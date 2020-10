12:00

Herning (Od našeho zpravodaje) - Jistě, je to kruté. Bolí to. Hodně! A ještě bolet bude. Ale až to nejhorší přejde, možná i řada slávistů uzná, že penalta v play off Ligy mistrů proti Midtjyllandu se opakovala po právu. Žádné: To se pouští, to se nedělá. Žádné: Tady měl sudí Skomina přimhouřit oko.