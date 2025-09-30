Po zranění měl zákaz řízení, musel cvičit oči. Kolář: Znovu jsem se učil mít rád fotbal

Slávistický brankář Ondřej Kolář se synem a manželkou Janou, dcerou Jaroslava Tvrdíka. | foto:  Michal Růžička, MAFRA

Jiří Čihák
David Čermák
,
Až večer uvidí červenobílé dresy uprostřed magického San Sira, vzpomínky ožijí. Jak právě v Miláně prožil velký debut v Lize mistrů v horečkách a pod prášky. Jak s fotbalovou Slavií proti Interu do posledních vteřin sahal po třech bodech. Jak mu soupeři v nejslavnější soutěži chodili gratulovat ke skvělým výkonům a věštili mu velkou kariéru v zahraničí. Zalituje někdy, že nepřišla? Mrzí ho, že už si největší zápasy nezachytá? Hodně se toho u Ondřeje Koláře za šest let změnilo.

„Byly časy, kdy jsem úplně přestal mít rád fotbal. Nenáviděl jsem ho a doma byl nepříjemný, když se mě na něj někdo jenom zeptal. Byl jsem nešťastnej, schovával jsem se. Už mi nedávalo smysl pokračovat,“ přizná třicetiletý brankář.

Ale zlomilo se to v něm.

Díky čemu?
Nejdůležitější bylo, že jsem se dal do pořádku zdravotně. Měl jsem problémy se zrakem. V únavě, která v běžném zápase přišla třeba už po dvaceti minutách, oči přestaly fungovat správně a já i letící balon viděl se zpožděním. Mou doménou vždycky bylo chytání střel z dálky, ale najednou jsem skoro ze všeho dostal gól. Vzpomínáte na zápas s Luhanskem?

Když jsme hráli v Barceloně, Ter Stegen mě odchytl už v poločase a říkal, že takový výkon snad ještě neviděl. Jo, asi jsem v Lize mistrů obstál.

Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse
