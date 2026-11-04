Omylem v Lize mistrů. Slováci tepou žalostný Slovan, rýpli i do posily ze Slavie

Čekání Slavie na vítězství v Lize mistrů sice narůstá do historických rozměrů. Tým z pražského Edenu ale alespoň průběžně bere body za remízy. Kdežto Slovan? V nejprestižnější klubové soutěži má celkovou bilanci 12 zápasů a 12 proher.
Jen v letošní edici Tourého tým čtyřikrát prohrál. Topí se na úplném dně tabulky 36 týmů s hrůzostrašným skórem 1:17.
„Takhle nemůžeme bránit ani ve slovenské lize, natož v Lize mistrů. Jestli tohle budeme dělat dál, nemáme tu co dělat,“ čílil se kapitán Slovanu Andraž Šporar.
Slováky zarazilo, že úterek vypadal příhodně ke změně děsivých statistik. Soupeř z Lince se jevil ve skupinové fázi jako nejschůdnější protivník. Jenže do poločasu vedli domácí 3:0 po třech standardních situacích. Hned po změně stran přidal LASK čtvrtý gól, čímž bylo hotovo.
„Myslím, že dnes to mělo být víc než 4:0, protože jsme šancí měli daleko víc,“ vyprávěl domácí trenér Dietmar Kühbauer. Rakušan, jenž na poslední půlhodinku nasadil i českého ofenzivního záložníka Kryštofa Daňka, si ke Slovanu noblesně přisadil: „Byli jsme si dobře vědomi, že má ohromné problémy v obraně. A musím upřímně říct, že ani proti nám tomu nebylo jinak.“
Slovan při konfrontaci s evropskou elitou upadá do beznaděje. Představuje špatný komparz. Násobí se zmar a také rozpaky z tahů donedávna vyzdvihovaného trenéra Tourého.
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„Jsem zklamaný, chyběla nám agresivita a lepší defenzivní reakce v naší šestnáctce. Na soupeře jsme byli až příliš měkcí,“ láteřil trenér Slovanu.
Oproti předchozí náloži 0:4 s AS Řím udělal někdejší špičkový záložník v základní sestavě hned osm změn. „Dal jsem šanci čerstvějším a odpočatějším hráčům,“ vysvětloval Touré. Vyměnil brankáře. V soutěži debutoval obránce Kozlovský. Jako pravý bek zase třeba nastoupil Sahmkou Camara, který je ovšem stoper.
Celkově si roční výpomoc ze Slavie představovala štaci na Slovensku asi jinak. Proti LASKu se ukázal v sestavě Slovanu poprvé od poloviny září, jinak hrál za jeho rezervu. Jeho zařazení překvapilo i slovenské komentátory Nova Sport, kteří glosovali: „Po dvou měsících ho našli někde v Bratislavě.“
Do trenérových tahů se pustil i jeho rakouský svěřenec Kevin Wimmer. Jako linecký odchovanec se těšil domů, návrat mu ale zhořkl. „Naši čtyři stabilní hráči seděli na lavičce, pozornost soustředíme na ligu. Tomu vůbec nerozumím,“ citoval rakouského obránce deník Kronen Zeitung.
Ani v domácí soutěži to není žádná sláva. Známá bratislavská značka ztrácí na vedoucí Dunajskou Stredu už osm bodů. „Nerozumím, proč rotujeme sestavou, když nás navíc za chvíli čeká reprezentační přestávka,“ pokračoval Wimmer. „Taky jsme dnes poprvé nastoupili s pětičlennou obranu, kterou jsme předtím nikdy netrénovali.“
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Touré se zřejmě neúspěšně pokoušel reagovat na předchozí dardy od PSG (1:6), Stuttgartu (0:3) a AS Řím (0:4). Rozhozený a zmatený Slovan ale i v Rakousku vlastně jen čekal, jaký příděl schytá.
„Jako by mužstvo křičelo, že do soutěže nepatří,“ rýpl si v komentáři sport.sk. Kolegové z deníku SME upozornili, že už italští novináři před dvěma týdny referovali, že se slovenští šampioni ocitli v honosné společnosti omylem. „A po vystoupení v Linci se tohle hodnocení vyvrací jen těžko.“