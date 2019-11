Fantoma Koláře nadchl Ter Stegen: Říkal mi, že je radost se na mě dívat

„Něco neuvěřitelného,“ vydechl Kolář po zápase, když jako hrdina večera přišel mezi novináře. V Lize mistrů vychytal na Camp Nou senzační remízu a v hlavě mu navždy zůstane i rozprava se soupeřem, ke kterému vzhlíží.



„Čekal na mě v útrobách stadionu, zastavil mě a řekl, že takový výkon brankáře dlouho neviděl,“ vyprávěl nadšeně slávistický gólman. „Že je radost se na mě dívat, že hraju výborně nohama. Čekal na mě i po zápase, což beru jako největší ocenění. Slyšet od takového gólmana takovou chválu, z toho jsem měl husí kůži. Obrovský zážitek. Zato ostatní hráči...“

Copak?

Messi a další odešli, někteří nám ani nepodali ruku. Mrzí mě to. Všichni jsme se těšili na takové hráče, chtěli jsme si po zápase vyměnit dres, ale oni se nezachovali moc dobře.

Mrzet vás to nemusí, i tak máte obrovský zážitek.

Určitě. Proti takovému týmu udržet nulu, to se nepoštěstí každému. Ale není to jen o mě, všichni hráli výborně. Kdyby to tak nebylo, bod nemáme.

Zažil jste vůbec v životě něco víc? Nejen ve fotbalovém?

Určitě ne. Já fotbalem žiju, hrát na takových stadionech je pro mě nejvíc. Na tohle jsme se všichni těšili, je to sen každého kluka. A ještě tu udělat takový úspěch? Paráda.

Úspěch zařídily vaše zákroky, i Messiho jste opakovaně vychytal. Jak vám to zní?

Něco neuvěřitelného. Jsme první po dlouhé době, kdo tady udržel nulu, vždyť víte, že Barcelona je továrna na góly. O to víc si toho ceníme. Přečkali jsme pár krizových momentů, ale je škoda, že jsme nedali gól. Cítím, že jsme tu mohli i vyhrát.

Ale taky mohlo být hůř, kdyby Messi netrefil břevno.

To už jsem se jen otáčel, že půjdu pro míč do sítě. Ta střela vypadala gólově a když skončila na břevně, pěkně se mi ulevilo. Naštěstí se to pak odrazilo ke mně. Všichni víme, že si Messi takhle navádí míč na levačku, ale stejně to nejde bránit. Měli jsme i štěstí, to je třeba uznat.

A nejhorší moment? Když vás Vidal obral o balon při rozehrávce?

To byla moje blbost, ale všichni mě znají, vědí, že rozehrávku zkouším. Paradoxně z toho mohla být naše šance, míč se šťastně odrazil a šli jsme do brejku. Nejhorší moment byl ve druhém poločase, když Messi zakončoval těsně přede mnou. Kdyby to byl gól, už bychom to měli těžké.

Takhle ještě můžete myslet i na postup.

Postup chceme, ale když vidíme výsledky, uvědomujeme si, že to bude hrozně těžké. Chceme se porvat o třetí místo, o tom se bavíme. Všichni jsme v Lize mistrů poprvé, chybí nám zkušenosti. Mít je, asi bychom dali víc gólů. Ale učíme se, snad to bude čím dál lepší.

Cítíte osobně i zadostiučinění? Když jste do Slavie přišel, mnozí o vás pochybovali.

Měl jsem těžký začátek, lidi si na mojí hru dlouho zvykali. Třeba na mě šla jedna střela, já z ní dostal gól a už se pochybovalo, jestli na Slavii mám. Jsem rád, že jsem teď dokázal, že jsem tady oprávněně. Snad jsem si lidi už získal na svojí stranu, snadné to pro mě nebylo. Chtěl jsem být součástí Slavie a mrzelo mě, když mě kritizovali. Jsem rád, že teď jsem na správné cestě.

A zůstanete vůbec v zimě? Teď by o vás mohla být rvačka.

Slýchám to, ale vůbec nad tím nepřemýšlím. Soustředím se na Slavii, na to, abychom měli co nejvíc bodů. V Lize mistrů jich máme méně než bychom si zasloužili.