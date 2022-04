Kúdela v sestavě poprvé od srpna: Tak jsem si to přál. A teď přepsat historii

Slávisté vezou z Rotterdamu remízu 3:3, která jim dává proti Feyenoordu slušnou naději na postup do semifinále. A zásluhu na tom má i Kúdela, pětatřicetiletý mazák, na kterého trenér Trpišovský v nouzi navalil přetěžký úkol: zkrotit nebezpečné útočníky a zvládnout veledůležitý zápas po mnohaměsíční pauze.

Kúdela odpracoval celých devadesát minut a pak se mohl v rozhovoru pro klubový web usmívat: „Lepší zápas jsem si asi ani nemohl představit. Je důležité, že jsme neprohráli a nakonec vyrovnali. Porážku bychom si nezasloužili.“

Přitom na začátku se zdálo, že k ní Slavia směřuje. Už v desáté minutě se právě kolem Kúdely prohnal superrychlý Kolumbijec Sinisterra a po krásné akci poslal Feyenoord do vedení. Jenže pak se rozjela divočina, která vrcholila slávistickým vyrovnáním na 3:3 v posledních vteřinách nastaveného času.

„Bylo to nahoru dolů, hra se přelévala z jedné strany na druhou,“ viděl Kúdela. „Musíme uznat, že Feyenoord je neuvěřitelně těžký soupeř. V naší lize na takového nenarazíme. Jsou velmi silní na balonu a kraje mají obrovsky rychlé. Jsme rádi, že jsme tak těžký zápas zvládli.“

Na zkušeném stoperovi bylo zpočátku znát, že mu zápasová zátěž chybí - až postupem času získával zpět dřívější jistotu. Po zápase vyprávěl: „Věděl jsem, do čeho jdu. Kromě videa jsem Feyenoord samozřejmě viděl na podzim v zápasech skupinové fáze, ale když jste na hřišti, je to úplně jiné. Navíc i ta předchozí utkání byla jiná v tom, že vážnost čtvrtfinále je daleko větší. Zápas byl i od soupeře super po všech stránkách, fanouškům se to muselo líbit.“

Ještě víc by se jim jistě líbil postup do semifinále, který může Slavia za týden zopakovat po dlouhých šestadvaceti letech. Co na to Kúdela?

„Rozhodně jsme v lepším postavení, než kdyby zápas skončil prohrou. Dokázali jsme remizovat a doma nás požene celý stadion, takhle přesně jsem si to přál. Bylo by samozřejmě lepší, abychom vyhráli, ale v kontextu utkání musíme být rádi za remízu. Doufám, že nás lidi doma poženou a postupem přepíšeme historii.“