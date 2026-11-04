Řecký tým, který v minulém kole zdolal Spartu 1:0, měl i tentokrát víc šancí, ale domácí si udrželi neporazitelnost v soutěži. Měli dokonce blíž k vítězství, v závěru prvního poločasu slavili vlastní gól soupeře, ale o radost je připravil zásah od videa signalizující předchozí ofsajd.
Německý brankář Olympiakosu Ortega tak potřetí v řadě udržel čisté konto. Francouzský klub, který v lednu uzavře ligovou fázi na Letné, má v tabulce jednu výhru a tři remízy.
Samba – Reynolds, Rouault, Cresswell, G. Oliveira, Nagida – Szymański (60. Rongier), Thomasson (80. D. Cissé), M. Camara (C) – at-Taamarí (80. Blas), Dia (80. Mayenda).
Ortega – Saliakas (46. Pedersen), Retsos (C), Carmo, Onyemaechi (82. Tiknizjan) – Puerta, Hezze – Bailey (60. Martins), Sá (79. Chiquinho), Fortounis – A. González (60. Jaremčuk).
Belazúk, Lemaitre – Ajt-Búdlál, Do Marcolino, Legendre, Merlin, Nordin, Soumaré.
Georgakopoulos, Stournaras – Freuler, J. Silva, Pirola, Smajlović, Toufakis.
88. Rongier, 90+3. Haise
Rozhodčí: Pajač – Zobenica, Mihalj (vš. CRO)