ONLINE: Riga FC - Sparta, hosté hájí náskok, v sestavě poprvé Mannsverk

Od našeho zpravodaje v Lotyšsku - Šestý a poslední krok na cestě do fotbalové Konferenční ligy. Sparta hájí v Lotyšsku proti domácímu týmu Riga FC dvoubrankový náskok z Prahy. Odvetu závěrečného předkola třetí pohárové soutěže sledujte od 18:45 v podrobném online přenosu.

Skonto Stadions v rize, kde Sparta odehraje odvetu závěrečného předkola Konferenční ligy. | foto: Dominik Duffek, iDNES.cz

Sparťané před týdnem porazili Rigu, kterou vede slovenský trenér Adrián Guľa, díky trefám útočníků Kuchty a Rrahmaniho 2:0.

Před odvetou řešil trenér Brian Priske absence v defenzivě, ze zdravotních důvodů s týmem vůbec neodcestovali Sörensen, Ševínský, Kadeřábek, Cobbaut nebo záložník Andersen.

Dánský kouč nakonec zvolil následující jedenáctku: Vindahl – Uchenna, Vydra, Zelený – Preciado, Mannsverk, Kairinen, Ryneš – Birmančevič, Kuchta, Haraslín.

Norského záložníka Mannsverka, jenž do Sparty nedávno přišel na hostování z Ajaxu, čeká debut. V sestavě nahradí zraněného Kofoda Andersena. Další dvě změny oproti prvnímu duelu jsou na stoperu – vrací se Zelený a stejně jako v neděli proti Dukle bude v zadních řadách hrát Vydra.

Sparta hraje v Lotyšsku o Konferenční ligu netradičně ve středu, protože ve čtvrtek nastoupí v Rize proti jinému místnímu klubu RFS ve stejné fázi soutěže maltský tým Hamrun Spartans.

Konferenční liga
Play-off 27. 8. 2025 18:45
Riga FC Riga FC : AC Sparta Praha AC Sparta Praha 0:0 (-:-)
