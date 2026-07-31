Premium

Získejte všechny články
3 měsíce za 19 Kč

Mihálik: Krásně se to otočilo. Loni jsme málem vypadli s Motorletem, teď Besiktas

Radomír Machek
  7:19
Hradecký útočník Ondřej Mihálik (vlevo) v souboji s protivníkem z Tromsö...

Hradecký útočník Ondřej Mihálik (vlevo) v souboji s protivníkem z Tromsö Tobiasem Guddalem v utkání 2. předkola Konferenční ligy. | foto: Martin Veselý, MAFRA

Fotbalisté FK Hradce Králové slaví výhru v odvetném utkání 2. předkola Evropské...
Fotbalista FK Hradec Králové Tom Slončík slaví gól proti Tromsu IL.
Fotbalisté FK Hradce Králové slaví gól Tromsu IL v odvetném utkání 2. předkola...
Střelec gólu FK Hradce Králové Tom Slončík po brance Tromsu IL.
19 fotografií
Prožívají euforii, kterou by si před pár měsíci možná ani nedovedli představit. Fotbalisté Hradce Králové prošli druhým předkolem Evropské ligy a už jen jeden krok mu zbývá k tomu, aby si zahrál i ligovou část některé z pohárových soutěží. Budou na to mít dva pokusy, první v příštích dvou týdnech, kdy ve třetím předkole Evropské ligy vyzvou Besiktas Istanbul.

„Krásně se to otočili. Před rokem jsme v našem poháru málem vypadli s Motorletem,“ komentoval nečekaný postup přes norské Tromsö útočník Ondřej Mihálik, autor jednoho ze tří hradeckých gólů v odvetě, kterou Hradec vyhrál jasně 3:1.

Jste překvapený, jak jste úvodní dvojzápas v Evropě zvládli?
Je pravda, že to asi nikdo nepředpokládal, favoritem jsme určitě nebyli. Co se týká herní dominance nebo držení míče, tak nás Tromsö určitě v obou zápasech přehrálo, ale rozhodují góly a my vyhráli celkově 4:1.

Hradec - Tromsö 3:1, domácí otáčeli, třikrát udeřili ze vzduchu. Příště je čeká Besiktas

Tromsö dalo tentokrát gól jako první, vy jste ale stačili do přestávky vyrovnat. Jak důležitý moment to byl?
Strašně důležitý. Myslím si, že by to pro nás bylo mnohem těžší, kdyby to bylo do poločasu 0:1, hrálo by se nám určitě hůř. Začali jsme víc hrát, byli jsme trochu klidnější. Nám pomohl a je trošku rozhodil.

Co se dělo v poločase v kabině? Po přestávce jste zabrali, rychle dali dva góly a zápas jste už výborně dohráli.
Nic mimořádného, všichni jsme si vzali na sebe ledový ručníky a tak nějak jsme nabírali síly. Věděli jsme, že prostě musíme dál pokračovat stejně, že to je stále v našich rukách. Něco jsme si ukázali, řekli jsme si, že potřebujeme trochu víc podržet balon. Druhý poločas nám v tomhle vyšel, dvěma góly jsme Tromsö ještě víc uzemnili a pak už jsme tu hru kontrolovali. I když nějaké šance měli, tak pořád by museli dát čtyři góly na to, aby to ještě otočili, nebo aspoň tři do prodloužení.

Fotbalisté FK Hradce Králové slaví výhru v odvetném utkání 2. předkola Evropské...

Hrálo se vedru, pro Nory asi nevýhoda?
Určitě to pro ně nebylo komfortní. Navíc v domácím prostředí jsou zvyklí na umělku, a myslím si, že na jejich rozehrávce bylo občas vidět, že to nemají tak přilepený na noze, jako to měli v domácím utkání. Ale ani pro nás to nebylo nic komfortního, bylo opravdu teplo. Na tohle se žádný sportovec nemůže vymlouvat.

Už příští čtvrtek vás čeká první zápas s Besiktasem. Co vám říkají jména hvězd, která tam hrají? Ve hře byl i Salah z Liverpoolu.
Uvidíme, třeba to ještě se Salahem dopadne, nebo ještě přivedou někoho jiného. Přestoupil tam Trossard z Arsenalu, tak aspoň nějaký větší přestup udělali. I tak ale mají tým plný hvězd, je to známá adresa v Turecku, jeden z gigantů, a bude to určitě složitý. Na druhé straně si myslím, že nemáme proč skládat zbraně nebo do toho jít s nějakou obavou.

Co Václav Černý, který v Besiktasi působí. Zavoláte si nebo napíšete?
Možná pošlu zprávu, třeba odepíše. Ale určitě nebudu vyzvídat, máme přece nějakou profesionální úroveň. Myslím si, že některé věci mají zůstat v kabině.

Vstoupit do diskuse

Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech se může ukázat až pět českých týmů.

Předkolo playoff

Osmifinále

Čtvrtfinále

Semifinále

Finále

Vítěz

Ludogorec Razgrad
2:1
Ferencváros
Ferencváros
2:0
Ludogorec Razgrad
Panathinaikos Atény
2:2
FC Viktoria Plzeň
FC Viktoria Plzeň
1:1
Panathinaikos Atény
Dinamo Záhřeb
1:3
KRC Genk
KRC Genk
3:3P
Dinamo Záhřeb
PAOK Soluň
1:2
Celta Vigo
Celta Vigo
1:0
PAOK Soluň
Celtic Glasgow
1:4
Stuttgart
Stuttgart
0:1
Celtic Glasgow
Fenerbahce Istanbul
0:3
Nottingham
Nottingham
1:2
Fenerbahce Istanbul
Brann Bergen
0:1
Boloňa
Boloňa
1:0
Brann Bergen
Lille
0:1
Crvena Zvezda Bělehrad
Crvena Zvezda Bělehrad
0:2P
Lille
Ferencváros
2:0
SC Braga
SC Braga
4:0
Ferencváros
Panathinaikos Atény
1:0
Real Betis
Real Betis
4:0
Panathinaikos Atény
KRC Genk
1:0
Freiburg
Freiburg
5:1
KRC Genk
Celta Vigo
1:1
Olympique Lyon
Olympique Lyon
0:2
Celta Vigo
Stuttgart
1:2
FC Porto
FC Porto
2:0
Stuttgart
Nottingham
0:1
FC Midtjylland
FC Midtjylland
1:2
Nottingham
Boloňa
1:1
AS Řím
AS Řím
3:4P
Boloňa
Lille
0:1
Aston Villa
Aston Villa
2:0
Lille
SC Braga
1:1
Real Betis
Real Betis
2:4
SC Braga
Freiburg
3:0
Celta Vigo
Celta Vigo
1:3
Freiburg
FC Porto
1:1
Nottingham
Nottingham
1:0
FC Porto
Boloňa
1:3
Aston Villa
Aston Villa
4:0
Boloňa
SC Braga
2:1
Freiburg
Freiburg
3:1
SC Braga
Nottingham
1:0
Aston Villa
Aston Villa
4:0
Nottingham
Freiburg
0:3
Aston Villa
Aston Villa

Nejčtenější

Zařizoval ho na dálku. Fotbalista ukázal svůj luxusní byt s terasou ve Zlíně

Velký jídelní stůl navazuje na kuchyňský ostrůvek.

Řešit bydlení na dálku je pro většinu lidí náročné a často stresující, obzvlášť pokud jde o zásadní rozhodnutí, jakým je vlastní domov. Právě zde se ukázala důležitost vzájemné důvěry a komunikace,...

Zbrojovka - Sparta 3:1, nováček vyškolil favorita. Zazářil domácí Vachoušek

Sestřih zápasu
Lucky Ezeh slaví gól proti pražské Spartě.

Povedená dvacetiminutovka, během které sparťanští fotbalisté srovnali, nestačila. V prvním ligovém kole místo bodů dostali od nováčka pořádnou facku. S brněnskou Zbrojovkou padli na jižní Moravě 1:3...

Historické odkazy, odvážné designy i sázka na jistotu. Prohlédněte si ligové dresy

Nové fotbalové dresy pro sezonu 2026/2027.

Další ročník fotbalové Chance Ligy odstartoval v sobotu. Kromě řady posil představily ligové týmy také nové dresy. Některé vsadily na osvědčenou klasiku, část se však vydala odvážnější cestou. Které...

Chorý zůstává ve Slavii. Tvrdík potvrdil: Rozhodl majitel Tykač. Douděra odchází

Slávistické šéf Jaroslav Tvrdík na předsezonní tiskové konferenci.

Příští tři zápasy ještě vynechá, jelikož mu dobíhá trest za červenou kartu. Pak se však Tomáš Chorý znovu objeví v sestavě fotbalové Slavie. Navzdory původním slovům šéfa Jaroslava Tvrdíka, že za ni...

34 otázek pro 34. ročník. Startuje první liga, co se v nové sezoně bude řešit?

Michal Sadílek ze Slavie a Garang Kuol ze Sparty během derby

Ještě ani týden neutekl od chvíle, kdy španělský kapitán Rodri se zlatou trofejí v ruce popoháněl pryč z pódia neodbytného amerického prezidenta Trumpa. Mistrovství světa sotva skončilo, ale...

Mihálik: Krásně se to otočilo. Loni jsme málem vypadli s Motorletem, teď Besiktas

Hradecký útočník Ondřej Mihálik (vlevo) v souboji s protivníkem z Tromsö...

Prožívají euforii, kterou by si před pár měsíci možná ani nedovedli představit. Fotbalisté Hradce Králové prošli druhým předkolem Evropské ligy a už jen jeden krok mu zbývá k tomu, aby si zahrál i...

31. července 2026  7:19

KOMENTÁŘ: Kam se řítí fotbal? Infantino chce zpeněžit práva na světové turnaje

Šéf FIFA Gianni Infantino si podává ruku se šéfem FAČR Davidem Trundou.

Představte si, že vlastníte nádherný historický zámek, kam každý rok proudí statisíce turistů. Platí vstupné, kupují suvenýry, pronajímají si prostory na akce. Stroj na peníze! Najednou na vás...

31. července 2026  5:56

Dva centry, dva góly. Jak padl první, jsem zjistil až z telefonu, řekl jablonecký Sláma

Jablonecký Jiří Sláma (č. 20) přijímá gratulace spoluhráčů poté, co po jeho...

Precizně rozehrál standardní situace, ze kterých padly oba góly zápasu. Levý obránce Jiří Sláma měl v domácí odvetě 2. předkola Konferenční ligy klíčový podíl na postupové výhře fotbalistů Jablonce,...

30. července 2026  22:22

Jablonec - Varaždín 2:0, oba góly ze standardek, postup trefil Pavlovič

Fotbalové utkání mezi FK Jablonec a NK Varaždín.

Jablonečtí fotbalisté jsou v další fázi kvalifikace evropských pohárů. V odvetě 2. předkola Konferenční ligy porazili doma Varaždín 2:0, v součtu chorvatského protivníka přestříleli 4:3 a za týden je...

30. července 2026  17:45,  aktualizováno  21:51

Budeme bojkotovat MS, pokud projde Infantinův návrh, shodla se celá Evropa

Španělé aplaudují Argentincům v čele s Lionelem Messim, kteří si jdou pro...

Pokud Mezinárodní fotbalová federace (FIFA) prodá část práv na mistrovství světa soukromým investorům, vrcholného turnaje se už nezúčastní země z Evropy. Členské státy Evropské fotbalové unie UEFA se...

30. července 2026  17:50,  aktualizováno  21:33

Jablonec v Konferenční lize 2026/27: Program a výsledky

Trénink jabloneckých fotbalistů, v popředí Jan Chramosta.

Fotbalisté Jablonce zahájili úspěšně kvalifikaci o postup do Konferenční ligy. Na hřišti chorvatského Varaždínu sice prohráli 2:3, domácí výhra 2:0 jim však zajistila postup. Ve 3. předkole narazí na...

30. července 2026  21:18

Hradec Králové v Evropské lize 2026/27: Program a výsledky

Děkovačka fotbalistů Hradce Králové po zápase se Slavií.

Fotbalisté Hradce Králové zahájili boj o Evropskou ligu výborně. Ve 2. předkole vyřadil norské Tromsö a příště vyzvou turecký Besiktas. V našem přehledu najdete informace o termínech zápasů,...

30. července 2026  21:12

Hradec - Tromsö 3:1, domácí otáčeli, třikrát udeřili ze vzduchu. Příště je čeká Besiktas

Fotbalisté FK Hradce Králové slaví gól Tromsu IL v odvetném utkání 2. předkola...

Vyřadit už jen jednoho protivníka a fotbalový Hradec Králové se stane účastníkem základní fáze pohárů. Norského favorita z Tromsö porazil i v odvetě a postoupil do 3. předkola Evropské ligy. Na...

30. července 2026  18:46,  aktualizováno  20:59

Juroška dostal za vyloučení na Slavii trest na tři zápasy, pykají i Konečný a Preisler

Křídelník Slovácka Pavel Juroška se drží za obličej poté, co neproměnil šanci v...

Pavel Juroška ze Slovácka dostal za vyloučení v utkání úvodního ligového kola na Slavii trest na tři soutěžní zápasy. V tiskové zprávě to uvedla Ligová fotbalové asociace (LFA), která v Česku řídí...

30. července 2026  17:03

Česko může mít v pátek nového trenéra. O Deniovi bude FAČR mimořádně hlasovat

Santi Denia by se mohl stát novým trenérem české fotbalové reprezentace.

Zásadní otázka může mít už brzy jasnou odpověď. Povede českou fotbalovou reprezentaci poprvé v historii zahraniční trenér? O osudu španělského kouče Santiho Denii bude v pátek mimořádně hlasovat...

30. července 2026  16:51

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Zbrojovka Brno vzhlíží k Nizozemsku. Navázala partnerství s Alkmaarem

Matěj Šín z Alkmaaru oslavuje svůj gól.

Fotbalová Zbrojovka Brno uzavřela strategické partnerství s nizozemským Alkmaarem. S pravidelným účastníkem evropských pohárů, jehož barvy hájí i český záložník Matěj Šín, chce spolupracovat...

30. července 2026  16:39

Fotbalové přestupy ONLINE: Sparta usiluje o Macka, Hašioka míří do bundesligy

Sledujeme online
Sparťanský útočník Albion Rrahmani odehrává míč před Romanem Mackem z Mladé...

Už se opět řeší, kdo všechno ve fotbalovém světě mění působiště. Jaké kluby budou na přestupovém trhu nejaktivnější? A kdo trhne rekord letního okna? Sledujte v podrobném online shrnutí.

30. července 2026  15:50

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.