Lingr odletěl do Rotterdamu, trenér je rozpolcený: Že odchází teď, koušu těžko

Přesto: Kdyby Lingr pomohl Slavii v dvojzápase o Evropskou ligu proti ukrajinské Zorje Luhansk, byl by jistě klidnější.

„Všechno se semlelo hrozně rychle: na začátku týdne proběhl první kontakt s klubem, já se o té možnosti dozvěděl poprvé až v pondělí odpoledne a musím přiznat, že jsem z toho nejdřív byl dost špatný,“ přiznal Trpišovský novinářům. „Těžko koušu, že o Ondru přicházíme zrovna teď.“

Slavia - Zorja Luhansk ve čtvrtek od 19:00 ONLINE

Slavii totiž ve čtvrtek čeká úvodní utkání play off Evropské ligy proti ukrajinské Zorje Luhansk, odveta se hraje příští týden v polském Lublinu.

Tou dobou už ale Lingr zřejmě bude hráčem Feyenoordu. Ve středu měl v Rotterdamu podstoupit zdravotní prohlídku.

„A možná větší radost než samotný Ondra měl z té zprávy Mick van Buren, který je skalní fanoušek Feyenoordu. V kabině mu okamžitě pouštěl chorály,“ smál se Trpišovský.

S odchodem Lingra musel do jisté míry počítat. Klub hráče nepřesvědčil, aby prodloužil smlouvu, která by vypršela příští rok.

Za čtyřiadvacetiletého záložníka by měla Slavia i s potenciálními bonusy inkasovat až pět milionů eur, tedy zhruba 120 milionů korun.

„Dřív měl nabídky, které se mi úplně nezdály. Říkal jsem mu, že Slavia je víc než některé týmy, co se mnou řešil. Feyenoord je ovšem fenomenální destinace: hráli jsme proti němu, zažili úžasnou atmosféru. Díky tomu, že jde zrovna tam, snáším jeho odchod přece jen lépe,“ připustil Trpišovský, pod nímž Lingr ve Slavii během tří sezon vyrostl.

Slavia na O 2 TV Stanice O 2 TV Sport odvysílá duel Slavie se Zorjou Luhansk v přímém přenose. Studio moderátora Davida Sobiška a expertů Antonína Rosy s Miroslavem Stochem startuje od 18:30 hodin.

Rozhodně nebyl první a dost možná ani poslední.

Tomáš Souček s Vladimírem Coufalem si v červenobílém dresu vykopali angažmá v anglickém West Hamu, Alex Bah a David Jurásek zase hrají v portugalské Benfice, kde působí i další exslávista Petar Musa.

„A až uvidím Ondru vyběhnout na De Kuip, budu hrdý na něj i na všechny kluky z realizáku, kteří mu na téhle cestě pomohli,“ řekl Trpišovský, než pokračoval: „Já osobně jsem s Ondrou měl skvělý vztah, hodně jsme toho spolu prožili. Nebylo jednoduché ho tehdy z Karviné nasměrovat do Slavie, protože blízko byl i Baník.“

Lingr však v srpnu 2020 zvolil odchod do Prahy a v Edenu poměrně rychle zapadl do týmu. Ve 138 odehraných zápasech nastřílel 40 branek, i když ne vždy patřil do základní sestavy.

I díky jeho rvavé povaze a energii, kterou dokázal strhnout ostatní, ho trenéři často využívali coby platného náhradníka. Nevděčná role, kterou přijal.

„Neztrácíme jen skvělého hráče, ale i silného člena kolektivu a vůdčí osobnost. V těžkých chvílích nám na hřišti vždycky dokázal pomoct,“ uvědomuje si Trpišovský.

Nejen na hřišti za Lingra teď bude hledat náhradu.