Lingr: Slavia není pohodlná volba. Ženou mě ambice, do Sparty bych nešel

Razgrad (Od našich zpravodajů) - Mohl si fotbalem vydělat majlant v Mexiku. Nebo v horkých Emirátech, kam ho taky lákali. Stačilo kývnout a podškrábnout smlouvu. Všechny nabídky však Ondřej Lingr zdvořile odmítl. Zaprvé odjakživa bojuje. Zadruhé nechce zmizet z očí. Zatřetí s manželkou čekají první dítě: „Ve Slavii je otců docela dost, tak jsem do toho taky skočil. Zatím nevíme. Necháme se překvapit, co to bude.“