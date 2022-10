Kluž jako bod zlomu? Věřím, že se na nás usměje štěstí, říká Kolář

Kluž (Od našeho zpravodaje) - Před třemi lety to zvládl. Vychytal nulu a fotbalové Slavii výrazně pootevřel dveře za velkým úspěchem. V univerzitním městě, kudy líně teče řeka Someșul Mic. Na stejném plechovém stadionu. Proti stejnému soupeři. „Však se mi to hned vybavilo. Krásné vzpomínky. Chycená penalta. Vítězství. Odstartovali jsme se tehdy do vynikající sezony,“ prohlásil brankář Ondřej Kolář.