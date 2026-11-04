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Olympiakos ztratil v Evropské lize první body, remizoval v Rennes

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  19:00

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Santiago Hezze z Olympiakosu zklamaný po remíze v Evropské lize | foto: Stephane MaheReuters

Olympiakos Pireus ve fotbalové Evropské lize ztratil první body. Po třech výhrách se musel v předehrávce 4. kola v Rennes spokojit s bezbrankovou remízou. Zápas se hrál o den dříve kvůli chystané generální stávce ve Francii. Ostatní utkání jsou na programu ve čtvrtek.

Řecký tým, který v minulém kole zdolal Spartu 1:0, měl i tentokrát víc šancí, ale domácí si udrželi neporazitelnost v soutěži. Měli dokonce blíž k vítězství, v závěru prvního poločasu slavili vlastní gól soupeře, ale o radost je připravil zásah od videa signalizující předchozí ofsajd.

Německý brankář Olympiakosu Ortega tak potřetí v řadě udržel čisté konto. Francouzský klub, který v lednu uzavře ligovou fázi na Letné, má v tabulce jednu výhru a tři remízy.

Evropská liga
4. kolo 4. 11. 2026 16:30
Stade Rennes Stade Rennes : Olympiakos Pireus Olympiakos Pireus 0:0 (0:0)
Sestavy:
Samba – Reynolds, Rouault, Cresswell, G. Oliveira, Nagida – Szymański (60. Rongier), Thomasson (80. D. Cissé), M. Camara (C) – at-Taamarí (80. Blas), Dia (80. Mayenda).
Sestavy:
Ortega – Saliakas (46. Pedersen), Retsos (C), Carmo, Onyemaechi (82. Tiknizjan) – Puerta, Hezze – Bailey (60. Martins), Sá (79. Chiquinho), Fortounis – A. González (60. Jaremčuk).
Náhradníci:
Belazúk, Lemaitre – Ajt-Búdlál, Do Marcolino, Legendre, Merlin, Nordin, Soumaré.
Náhradníci:
Georgakopoulos, Stournaras – Freuler, J. Silva, Pirola, Smajlović, Toufakis.
Žluté karty:
88. Rongier, 90+3. Haise
Žluté karty:

Rozhodčí: Pajač – Zobenica, Mihalj (vš. CRO)

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4. kolo

NEC Nijmegen vs. Omonia Nikósie //www.idnes.cz/sport
5.11. 18:45
  • 1.80
  • 4.13
  • 4.07
Levski Sofia vs. Jagiellonia Bělostok //www.idnes.cz/sport
5.11. 18:45
  • 2.02
  • 3.61
  • 3.69
Lillestrom SK vs. FC Viktoria Plzeň //www.idnes.cz/sport
5.11. 18:45
  • 3.00
  • 3.90
  • 2.20
Crystal Palace vs. Hoffenheim //www.idnes.cz/sport
5.11. 18:45
  • 1.93
  • 4.01
  • 3.63
AC Milán vs. Ferencváros //www.idnes.cz/sport
5.11. 18:45
  • 1.35
  • 5.18
  • 9.01
AC Sparta Praha vs. Bournemouth //www.idnes.cz/sport
5.11. 18:45
  • 6.13
  • 4.70
  • 1.49
Real Sociedad vs. Olympique Lyon //www.idnes.cz/sport
5.11. 18:45
  • 1.78
  • 4.13
  • 4.22
Anderlecht Brusel vs. Red Bull Salcburk //www.idnes.cz/sport
5.11. 18:45
  • 1.98
  • 3.89
  • 3.56
Celtic Glasgow vs. Besiktas Istanbul //www.idnes.cz/sport
5.11. 21:00
  • 3.07
  • 3.96
  • 2.15
Sunderland AFC vs. Dinamo Záhřeb //www.idnes.cz/sport
5.11. 21:00
  • 1.48
  • 4.62
  • 6.51
Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osobám mladším 18 let.

4. kolo

3. kolo

Kompletní los
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. Olympiakos PireusPireus 4 3 1 0 4:1 10
2. Benfica LisabonBenfica 3 3 0 0 10:2 9
3. LeverkusenLeverkusen 3 3 0 0 8:0 9
4. BournemouthBournemouth 3 3 0 0 8:1 9
5. FerencvárosFerencváros 3 3 0 0 9:3 9
6. Saint-GilloiseSaint-Gilloise 3 2 1 0 8:1 7
7. Juventus FCJuventus 3 2 1 0 9:3 7
8. Besiktas IstanbulBesiktas 3 2 1 0 9:5 7
9. Sunderland AFCSunderland 3 2 1 0 4:2 7
10. AZ AlkmaarAlkmaar 3 2 0 1 6:2 6
11. Omonia NikósieOmonia Nikósie 3 2 0 1 5:4 6
12. Stade RennesRennes 4 1 3 0 4:3 6
13. Olympique LyonLyon 3 2 0 1 5:6 6
14. Real SociedadReal Sociedad 3 1 1 1 8:3 4
15. Crystal PalaceCrystal Palace 3 1 1 1 8:5 4
16. AC Sparta PrahaSparta 3 1 1 1 5:3 4
17. Levski SofiaLevski 3 1 1 1 3:3 4
18. Dinamo ZáhřebDinamo Záhřeb 3 1 1 1 3:4 4
19. Sturm GrazSturm Graz 3 1 1 1 1:3 4
20. NEC NijmegenNijmegen 3 1 1 1 5:8 4
21. Red Bull SalcburkRB Salcburk 3 1 1 1 3:6 4
22. Anderlecht BruselAnderlecht 3 1 0 2 4:3 3
23. HoffenheimHoffenheim 3 1 0 2 5:5 3
24. AC MilánAC Milán 3 1 0 2 4:5 3
25. Celta VigoCelta Vigo 3 1 0 2 3:4 3
26. OFI Kréta FCOFI FC 3 1 0 2 3:4 3
27. Jagiellonia BělostokBělostok 3 1 0 2 4:6 3
28. SCU TorreenseTorreense 3 1 0 2 4:7 3
29. NK CeljeCelje 3 0 1 2 2:7 1
30. Hapoel Be'er Sheva FCBeer Ševa 3 0 1 2 1:6 1
31. Lillestrom SKLillestrom 3 0 1 2 2:9 1
32. KKS Lech PoznaňLech Poznaň 3 0 1 2 1:9 1
33. FC Viktoria PlzeňPlzeň 3 0 0 3 2:7 0
34. Olympique MarseilleMarseille 3 0 0 3 1:6 0
35. Celtic GlasgowCeltic 3 0 0 3 3:9 0
36. Ararat-Armenia JerevanArarat-Armenia 3 0 0 3 2:11 0

1. - 8. : Play Off: Osmifinále, 9. - 24. : Play-Off: 1/16-finále

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