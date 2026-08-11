ONLINE: Lyon - Sparta, sestava jako v Praze, v útoku Alcócer, Mercado i Brunes

Sparta před týdnem proti Lyonu předvedla nejlepší výkon sezony, můžu i za poslední rok a vyhrála 2:1.
Jenže o víkendu se ztrapnila Mladé Boleslavi (0:2), k čemuž mohlo přispět i sedm změn v základní sestavě.
Trenér Brian Priske se v odvetě v Lyonu zase vrací k osvědčenému složení: Surovčík – Suchomel, Ševínský, Sörensen, Ryneš – Karabec, Macek, Irving – Mercado, Brunes. Alcócer.
Pro Lyon to v Praze byl první soutěžní zápas sezony a nic moc nepředvedl. Doma to však bude úplně jiný protivník.
Vrací se klíčový stoper Niakhaté, v útoku nebezpečného Opendu doplní ghanský účastník mistrovství světa Nuamah a Fofana, jenž po dlouhodobém zranění zvládl na Spartě pár minut. Ofenzivní síla Lyonu proti prvnímu zápasu by měla být značná.
Dál však chybí pro zranění český útočník Pavel Šulc, jehož návrat na hřiště by se měl blížit.
Vítěz souboj Lyon – Sparta se v závěrečném předkole utká s lepším z dvojice Fenerbahce – Sturm Graz, přičemž první duel v Istanbulu vyhrál turecký klub 2:0.
Poražení se přesunou přímo do základní části Evropské ligy, která startuje v polovině září.
Greif – Maitland-Niles, Kluivert, Niakhaté, Fofana – Morton, Tessmann – Vinícius, Nuamah, Tolisso /C/ – Openda
Surovčík – Suchomel, Ševínský, Sørensen /C/, Ryneš – Irving, Macek – Mercado, Karabec, Alcócer – Brunes
Bengui, Deschamps – Mata, Duranville, Boudache, Kango, de Carvalho, Himbert, Ouédraogo, Kamara, Nartey
Hegyi, Franc – Kadeřábek, Vitályos, Zelený, Eneme, Hollý, Sochůrek, Grimaldo, Kuol, Singhateh, Vojta
Rozhodčí: Marciniak – Listkiewicz, Kupsik (POL)Přejít na online reportáž