil na seznam deseti talentů, jež se v roce 2026 vyplatí sledovat: „Prototyp moderního středního záložníka, který ovládá všechny klíčové aspekty hry. Precizní. Elegantní. Inteligentní.“

Na svůj původ je opravdu hrdý a o fotbalovou historii v Česku se zajímá. Díky slavné penaltě zná i jméno pana Panenky, Pavla Nedvěda nebo Petra Čecha

Jarom Goren o synovi Orianovi

Vstoupit do diskuse (5 příspěvků)
Výsledky

