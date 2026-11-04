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Omylem v Lize mistrů. Slováci tepou žalostný Slovan, rýpli i do posily ze Slavie

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  10:25

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Zklamaní hráči Slovanu Bratislava po porážce 0:4 s Lincem. | foto: Matthias SchraderAP

Vypadalo to jako pohádka, která se ale každým dalším dílem mění ve frašku. Legendární Yaya Touré se stal prvním africkým trenérem, který se dostal do Ligy mistrů. V ní ale on i fotbalisté Slovanu Bratislava sčítá potupy. Naposledy slovenští šampioni vyrazili do Rakouska, kde je tamní LASK v úterý večer vyškolil 4:0. „A my si nevytvořili vůbec nic,“ utrousil Touré. Obrací se proti němu fandové, experti a dokonce i vlastní hráči.

Čekání Slavie na vítězství v Lize mistrů sice narůstá do historických rozměrů. Tým z pražského Edenu ale alespoň průběžně bere body za remízy. Kdežto Slovan? V nejprestižnější klubové soutěži má celkovou bilanci 12 zápasů a 12 proher.

Jen v letošní edici Tourého tým čtyřikrát prohrál. Topí se na úplném dně tabulky 36 týmů s hrůzostrašným skórem 1:17.

„Takhle nemůžeme bránit ani ve slovenské lize, natož v Lize mistrů. Jestli tohle budeme dělat dál, nemáme tu co dělat,“ čílil se kapitán Slovanu Andraž Šporar.

Slováky zarazilo, že úterek vypadal příhodně ke změně děsivých statistik. Soupeř z Lince se jevil ve skupinové fázi jako nejschůdnější protivník. Jenže do poločasu vedli domácí 3:0 po třech standardních situacích. Hned po změně stran přidal LASK čtvrtý gól, čímž bylo hotovo.

„Myslím, že dnes to mělo být víc než 4:0, protože jsme šancí měli daleko víc,“ vyprávěl domácí trenér Dietmar Kühbauer. Rakušan, jenž na poslední půlhodinku nasadil i českého ofenzivního záložníka Kryštofa Daňka, si ke Slovanu noblesně přisadil: „Byli jsme si dobře vědomi, že má ohromné problémy v obraně. A musím upřímně říct, že ani proti nám tomu nebylo jinak.“

Slovan při konfrontaci s evropskou elitou upadá do beznaděje. Představuje špatný komparz. Násobí se zmar a také rozpaky z tahů donedávna vyzdvihovaného trenéra Tourého.

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„Jsem zklamaný, chyběla nám agresivita a lepší defenzivní reakce v naší šestnáctce. Na soupeře jsme byli až příliš měkcí,“ láteřil trenér Slovanu.

Oproti předchozí náloži 0:4 s AS Řím udělal někdejší špičkový záložník v základní sestavě hned osm změn. „Dal jsem šanci čerstvějším a odpočatějším hráčům,“ vysvětloval Touré. Vyměnil brankáře. V soutěži debutoval obránce Kozlovský. Jako pravý bek zase třeba nastoupil Sahmkou Camara, který je ovšem stoper.

Celkově si roční výpomoc ze Slavie představovala štaci na Slovensku asi jinak. Proti LASKu se ukázal v sestavě Slovanu poprvé od poloviny září, jinak hrál za jeho rezervu. Jeho zařazení překvapilo i slovenské komentátory Nova Sport, kteří glosovali: „Po dvou měsících ho našli někde v Bratislavě.“

Yaya Touré, trenér Slovanu Bratislava, diriguje své svěřence v zápase s Lincem.

Do trenérových tahů se pustil i jeho rakouský svěřenec Kevin Wimmer. Jako linecký odchovanec se těšil domů, návrat mu ale zhořkl. „Naši čtyři stabilní hráči seděli na lavičce, pozornost soustředíme na ligu. Tomu vůbec nerozumím,“ citoval rakouského obránce deník Kronen Zeitung.

Ani v domácí soutěži to není žádná sláva. Známá bratislavská značka ztrácí na vedoucí Dunajskou Stredu už osm bodů. „Nerozumím, proč rotujeme sestavou, když nás navíc za chvíli čeká reprezentační přestávka,“ pokračoval Wimmer. „Taky jsme dnes poprvé nastoupili s pětičlennou obranu, kterou jsme předtím nikdy netrénovali.“

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Touré se zřejmě neúspěšně pokoušel reagovat na předchozí dardy od PSG (1:6), Stuttgartu (0:3) a AS Řím (0:4). Rozhozený a zmatený Slovan ale i v Rakousku vlastně jen čekal, jaký příděl schytá.

„Jako by mužstvo křičelo, že do soutěže nepatří,“ rýpl si v komentáři sport.sk. Kolegové z deníku SME upozornili, že už italští novináři před dvěma týdny referovali, že se slovenští šampioni ocitli v honosné společnosti omylem. „A po vystoupení v Linci se tohle hodnocení vyvrací jen těžko.“

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Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy. Reprezentace pod koučem Santim Deniou bojuje v elitní skupině Ligy národů.

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4. kolo

AEK Atény vs. Real Madrid //www.idnes.cz/sport
4.11. 18:45
  • 11.70
  • 7.42
  • 1.23
Fenerbahce Istanbul vs. Liverpool //www.idnes.cz/sport
4.11. 18:45
  • 6.37
  • 5.42
  • 1.44
RB Lipsko vs. Manchester City //www.idnes.cz/sport
4.11. 21:00
  • 5.28
  • 5.03
  • 1.55
FC Porto vs. Neapol //www.idnes.cz/sport
4.11. 21:00
  • 1.89
  • 3.89
  • 4.09
Viking FK Stavanger vs. Sabah Baku //www.idnes.cz/sport
4.11. 21:00
  • 1.41
  • 5.63
  • 6.73
PSV Eindhoven vs. Bruggy //www.idnes.cz/sport
4.11. 21:00
  • 1.94
  • 4.36
  • 3.53
Borussia Dortmund vs. Real Betis //www.idnes.cz/sport
4.11. 21:00
  • 1.72
  • 4.24
  • 4.72
Racing Lens vs. Como //www.idnes.cz/sport
4.11. 21:00
  • 3.60
  • 4.12
  • 1.97
SK Slavia Praha vs. Arsenal //www.idnes.cz/sport
4.11. 21:00
  • 12.80
  • 6.18
  • 1.26

5. kolo

Kompletní los
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4. kolo

3. kolo

Kompletní los
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. Paris Saint-GermainPSG 4 4 0 0 20:5 12
2. FC BarcelonaBarcelona 4 3 0 1 14:6 9
3. Aston VillaAston Villa 4 3 0 1 12:6 9
4. LiverpoolLiverpool 3 3 0 0 12:7 9
5. Real MadridReal Madrid 3 3 0 0 10:5 9
6. Sporting CP LisabonSporting Lisabon 4 3 0 1 8:4 9
7. Real BetisBetis 3 3 0 0 7:4 9
8. Bayern MnichovBayern 4 2 2 0 12:5 8
9. ArsenalArsenal 3 2 1 0 6:2 7
10. StuttgartStuttgart 4 2 1 1 7:4 7
11. ComoComo 3 2 0 1 10:5 6
12. Manchester CityManchester City 3 2 0 1 9:5 6
13. BruggyBruggy 3 2 0 1 9:6 6
14. Inter MilánInter 4 2 0 2 8:6 6
15. LASK LinzLinz 4 2 0 2 10:9 6
16. Borussia DortmundDortmund 3 2 0 1 5:4 6
17. Manchester UnitedManchester Utd. 4 2 0 2 8:8 6
18. Galatasaray IstanbulGalatasaray 4 2 0 2 8:9 6
19. AS ŘímAS Řím 4 1 1 2 10:8 4
20. Šachtar DoněckŠachtar 4 1 1 2 4:4 4
21. PSV EindhovenEindhoven 3 1 1 1 2:2 4
22. Atlético MadridAtlético 4 1 1 2 4:5 4
23. Bodö/GlimtBodo/Glimt 4 1 1 2 4:9 4
24. NeapolNeapol 3 1 0 2 5:7 3
25. Sabah BakuSabah 3 1 0 2 3:6 3
26. Racing LensLens 3 1 0 2 3:7 3
27. AEK AtényAEK Atény 3 1 0 2 3:8 3
28. RB LipskoRB Lipsko 3 1 0 2 3:8 3
29. VillarrealVillarreal 4 1 0 3 8:14 3
30. Feyenoord RotterdamFeyenoord 4 1 0 3 4:11 3
31. Fenerbahce IstanbulFenerbahce 3 0 2 1 3:9 2
32. SK Slavia PrahaSlavia 3 0 1 2 4:7 1
33. Viking FK StavangerViking 3 0 1 2 5:9 1
34. LilleLille 4 0 1 3 4:10 1
35. FC PortoPorto 3 0 0 3 2:6 0
36. Slovan BratislavaSlovan Bratislava 4 0 0 4 1:17 0

1. - 8. : Play Off: Osmifinále, 9. - 24. : Play-Off: 1/16-finále

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