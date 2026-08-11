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ONLINE: Lyon - Sparta, sestava jako v Praze, v útoku Alcócer, Mercado i Brunes

Štěpán Ťalský
Sledujeme online   19:48

Momentka ze zápasu Sparta Praha – Olympique Lyon ve 3. předkole Ligy mistrů. | foto:  Michal Růžička, MAFRA

Od našeho zpravodaje ve Francii - Bude to na měsíc jejich poslední souboj v evropských pohárech, nebo si sparťanští fotbalisté dají ještě další dva zápasy v nadcházejících dvou týdnech? Rozhodne o tom odveta 3. předkola Ligy mistrů v Lyonu, kterou od 21.00 můžete sledovat v online reportáži.

Sparta před týdnem proti Lyonu předvedla nejlepší výkon sezony, můžu i za poslední rok a vyhrála 2:1.

Jenže o víkendu se ztrapnila Mladé Boleslavi (0:2), k čemuž mohlo přispět i sedm změn v základní sestavě.

Trenér Brian Priske se v odvetě v Lyonu zase vrací k osvědčenému složení: Surovčík – Suchomel, Ševínský, Sörensen, Ryneš – Karabec, Macek, Irving – Mercado, Brunes. Alcócer.

Pro Lyon to v Praze byl první soutěžní zápas sezony a nic moc nepředvedl. Doma to však bude úplně jiný protivník.

Vrací se klíčový stoper Niakhaté, v útoku nebezpečného Opendu doplní ghanský účastník mistrovství světa Nuamah a Fofana, jenž po dlouhodobém zranění zvládl na Spartě pár minut. Ofenzivní síla Lyonu proti prvnímu zápasu by měla být značná.

Dál však chybí pro zranění český útočník Pavel Šulc, jehož návrat na hřiště by se měl blížit.

Vítěz souboj Lyon – Sparta se v závěrečném předkole utká s lepším z dvojice Fenerbahce – Sturm Graz, přičemž první duel v Istanbulu vyhrál turecký klub 2:0.

Poražení se přesunou přímo do základní části Evropské ligy, která startuje v polovině září.

Liga mistrů
3. předkolo 11. 8. 2026 21:00
Olympique Lyon Olympique Lyon : AC Sparta Praha AC Sparta Praha 0:0 (-:-)
Sestavy:
Greif – Maitland-Niles, Kluivert, Niakhaté, Fofana – Morton, Tessmann – Vinícius, Nuamah, Tolisso /C/ – Openda
Sestavy:
Surovčík – Suchomel, Ševínský, Sørensen /C/, Ryneš – Irving, Macek – Mercado, Karabec, Alcócer – Brunes
Náhradníci:
Bengui, Deschamps – Mata, Duranville, Boudache, Kango, de Carvalho, Himbert, Ouédraogo, Kamara, Nartey
Náhradníci:
Hegyi, Franc – Kadeřábek, Vitályos, Zelený, Eneme, Hollý, Sochůrek, Grimaldo, Kuol, Singhateh, Vojta

Rozhodčí: Marciniak – Listkiewicz, Kupsik (POL)

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3. předkolo

Crvena Zvezda Bělehrad vs. Hapoel Be'er Sheva FC //www.idnes.cz/sport
11.8. 20:00
  • 1.24
  • 6.74
  • 11.00
NK Celje vs. Ararat-Armenia Jerevan //www.idnes.cz/sport
11.8. 20:15
  • 1.37
  • 5.19
  • 8.17
Slovan Bratislava vs. Mjällby AIF //www.idnes.cz/sport
11.8. 20:15
  • 1.85
  • 3.87
  • 4.37
Sturm Graz vs. Fenerbahce Istanbul //www.idnes.cz/sport
11.8. 20:30
  • 4.19
  • 4.35
  • 1.78
Olympique Lyon vs. AC Sparta Praha //www.idnes.cz/sport
11.8. 21:00
  • 1.35
  • 5.76
  • 8.31
Kompletní los
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3. předkolo

Kompletní los

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