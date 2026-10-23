Kuriózní moment spasil Olympiakos Pireus a naštval Spartu.
Souboj v Evropské lize (1:0) rozhodl vlastní gól, při kterém nešťastník Sivert Mannsverk ani nestihl napravit něčí zaváhání.
„Takové zápasy rozhodují detaily a při inkasované brance jsme měli trochu smůlu,“ připustil trenér Brian Priske.
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Začala to tím, že křídelník Alcócer se u vlastního pokutového území snažil útočícímu Pedersonovi vzít míč konstruktivně a uzmout ho pro sebe. Pokud by na jeho místě byl bek Suchomel, nejspíš by hrál jednoduše do autu.
Jenže Kostaričan nebyl důrazný, míč se odrazil zpátky k náhradníkovi Olympiakosu, který centrem našel ve vápně mexického útočníka Armanda Gónzálese. Ten si odstoupil od Hoevera, který nereagoval na jeho zpětný pohyb.
Sice krásně a vysoko vyskočil, ale hlavičku nasměroval mimo bránu. Jenže sparťan Mannsverk do ní nechtěně strčil hlavu, nebo nestačil uhnout a poslal míč k tyči vlastní brány.
„Nešťastně to Siverta trefilo do obličeje,“ litoval Vydra, když vyšel z kabiny. V Řecku už bylo po čtvrteční půlnoci a sparťané byli hodně zklamaní.
„Kouše se to těžko. Většinou vyrovnané utkání, i když síla Olympiakosu se projevila a chvílemi nás zamkli. Ale dalo se to zvládnout do remízy,“ podotkl Vydra.
Nebýt okamžiku ze 78. minuty.
„Ten gól mě hodně štve, je to hrozně laciný,“ čertil se v televizním studiu Nova Sport někdejší sparťanský útočník Roman Bednář.
„Alcócer dopředu udělá absolutní nadstavbu, ale potřebujete, aby tuhle situaci jeden na jednoho vzadu zvládnul. Hráč Olympiakosu neudělá žádnou extra kličku, jen ho tak prorve, Alcócer je pryč a on dává čistej míč do velkého vápna. Když to bránění je u něj nevýhoda, tak nahoře musí udělat víc, aby ty své kvality vyvážil,“ přemítal Bednář.
To se Alcócer snažil. Po jeho průnicích měli sparťané dvě šance. První ještě za bezbrankového stavu Macek, druhou krátce po inkasované brance Kadeřábek. Macek by skóroval, kdyby protivník tečí nenasměroval míč mimo bránu. Kadeřábek pálil vedle.
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A Sparta tak podruhé ze tří zápasů v soutěži ztratila body. Minule si nechala utéct výhru nad Lilleströmem v poslední minutě, v Pireu pár minut před koncem.
„Ty závěry si musíme pohlídat, bodů jsme mohli mít víc,“ řekl Vydra.
Má čtyři, úvodní duel v Jerevanu proti Araratu-Armenia vyhrála 4:1. „Čtyři jsou málo, jsme Sparta a měli jsme jich mít víc,“ zdůraznil Vydra.