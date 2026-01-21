A na pozoru se musí mít i celé fotbalové Česko.
Drobný teenager s čupřinou kudrnatých vlasů má totiž kromě izraelského pasu díky matce i ten český.
„Za Izrael naskakuje za starší ročník a cítím, že chce momentálně jít touhle cestou,“ tvrdí Tomáš Kulvajt, trenér české reprezentační sedmnáctky. „Ale rozhodně nepadlo, že by nechtěl reprezentovat Česko. Dvířka mu nezavíráme, právě naopak.“
Ročník 2009.
Sedmnácté narozeniny v polovině března.
Potenciál nezměrný.
Španělský novinář Jaume Marcet, znalec věhlasné barcelonské akademie La Masia, ho zařadil na seznam deseti talentů, jež se v roce 2026 vyplatí sledovat: „Prototyp moderního středního záložníka, který ovládá všechny klíčové aspekty hry. Precizní. Elegantní. Inteligentní.“
Na svůj původ je opravdu hrdý a o fotbalovou historii v Česku se zajímá. Díky slavné penaltě zná i jméno pana Panenky, Pavla Nedvěda nebo Petra Čecha