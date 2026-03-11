Kdy a kde sledovat zápas Olomouc – Mohuč?
Utkání play off Konferenční ligy Olomouc – Mohuč vysílá televizní stanice Sport 1 a platforma Oneplay. Zápas začíná na Andrově stadionu ve čtvrtek 12. února od 21:00.
Stanici naladíte u těchto poskytovatelů:
- Telly
- Magenta TV
- Vodafone TV
- Skylink
- Pecka.TV
Zápas Olomouc – Mohuč můžete sledovat i v podobě textového online přenosu na iDNES.cz.
Jak si oba týmy vedou v Konferenční lize?
|1. zápas
|Olomouc – Lausanne 1:1
|čtvrtek 19. února 2026, 21:00
|2. zápas
|Lausanne – Olomouc 1:2
|čtvrtek 26. února 2026, 21:00
|1. kolo
|Fiorentina – Olomouc 2:0
|čtvrtek 2. října 2025, 21:00
|2. kolo
|Olomouc – Raków Čenstochová 1:1
|čtvrtek 23. října 2025, 21:00
|3. kolo
|FC Noah – Olomouc 1:2
|čtvrtek 6. listopadu 2025, 18:45
|4. kolo
|Olomouc – NK Celje 2:1
|čtvrtek 27. listopadu 2025, 18:45
|5. kolo
|Lincoln Red Imps – Olomouc 2:1
|čtvrtek 11. prosince 2025, 21:00 (Sport 1)
|6. kolo
|Olomouc – Lech Poznaň 1:2
|čtvrtek 18. prosince 2025, 21:00
Jak hrály oba týmy v posledním utkání?
- Olomouc o víkendu v generálce zvítězila v Jablonci 2:1, v lize vyhrála potřetí za sebou a v tabulce se posunula na 5. místo
- Mohuč v generálce hrála se Stuttgartem 2:2, v bundeslize potřetí za sebou remizovala a je na 15. příčce
Olomouc – Mohuč:
Výkop: čtvrtek 12. března 21:00.
VIZITKA SOUPEŘE
1. FSV Mohuč 05
Rok založení: 1905
Největší úspěchy:
Zajímavosti před duelem Olomouc – Mohuč
- týmy se v pohárech utkají poprvé
- české týmy nad německými soupeři v posledních 10 pohárových zápasech nezvítězily
- Olomouc v hlavních soutěžích UEFA (bez Poháru Intertoto) dosud narazila na německého soupeře jen v sezoně 1991/92, kdy po 2 výhrách vyřadila Hamburk
- Olomouc v tabulce ligové fáze skončila na 24. místě, poslední postupové příčce, Mohuč obsadila sedmou pozici
- Olomouc je v jarní části pohárů podruhé v historii a po 34 letech, osmifinále si zahraje potřetí a poprvé od sezony 1992/93
- Olomouc hraje poháry po 7 letech, účast si vybojovala triumfem v domácím poháru
- Olomouc 5 soutěžních zápasů po sobě neprohrála a v posledních 4 duelech zvítězila
- Olomouc v pohárech vyhrála jen minulý z posledních 4 zápasů
- Olomouc zvítězila v jediném z posledních 6 domácích pohárových utkání
- Mohuč hraje poháry po 9 letech, letošní osmifinále je její premiérovou účastí ve vyřazovací části
- Mohuč prohrála jediný z posledních 7 zápasů, 4x po sobě ale nezvítězila (z toho 3 remízy)
- Mohuč v pohárech prohrála jediný z posledních 7 duelů
- Mohuč vyhrála jediný z posledních 12 venkovních zápasů, v pohárech na stadionech soupeřů zvítězila v jediném z posledních 6 duelů
- vítěz dvojzápasu se ve čtvrtfinále utká s lepším z dvojice Rijeka, Štrasburk
- Mohuč dosud na české kluby v soutěžích UEFA nenarazila
Jak to vidí bookmakeři?
Podle sázkové kanceláře Tipsport je německý tým favoritem. Na olomoucké vítězství nabízí lákavý kurz přes 4:1.
|Olomouc – Mohuč
|Výhra domácích
|Remíza
|Výhra hostů
|Kurzy
|4,41
|3,74
|1,82