Chtěli spíš Basilej. Olympiakos? Venku nás čeká peklo, tuší hráči Plzně

„V Řecku nás čeká bouřlivé prostředí a náročné počasí, ale věřím, že se s tím popereme a uděláme maximum pro postup,“ pokračoval Hubník v rozhovoru pro klubový web. Zkušený pětatřicetiletý stoper po středečním losu přiznal, že měl pro pohárový úvod ročníku jinou představu.



„Přál jsem si spíš Basilej,“ uvedl. A levý bek David Limberský přitakal. „Chtěl jsem ještě první zápas venku, takže mi tip moc nevyšel,“ prohlásil s úsměvem.



Dál hovořil podobně jako Hubník. Ví, že v Pireu plzeňské fotbalisty čeká hodně hlučné prostředí, o které se starají velmi náruživí fandové řeckého hegemona posledních let.

Okouzlili třeba švédského střelce Zlatana Ibrahimoviče, který se na hřišti Olympiakosu představil před lety v dresu PSG.

Olympiakos Pireus vizitka soupeře Plzně Rok založení: 1925 Klubové barvy: červená a bílá Největší úspěchy: 44x mistr ligy (poprvé 1931, naposledy 2017), 27x vítěz domácího poháru (naposledy 2015) Stadion: Jorgose Karaiskakise (kapacita 32 115 diváků) Trenér: Pedro Martins (Portugalsko) Současné opory: Kostas Fortunis, Omar Elabdellaoui, Mady Kamara, Bibras Natcho

„Můj kamarád Olof Mellberg tady hrál a říkal mi o nich. Předtím jsem to neviděl, ale jakmile jsem to prožil na vlastní kůži, pochopil jsem, o čem mluvil. Je to úžasné, fanoušci jsou velkou výhodou Olympiakosu,“ uznale kývl Ibrahimovič. „Na stadionu s takhle divokou, bouřlivou atmosférou, jsem v životě nehrál,“ doplnil ho Lucas Moura.

A takhle bychom mohli pokračovat. „Čeká nás peklo,“ ví Limberský. „Ale odehráli jsme už několik zápasů například v Turecku, takže máme dost zkušeností. Uděláme vše pro postup.“

Souboj o místenku ve třetím předkole začne 23., nebo 24. července v Plzni, odveta se v Pireu bude hrát o týden později. Olympiakos, vicemistr řecké ligy, je zatím pro Viktorii poměrně neznámou.

„Detailnější informace teprve budeme zjišťovat. U řeckých týmů se stává, že během sezony často mění kádr, takže si počkáme,“ uvedl trenér Pavel Vrba, který má šanci dostat Plzeň počtvrté do skupiny Ligy mistrů (po minulém ročníku a sezonách 2011/12, 2013/14).

Pokud by se mu povedlo postoupit přes Olympiakos, má Viktoria jistý podzim v pohárech - z třetího předkola se v případě neúspěchu totiž „padá“ do základní skupiny Evropské ligy.



Tu Olympiakos v minulém ročníku hrál.

„Postoupil z těžké skupiny a na jaře pak vypadl s Dynamem Kyjev,“ vybavil si Vrba. „Mají portugalského kouče, takže jistě budou i ofenzivně ladění. Řecký fotbal je všeobecně hodně silný, o čemž jsme se v Česku v minulosti již několikrát přesvědčili. Musíme na podmínky i na soupeře dobře připravit a udělat vše pro postup,“ dodal.