ONLINE: Riga FC - Sparta, hosté hájí náskok, v sestavě poprvé Mannsverk

Sparťané před týdnem porazili Rigu, kterou vede slovenský trenér Adrián Guľa, díky trefám útočníků Kuchty a Rrahmaniho 2:0.
Před odvetou řešil trenér Brian Priske absence v defenzivě, ze zdravotních důvodů s týmem vůbec neodcestovali Sörensen, Ševínský, Kadeřábek, Cobbaut nebo záložník Andersen.
Dánský kouč nakonec zvolil následující jedenáctku: Vindahl – Uchenna, Vydra, Zelený – Preciado, Mannsverk, Kairinen, Ryneš – Birmančevič, Kuchta, Haraslín.
Norského záložníka Mannsverka, jenž do Sparty nedávno přišel na hostování z Ajaxu, čeká debut. V sestavě nahradí zraněného Kofoda Andersena. Další dvě změny oproti prvnímu duelu jsou na stoperu – vrací se Zelený a stejně jako v neděli proti Dukle bude v zadních řadách hrát Vydra.
Sparta hraje v Lotyšsku o Konferenční ligu netradičně ve středu, protože ve čtvrtek nastoupí v Rize proti jinému místnímu klubu RFS ve stejné fázi soutěže maltský tým Hamrun Spartans.