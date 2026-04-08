ONLINE: Barcelona hraje ve čtvrtfinále LM s Atlétikem, PSG vede nad Liverpoolem

Odvety se hrají za týden.
PSG s Liverpoolem si zopakují osmifinálový duel z minulého ročníku, v němž uspěli francouzští šampioni až po penaltovém rozstřelu. Pařížané můžou vyřadit dalšího anglického soupeře, v minulém kole si poradili s Chelsea.
ONLINE: čtvrtfinále Ligy mistrů
obě utkání sledujeme minutu po minutě
Už pátý vzájemný zápas v sezoně čeká na Barcelonu s Atlétikem. Madridský celek vyhrál jediný v semifinále Španělského poháru, triumf 4:0 mu v součtu s odvetou (0:3) stačil k postupu. Katalánci zvítězili třikrát, naposledy v sobotu v lize uspěli 2:1 na hřišti soupeře.
Už v úterý zvítězil mnichovský Bayern na Realu Madrid 2:1, v souběžně hraném duelu pak Arsenal porazil 1:0 portugalský Sporting.
11. Doué
Safonov – Hakimí, Marquinhos (C), Pacho, Mendes – Zaïre-Emery, Vitinha, Neves – Doué, Dembélé, Kvaracchelia.
Mamardašvili – Gomez, Konaté, van Dijk (C), Kerkez – Gravenberch, A. Mac Allister – Frimpong, Szoboszlai, Wirtz – Ekitiké.
Chevalier, Marin – Beraldo, Zabarnyj, G. Ramos, I Kang-in, L. Hernández, Mayulu, P. Fernández, Mbaye.
Woodman, Misciur – Isak, Saláh, Chiesa, Jones, Gakpo, Robertson, Nyoni, Ngumoha.
Rozhodčí: Sánchez (ESP) – Cabañero (ESP), Prieto (ESP)
J. García – Koundé, Cubarsí, G. Martín, Cancelo – E. García, Pedri (C) – Yamal, Olmo, Rashford – Lewandowski.
Musso – Molina, Le Normand, Hancko, Ruggeri – Simeone, Llorente, Koke (C), Lookman – Griezmann, Álvarez.
Szczęsny, Kochen – Balde, R. Araújo, Gavi, Torres, F. López, Casadó, Bardghji, Cortés, Espart, Marqués.
Esquivel, M. de Luis – Mendoza, Sørloth, Baena, Almada, Lenglet, Pubill, Vargas, Nicolás González, J. Díaz.
Rozhodčí: Kovács – Marica, Tunyogi (vš. ROU)