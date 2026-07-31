Mihálik: Krásně se to otočilo. Loni jsme málem vypadli s Motorletem, teď Besiktas

„Krásně se to otočili. Před rokem jsme v našem poháru málem vypadli s Motorletem,“ komentoval nečekaný postup přes norské Tromsö útočník Ondřej Mihálik, autor jednoho ze tří hradeckých gólů v odvetě, kterou Hradec vyhrál jasně 3:1.
Jste překvapený, jak jste úvodní dvojzápas v Evropě zvládli?
Je pravda, že to asi nikdo nepředpokládal, favoritem jsme určitě nebyli. Co se týká herní dominance nebo držení míče, tak nás Tromsö určitě v obou zápasech přehrálo, ale rozhodují góly a my vyhráli celkově 4:1.
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Hradec - Tromsö 3:1, domácí otáčeli, třikrát udeřili ze vzduchu. Příště je čeká Besiktas
Tromsö dalo tentokrát gól jako první, vy jste ale stačili do přestávky vyrovnat. Jak důležitý moment to byl?
Strašně důležitý. Myslím si, že by to pro nás bylo mnohem těžší, kdyby to bylo do poločasu 0:1, hrálo by se nám určitě hůř. Začali jsme víc hrát, byli jsme trochu klidnější. Nám pomohl a je trošku rozhodil.
Co se dělo v poločase v kabině? Po přestávce jste zabrali, rychle dali dva góly a zápas jste už výborně dohráli.
Nic mimořádného, všichni jsme si vzali na sebe ledový ručníky a tak nějak jsme nabírali síly. Věděli jsme, že prostě musíme dál pokračovat stejně, že to je stále v našich rukách. Něco jsme si ukázali, řekli jsme si, že potřebujeme trochu víc podržet balon. Druhý poločas nám v tomhle vyšel, dvěma góly jsme Tromsö ještě víc uzemnili a pak už jsme tu hru kontrolovali. I když nějaké šance měli, tak pořád by museli dát čtyři góly na to, aby to ještě otočili, nebo aspoň tři do prodloužení.
Hrálo se vedru, pro Nory asi nevýhoda?
Určitě to pro ně nebylo komfortní. Navíc v domácím prostředí jsou zvyklí na umělku, a myslím si, že na jejich rozehrávce bylo občas vidět, že to nemají tak přilepený na noze, jako to měli v domácím utkání. Ale ani pro nás to nebylo nic komfortního, bylo opravdu teplo. Na tohle se žádný sportovec nemůže vymlouvat.
Už příští čtvrtek vás čeká první zápas s Besiktasem. Co vám říkají jména hvězd, která tam hrají? Ve hře byl i Salah z Liverpoolu.
Uvidíme, třeba to ještě se Salahem dopadne, nebo ještě přivedou někoho jiného. Přestoupil tam Trossard z Arsenalu, tak aspoň nějaký větší přestup udělali. I tak ale mají tým plný hvězd, je to známá adresa v Turecku, jeden z gigantů, a bude to určitě složitý. Na druhé straně si myslím, že nemáme proč skládat zbraně nebo do toho jít s nějakou obavou.
Co Václav Černý, který v Besiktasi působí. Zavoláte si nebo napíšete?
Možná pošlu zprávu, třeba odepíše. Ale určitě nebudu vyzvídat, máme přece nějakou profesionální úroveň. Myslím si, že některé věci mají zůstat v kabině.