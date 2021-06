Kúdela se odvolal k mezinárodní arbitráži. Je to boj za očistu jména

Agenturu ČTK o tom informovala právní kancelář Urban & Hejduk, která čtyřiatřicetiletého českého reprezentanta zastupuje.

„Po dohodě s klientem jsme zahájili mezinárodní sportovní arbitráž proti UEFA. Dnes došlo k formálnímu podání odvolání a řízení se teď přesouvá ke švýcarskému Court of Arbitration for Sport v Lausanne. Nyní nás čeká ustavení panelu rozhodců a podání komplexní obrany klienta, poté se vyjádří UEFA a následně by mělo proběhnout ústní jednání,“ uvedl advokát René Cienciala.

Minulý týden Kúdela dostal odůvodnění rozhodnutí od odvolací komise. Podle informací ČTK v něm nebylo nic nového proti verdiktu disciplinárky a žádný důkaz, že by se český obránce dopustil rasistické urážky. Verdikt u mezinárodní arbitráže se dá očekávat v horizontu několika měsíců, padne nejspíš na podzim.

Slávistický obránce se proti verdiktu disciplinárky odvolává podruhé. V květnu však u UEFA neuspěl, proto svůj případ žene k nejvyšší sportovní instanci.

Odvolání k CAS v Lausanne je pro Kúdelu, jenž dostal desetizápasový distanc za údajnou rasistickou urážku protihráče Glena Kamary z Rangers, hlavně cestou k očistě jména.

Není příliš pravděpodobné, že by arbitráž rychle zvrátila rozsudek, že by to „stihla“ před uplynutím trestu. Obvykle se kauzami zabývá několik měsíců.

V květnu se na půdě UEFA konala ústní projednání před odvolací komisí.

Pro Kúdelu byla poslední nadějí pro účast na mistrovství Evropy. Trest byl potvrzen a zkušený stoper se šampionátu nezúčastní.

Vyslechnuto bylo několik svědků, mimo jiné slávisté Simon Deli s Abdallahem Simou a týmový masér, kteří byli poblíž incidentu z osmifinálové odvety Evropské ligy v Glasgow. Hovořili také dva jazykoví experti a Kamarův spoluhráč Bongani Zungu, jenž dle svých slov rasistickou urážku slyšel.

Incident se stal v závěru vyhrocené osmifinálové odvety mezi Rangers a Slavií. Hosté mířili k postupu, domácí se jim to nevybíravými zákroky snažili znechutit.

Kúdela přišel ke Kamarovi, zakryl si rukou ústa a cosi mu řekl. Finský reprezentant tmavé pleti ho obvinil z rasismu. „Jsi z...aná opice a víš, že jsi,“ tvrdil Kamara, že slyšel.

Český fotbalista rasismus důrazně odmítá, připustil vulgární nadávku.

UEFA následně opakovaně dala za pravdu záložníkovi Rangers, jenž po zápase slávistu fyzicky napadl, za což obdržel třízápasový trest. Jeho spoluhráč Kemar Roofe má zastavenou činnost na čtyři duely za odporný faul, kterým zranil brankáře Ondřeje Koláře.

„Uvědomuji si, že byla chyba za Glenem Kamarou vůbec chodit a cokoliv mu říkat. V zápase byly emoce a já už to teď bohužel nedokážu vrátit zpátky. Je mi to moc líto,“ reagoval Kúdela.

Desetizápasový distanc je exemplární, ale zároveň na spodní hranici. Dvě utkání si Kúdela odpykal ve čtvrtfinále proti Arsenalu, který Slavii vyřadil.

Zbývá mu tedy osm duelů v soutěžích UEFA - v pohárech a reprezentačních zápasech. Přípravné zápasy s Itálií a Albánií, které národní mužstvo před Eurem odehrálo, se nepočítají.