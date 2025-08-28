ONLINE: Slávisté v očekávání, blíží se los Ligy mistrů. Jak vypadá nejtěžší varianta?

Slavii hrozí velcí soupeři, naprostá top úroveň. Třeba Real Madrid, Paris St. Germain, Arsenal, Benfica, Neapol, Marseille, Newcastle či Bilbao.
Mnohem schůdnější, ale fanouškovsky méně atraktivní by mohla být například varianta s Dortmundem, Interem, Frankfurtem, Bruggami, Bodö/Glimt, Olympiakosem, Pafosem či Kajratem.
Podruhé se bude Champions League hrát v novém formátu tzv. švýcarským systémem. Všechny týmy včetně Slavie dostanou při losu dva soupeře z každého ze čtyř výkonnostních košů. Český mistr je v tom třetím a může mít nanejvýš dva soupeře z jedné země.
|1. koš
|2. koš
|3. koš
|4. koš
|Paris Saint-Germain
|Arsenal
|Tottenham Hotspur
|Monako
|Real Madrid
|Bayer Leverkusen
|PSV Eindhoven
|Galatasaray
|Manchester City
|Atlético Madrid
|Ajax Amsterdam
|Union Saint-Gilloise
|Bayern Mnichov
|Atalanta
|Neapol
|Athletic Bilbao
|Liverpool
|Villarreal
|Sporting Lisabon
|Newcastle United
|Inter Milán
|Juventus
|Olympiakos Pireus
|Pafos FC
|Chelsea
|Eintracht Frankfurt
|Slavia Praha
|Kajrat Almaty
|Borussia Dortmund
|Benfica
|Bodö/Glimt
|Karabach
|Barcelona
|Bruggy
|Olympique Marseille
|Kodaň
Čeká ho celkem osm zápasů, čtyři doma a čtyři venku. Nový ročník Ligy mistrů odstartuje v úterý 16. září, podzimní část skončí ve středu 10. prosince, ale poslední dvě kola základní fáze jsou na programu opět až v druhé polovině ledna.
Platí totéž, co minulý rok.
Žádné odvety, žádné základní skupiny, jen jedna dlouhá tabulka, z níž osm nejlepších projde rovnou do osmifinále. Týmy na devátém až čtyřiadvacátém místě se utkají v předkole vyřazovací fáze. Zbytek končí.
Evropská liga a Konferenční liga se losují v pátek odpoledne.
|1. kolo
|16.–18. září 2025
|2. kolo
|30. září–1. října 2025
|3. kolo
|21.–22. října 2025
|4. kolo
|4.–5. listopadu 2025
|5. kolo
|25.–26. listopadu 2025
|6. kolo
|9.–10. prosince 2025
|7. kolo
|20.–21. ledna 2026
|8. kolo
|28. ledna 2026