Olomouc - Mohuč v TV: kde sledovat Konferenční ligu živě

Autor: ,
  18:58
Olomoučtí fotbalisté v osmifinále Konferenční ligy vyzvou německou Mohuč. Úvodní zápas je na programu 12. března na Andrově stadionu, odveta pak o týden později v Německu. Kde můžete zápas sledovat živě? To i další informace o utkání najdete v přehledném textu

Olomoucký stoper Louis Lurvink (vlevo) slaví svůj gól s Mohamedem Jásirem. | foto: Ota Bartovský, MAFRA

Kdy a kde sledovat zápas Olomouc – Mohuč?

Utkání play off Konferenční ligy Olomouc – Mohuč vysílá televizní stanice Sport 1 a platforma Oneplay. Zápas začíná na Andrově stadionu ve čtvrtek 12. února od 21:00.

Stanici naladíte u těchto poskytovatelů:

  • Telly
  • Magenta TV
  • Vodafone TV
  • Skylink
  • Pecka.TV

Zápas Olomouc – Mohuč můžete sledovat i v podobě textového online přenosu na iDNES.cz.

Jak si oba týmy vedou v Konferenční lize?

Výsledky zápasů Sigmy Olomouc v play off o postup do osmifinále Konferenční ligy
1. zápasOlomouc – Lausanne 1:1čtvrtek 19. února 2026, 21:00
2. zápasLausanne – Olomouc 1:2čtvrtek 26. února 2026, 21:00
Výsledky zápasů Sigmy Olomouc v ligové fázi Konferenční ligy
1. koloFiorentina – Olomouc 2:0čtvrtek 2. října 2025, 21:00
2. koloOlomouc – Raków Čenstochová 1:1čtvrtek 23. října 2025, 21:00
3. koloFC Noah – Olomouc 1:2čtvrtek 6. listopadu 2025, 18:45
4. koloOlomouc – NK Celje 2:1čtvrtek 27. listopadu 2025, 18:45
5. koloLincoln Red Imps – Olomouc 2:1čtvrtek 11. prosince 2025, 21:00 (Sport 1)
6. koloOlomouc – Lech Poznaň 1:2čtvrtek 18. prosince 2025, 21:00

Jak hrály oba týmy v posledním utkání?

  • Olomouc o víkendu v generálce zvítězila v Jablonci 2:1, v lize vyhrála potřetí za sebou a v tabulce se posunula na 5. místo
  • Mohuč v generálce hrála se Stuttgartem 2:2, v bundeslize potřetí za sebou remizovala a je na 15. příčce

Olomouc – Mohuč:

Výkop: čtvrtek 12. března 21:00.
Rozhodčí: Al-Emara - Valjakka, Lamppu (všichni Fin.) - Malec (video, Pol.).
Předpokládané sestavy:
Olomouc: Koutný - Hadaš, Malý, Sláma, Slavíček - Baráth, Beran - Šturm, Růsek, Šíp - Kliment.
Mohuč: Batz - Da Costa, Posch, Kohr - Widmer, I Če-song, Sano, Nebel, Mwene - Silas, Tietz.
Absence: Sylla (3 ŽK), Dolžnikov, Král (oba zranění), Dembe, Leibl, Muritala, Tkáč, F. Uriča (všichni zranění + nejsou na soupisce), Digaňa, Elbel, Grgič, Jezierski, Krivak, Lurvink, Sejk, Trefil (všichni nejsou na soupisce) - Amiri, Bell, Dal, Hanche-Olsen, Hollerbach, Zentner (všichni zranění), Bos (zranění + není na soupisce), Becker, Caci (oba nejsou na soupisce),
Disciplinární ohrožení: Baráth, Slavíček - Amiri (všichni 2 ŽK).

VIZITKA SOUPEŘE

1. FSV Mohuč 05

Rok založení: 1905
Klubové barvy: červená a bílá
Web: www.mainz05.de
Stadion: MEWA Arena – kapacita 33 305 diváků

Kacper Potulski (Mohuč) slaví se spoluhráči první gól svého týmu v utkání na...

Největší úspěchy:
5. místo v Bundesliga – sezóna 2010/11
6. místo v Bundeslize – sezóny 2004/05, 2015/16 a 2024/25
• účast v evropských pohárech
Evropská liga 2005/06, 2016/17
Konferenční liga2025/26

Zajímavosti před duelem Olomouc – Mohuč

  • týmy se v pohárech utkají poprvé
  • české týmy nad německými soupeři v posledních 10 pohárových zápasech nezvítězily
  • Olomouc v hlavních soutěžích UEFA (bez Poháru Intertoto) dosud narazila na německého soupeře jen v sezoně 1991/92, kdy po 2 výhrách vyřadila Hamburk
  • Olomouc v tabulce ligové fáze skončila na 24. místě, poslední postupové příčce, Mohuč obsadila sedmou pozici
  • Olomouc je v jarní části pohárů podruhé v historii a po 34 letech, osmifinále si zahraje potřetí a poprvé od sezony 1992/93
  • Olomouc hraje poháry po 7 letech, účast si vybojovala triumfem v domácím poháru
  • Olomouc 5 soutěžních zápasů po sobě neprohrála a v posledních 4 duelech zvítězila
  • Olomouc v pohárech vyhrála jen minulý z posledních 4 zápasů
  • Olomouc zvítězila v jediném z posledních 6 domácích pohárových utkání
  • Olomouc o víkendu v generálce zvítězila v Jablonci 2:1, v lize vyhrála potřetí za sebou a v tabulce se posunula na 5. místo
  • Mohuč hraje poháry po 9 letech, letošní osmifinále je její premiérovou účastí ve vyřazovací části
  • Mohuč prohrála jediný z posledních 7 zápasů, 4x po sobě ale nezvítězila (z toho 3 remízy)
  • Mohuč v pohárech prohrála jediný z posledních 7 duelů
  • Mohuč vyhrála jediný z posledních 12 venkovních zápasů, v pohárech na stadionech soupeřů zvítězila v jediném z posledních 6 duelů
  • vítěz dvojzápasu se ve čtvrtfinále utká s lepším z dvojice Rijeka, Štrasburk
  • Mohuč dosud na české kluby v soutěžích UEFA nenarazila

Jak to vidí bookmakeři?

Podle sázkové kanceláře Tipsport je německý tým favoritem. Na olomoucké vítězství nabízí lákavý kurz přes 4:1.

Olomouc – MohučVýhra domácíchRemízaVýhra hostů
Kurzy4,413,741,82
Vstoupit do diskuse
Tipsport - partner programu
Leverkusen vs. ArsenalFotbal - - 11. 3. 2026:Leverkusen vs. Arsenal //www.idnes.cz/sport
Živě0:0
  • 6.60
  • 3.50
  • 1.60
Bodo/Glimt vs. Sporting LisabonFotbal - - 11. 3. 2026:Bodo/Glimt vs. Sporting Lisabon //www.idnes.cz/sport
11. 3. 21:00
  • 2.32
  • 3.71
  • 3.06
Real Madrid vs. Manchester CityFotbal - - 11. 3. 2026:Real Madrid vs. Manchester City //www.idnes.cz/sport
11. 3. 21:00
  • 3.58
  • 3.76
  • 2.07
PSG vs. ChelseaFotbal - - 11. 3. 2026:PSG vs. Chelsea //www.idnes.cz/sport
11. 3. 21:00
  • 2.05
  • 3.82
  • 3.57
Alkmaar vs. SpartaFotbal - - 12. 3. 2026:Alkmaar vs. Sparta //www.idnes.cz/sport
12. 3. 18:45
  • 2.15
  • 3.49
  • 3.40
Rijeka vs. ŠtrasburkFotbal - - 12. 3. 2026:Rijeka vs. Štrasburk //www.idnes.cz/sport
12. 3. 18:45
  • 4.06
  • 3.75
  • 1.82
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Slavia - Sparta 3:1, úprk za titulem, hosté vyhráli půli, pak propadli při standardkách

Tomáš Chorý oslavuje vyrovnávací gól na 1:1 v 57. minutě utkání proti Spartě.

Pokud nejpozději na konci května nebudete číst, že Slavia ve fotbalové lize obhájila titul, bude to obrovský šok. V neděli v 316. derby po obratu ve druhém poločase porazila Spartu 3:1 a deset zápasů...

Šílený debut Kinského. Udělal dvě chyby, trenér ho vystřídal po čtvrt hodině

Zdrcený Antonín Kinský po vystřídání. Utěšuje ho kapitán Romero.

Brankář Antonín Kinský prožil v úvodním utkání osmifinále na hřišti Atlética Madrid nevydařený debut v Lize mistrů. Trenér Tottenhamu Igor Tudor ho v 17. minutě vystřídal po jeho velké chybě v...

Kuchtu nakopl fyzioterapeut, Sparta ukázala video. Tvrdík mluví o urážkách

Momentka ze zápasu Slavia Praha - Sparta Praha.

Poločasová přestávka, skóre 0:1 z pohledu domácích. A při odchodu do kabin potyčka. Pražské fotbalové derby mezi Slavií a Spartou (3:1) nabídlo za oponou nepříjemnou situaci, kterou sudí Stanislav...

Jablonec - Slavia 3:2 po pen., lídr ligy končí ve čtvrtfinále poháru, nezvládl rozstřel

Hráči Jablonce slaví postup do semifinále poháru, po penaltách vyřadili Slavii.

Slávističtí fotbalisté potřetí v řadě končí ve čtvrtfinále domácího poháru. Proti Jablonci sice dokázali v nastavení základní hrací doby vyrovnat na 2:2, jenže pak nezvládli penaltový rozstřel (2:3),...

Ml. Boleslav - Sparta 1:0 po pen., další šok v poháru! Floder vychytal semifinále

Radost hráčů Mladé Boleslavi. Po penaltách porazili Spartu a zahrají si...

Čtyřikrát v řadě postoupili do finále domácího poháru. Popáté to nevyjde. Sparťanští fotbalisté končí stejně jako o pár hodin předtím jejich rival ze Slavie. Na penalty. Ve čtvrtfinále v Mladé...

Olomouc - Mohuč v TV: kde sledovat Konferenční ligu živě

Olomoucký stoper Louis Lurvink (vlevo) slaví svůj gól s Mohamedem Jásirem.

Olomoučtí fotbalisté v osmifinále Konferenční ligy vyzvou německou Mohuč. Úvodní zápas je na programu 12. března na Andrově stadionu, odveta pak o týden později v Německu. Kde můžete zápas sledovat...

11. března 2026  18:58

ONLINE: Arsenal hraje v Leverkusenu. Pak šlágr Real - City, v akci i PSG s Chelsea

Sledujeme online
Viktor Gyökeres z Arsenalu v držení Roberta Andricha (Leverkusen).

Ve vyřazovací fázi Ligy mistrů se střetnou popáté za sebou. Fotbalisté španělského Realu Madrid znovu proti anglickému Manchesteru City. Ještě předtím však hraje Arsenal na Leverkusenu. Osmifinálové...

11. března 2026  18:40

Dorazil za známými? Gólman Vindahl do Alkmaaru cestoval, ale na tréninku nebyl

Sparťanský brankář Peter Vindahl slaví vítězství ve šlágru fotbalové ligy proti...

Od našeho zpravodaje v Nizozemsku Před čtyřmi lety v Alkmaaru odchytal za sezonu osmačtyřicet zápasů a klubu pomohl do Konferenční ligy. Pro prvního gólmana sparťanských fotbalistů Petera Vindahla to ve čtvrtek večer mohl být na...

11. března 2026  18:28

Před derby pokrývá sedačky mech. Brněnské kluby chtějí po městu opravy stadionu

Na stav stadionu a zázemí ShipEx Areny upozornili na společné tiskové...

Brněnské fotbalové kluby Artis i Zbrojovka společně žádají po vedení města, aby politici zchátralou ShipEx Arenu v Srbské ulici nechali co nejdříve opravit. Radní pro sport na výzvy reagoval...

11. března 2026  15:14

Alkmaar - Sparta v TV: kde sledovat Konferenční ligu živě

Hráči Sparty slaví třetí gól proti Aberdeenu.

Fotbalisté Sparty vstupují do osmifinále Konferenční ligy. Čeká je souboj s nizozemským Alkmaarem a začínají na hřišti soupeře. Kdy a kde můžete zápas sledovat živě a další informace o utkání najdete...

11. března 2026  14:59

Zabili nám vůdce! Íránský ministr odmítá účast fotbalistů na MS, Trump by je uvítal

Gianni Infantino předává prezidentu Trumpovi symbolický lístek na fotbalový...

Americký prezident Donald Trump prohlásil, že umožní Íránu zúčastnit se letního mistrovství světa ve fotbale, přestože jsou země ve válečném stavu. Prezident FIFA Gianni Infantino to uvedl na...

11. března 2026  11:40,  aktualizováno  14:54

Ten závěr byl trochu soft. Měli jsme vyhrát, čílil se Newcastle po Yamalově penaltě

Barcelona na půdě Newcastlu vyrovnala až v závěru - díky penaltě Yamala.

Poslední akce, poslední útok. Fotbalisté Newcastlu už pomalu slavili senzační výhru 1:0 nad slavnou Barcelonou, když vtom přišla penalta. A v šesté minutě nastavení precizní trefa Lamina Yamala....

11. března 2026  14:05

Konkurence? Ta nikdy nespí. Spáčil hledá v Sigmě místo: Uvidíme, jak to bude dál

Jiří Spáčil (vpravo) s Filipem Slavíčkem po vítězném zápase Konferenční ligy v...

Byl důležitým mužem při pohárovém triumfu, zasadil se o to, že fotbalová Sigma po dlouhých letech hraje evropské poháry. Coby její odchovanec pomohl i olomouckému B týmu k historicky nejlepšímu...

11. března 2026  13:30

Fotbalový influencer nikdy nebudu! Brňan Langer nyní bere kameru a biohackuje se

Štěpán Langer (na míči) ve své premiéře v dresu Zbrojovky Brno proti Příbrami.

Ještě na podzim hrál se Sigmou evropské poháry, v zimě ale změnil adresu a posílil ambiciózní Zbrojovku Brno. Záložník Štěpán Langer v rozhovoru otevřeně popisuje zákulisí přestupu, náročnost trenéra...

11. března 2026  12:45

A pak že fotbal není věda. Alkmaar hledá rychlé mozky a zakazuje taktiku. Proč?

Premium
Vzrušení v kotli Alkmaaru před utkáním s Galatasaray.

Přibližně od dvanácti let u fotbalistů testují základní kognitivní schopnosti. Jakou mají paměť? Jak rychle reagují na nové podněty? Dokážou plánovat? Předvídat? Rozhodovat se pod tlakem? Pokud vám...

11. března 2026

Emmer, fotbalista i barber: stříhání trénoval na sobě, chyby zakrýval čepicí

Ústí nad Labem, 27. 2. 2026, 2. fotbalová liga, FK Viagem Ústí nad Labem - SK...

Ústecký fotbal v něm získal fotbalistu i barbera. Je libo ostříhat? Na služby záložníka Jakuba Emmera je v šatně pořadník. „Mám nabité dny se strojkem,“ usmívá se zimní posila druholigového klubu ze...

11. března 2026  11:13

Sparta bez Vydry, zato s Vindahlem. Co ji v pohárovém osmifinále v Alkmaaru čeká?

Sparťanský záložník Patrik Vydra slaví svůj gól se spoluhráčem Albionem...

Od našeho zpravodaje v Nizozemsku Když loni koncem října v Alkmaaru nastoupili fotbalisté Slovanu Bratislava, byl to tanec. „Fantastický brankář Takáč zachránil tým od katastrofy,“ psala slovenská média. Nebo. „Prohra 0:1 je...

11. března 2026  11:09

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.