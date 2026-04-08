ONLINE: Barcelona hraje ve čtvrtfinále LM s Atlétikem, PSG vede nad Liverpoolem

Středeční večer patří dalším úvodním zápasům čtvrtfinále fotbalové Ligy mistrů. Obhájce trofeje, pařížské Saint Germain, hostí anglický Liverpool a současně Barcelona ve španělském souboji zápolí s madridským Atlétikem. Obě utkání sledujte v podrobných online reportážích od 21 hodin.

Chviča Kvaracchelijaa (vpravo) a Vitinha se radují z gólu na hřišti Chelsea.

Odvety se hrají za týden.

PSG s Liverpoolem si zopakují osmifinálový duel z minulého ročníku, v němž uspěli francouzští šampioni až po penaltovém rozstřelu. Pařížané můžou vyřadit dalšího anglického soupeře, v minulém kole si poradili s Chelsea.

Už pátý vzájemný zápas v sezoně čeká na Barcelonu s Atlétikem. Madridský celek vyhrál jediný v semifinále Španělského poháru, triumf 4:0 mu v součtu s odvetou (0:3) stačil k postupu. Katalánci zvítězili třikrát, naposledy v sobotu v lize uspěli 2:1 na hřišti soupeře.

Už v úterý zvítězil mnichovský Bayern na Realu Madrid 2:1, v souběžně hraném duelu pak Arsenal porazil 1:0 portugalský Sporting.

Liga mistrů
8. 4. 2026 21:00
zápas probíhá
Paris Saint-Germain Paris Saint-Germain : Liverpool Liverpool 1:0 (-:-)
Góly:
11. Doué
Sestavy:
Safonov – Hakimí, Marquinhos (C), Pacho, Mendes – Zaïre-Emery, Vitinha, Neves – Doué, Dembélé, Kvaracchelia.
Mamardašvili – Gomez, Konaté, van Dijk (C), Kerkez – Gravenberch, A. Mac Allister – Frimpong, Szoboszlai, Wirtz – Ekitiké.
Chevalier, Marin – Beraldo, Zabarnyj, G. Ramos, I Kang-in, L. Hernández, Mayulu, P. Fernández, Mbaye.
Woodman, Misciur – Isak, Saláh, Chiesa, Jones, Gakpo, Robertson, Nyoni, Ngumoha.

Rozhodčí: Sánchez (ESP) – Cabañero (ESP), Prieto (ESP)

Liga mistrů
8. 4. 2026 21:00
zápas probíhá
FC Barcelona FC Barcelona : Atlético Madrid Atlético Madrid 0:0 (-:-)
Sestavy:
J. García – Koundé, Cubarsí, G. Martín, Cancelo – E. García, Pedri (C) – Yamal, Olmo, Rashford – Lewandowski.
Sestavy:
Musso – Molina, Le Normand, Hancko, Ruggeri – Simeone, Llorente, Koke (C), Lookman – Griezmann, Álvarez.
Náhradníci:
Szczęsny, Kochen – Balde, R. Araújo, Gavi, Torres, F. López, Casadó, Bardghji, Cortés, Espart, Marqués.
Náhradníci:
Esquivel, M. de Luis – Mendoza, Sørloth, Baena, Almada, Lenglet, Pubill, Vargas, Nicolás González, J. Díaz.

Rozhodčí: Kovács – Marica, Tunyogi (vš. ROU)

Předkolo playoff

Osmifinále

Čtvrtfinále

Semifinále

Finále

Vítěz

AS Monaco
2:3
Paris Saint-Germain
Paris Saint-Germain
2:2
AS Monaco
Galatasaray Istanbul
5:2
Juventus FC
Juventus FC
3:2P
Galatasaray Istanbul
Benfica Lisabon
0:1
Real Madrid
Real Madrid
2:1
Benfica Lisabon
Borussia Dortmund
2:0
Atalanta Bergamo
Atalanta Bergamo
4:1
Borussia Dortmund
FK Karabach
1:6
Newcastle United
Newcastle United
3:2
FK Karabach
Bruggy
3:3
Atlético Madrid
Atlético Madrid
4:1
Bruggy
Bodo/Glimt
3:1
Inter Milán
Inter Milán
1:2
Bodo/Glimt
Olympiakos Pireus
0:2
Leverkusen
Leverkusen
0:0
Olympiakos Pireus
Paris Saint-Germain
5:2
Chelsea
Chelsea
0:3
Paris Saint-Germain
Galatasaray Istanbul
1:0
Liverpool
Liverpool
4:0
Galatasaray Istanbul
Real Madrid
3:0
Manchester City
Manchester City
1:2
Real Madrid
Atalanta Bergamo
1:6
Bayern Mnichov
Bayern Mnichov
4:1
Atalanta Bergamo
Newcastle United
1:1
FC Barcelona
FC Barcelona
7:2
Newcastle United
Atlético Madrid
5:2
Tottenham
Tottenham
3:2
Atlético Madrid
Bodo/Glimt
3:0
Sporting CP Lisabon
Sporting CP Lisabon
5:0P
Bodo/Glimt
Leverkusen
1:1
Arsenal
Arsenal
2:0
Leverkusen
Paris Saint-Germain
1:0
Liverpool
Liverpool
14. 4. 21:00
Paris Saint-Germain
Real Madrid
1:2
Bayern Mnichov
Bayern Mnichov
15. 4. 21:00
Real Madrid
FC Barcelona
0:0
Atlético Madrid
Atlético Madrid
14. 4. 21:00
FC Barcelona
Sporting CP Lisabon
0:1
Arsenal
Arsenal
15. 4. 21:00
Sporting CP Lisabon

