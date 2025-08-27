Kdy a kde sledovat zápas Olomouc – Malmö živě?
Odvetné utkání play off o postup do ligové fáze Evropské ligy Olomouc – Malmö vysílá televizní stanice Nova Sport 5. Zápas na Andrově stadionu začíná ve čtvrtek 28. srpna od 18:30.
Stanici naladíte u těchto poskytovatelů:
- Telly
- Magenta TV
- Vodafone TV
- Oneplay
- Skylink
Alternativou je i stream u sázkové kanceláře Tipsport. Podmínkou je aktivní herní účet (prosázená částka 30 Kč za posledních 30 dnů).
Zápas Olomouc – Malmö můžete sledovat i v rámci textového online přenosu na iDNES.cz.
Jak si vedly oba týmy v posledním utkání?
- Olomouc v neděli podlehla 0:1 v ligovém souboji na hřišti Hradce Králové.
- Malmö v neděli ve švédské lize remizovalo 0:0 na půdě Göteborgu.
Jak vypadal první zápas? Olomouc srazily chyby
Olomoučtí fotbalisté na hřišti Malmö prohráli vysoko 0:3. První dva góly jim vstřelil ještě v prvním poločase černohorský střelec Sead Hakšabanovič, v závěru zvýšil Lasse Johnsen z penalty.
Sigma místy ukázala sympatický projev, aktivitu i náročný presink. K tomu měla i pár slibných možností. Jenže zjistila, jak moc jí chybějí pohárové zkušenosti.
|
Malmö - Olomouc 3:0, škola při návratu do Evropy. Domácí skórovali z rohu i z penalty
Domácí nemilosrdně trestali olomoucké chyby. První gól padl po špatné rozehrávce brankáře Koutného, druhý po nedůrazně odbráněném rohovém kopu, závěrečná trefa pak z penalty.
Olomouc – Malmö:
Výkop: čtvrtek 28. srpna, 18:30.
Předpokládané sestavy:
VIZITKA SOUPEŘE
MALMÖ FF
Rok založení: 1910
Největší úspěchy: finalista PMEZ 1979; 24x mistr ligy (1944, 1949-51, 1953, 1965, 1967, 1970-71, 1974-75, 1977, 1986, 1988, 2004, 2010, 2013-14, 2016-17, 2020-21, 2023-24); 16x vítěz domácího poháru (naposledy 2024)
Stadion: Eleda (kapacita 22.500 diváků)
Trenér: Henrik Rydström
Současné opory: Busanello, Lasse Berg Johnsen, Hugo Bolin
Zápasy proti českým (čs.) týmům v evropských pohárech:
Zajímavosti před zápasem Olomouc – Malmö:
- Olomouc vstoupila do kvalifikace až ve 4. předkole, do soutěže se dostala díky vítězství v domácím poháru
- Olomouc se vrátila do pohárů po 7 letech, jejím maximem v soutěžích UEFA je čtvrtfinále Poháru UEFA ze sezony 1991/92
- Olomouc ještě nikdy nehrála skupinovou (nyní ligovou) fázi pohárů
- Olomouc z posledních 4 soutěžních zápasů 3x prohrála a dala jediný gól
- Olomouc v pohárech 3x za sebou prohrála a neskórovala
- Olomouc prohrála jediný z posledních 5 domácích soutěžních zápasů
- Olomouc prohrála jen minulý z posledních 5 domácích pohárových duelů
- Malmö před týdnem zvítězilo teprve podruhé z 8 pohárových zápasů s českými týmy, poslední 2 duely ale neprohrálo
- Malmö v minulé sezoně vypadlo v kvalifikaci Ligy mistrů se Spartou po 2 porážkách 0:2, v lednu pak v Evropské lize remizovalo na Slavii 2:2
- Malmö v pohárech ve 4 venkovních zápasech na půdě českého týmu nezvítězilo (z toho 3 porážky) a pokaždé inkasovalo nejméně 2 branky
- Malmö vstoupilo do kvalifikace už v 1. předkole Ligy mistrů, vyřadilo Iberii Tbilisi a RFS Riga, následně vypadlo s FC Kodaň po remíze 0:0 doma a porážce 0:5 venku
- Malmö v minulé sezoně hrálo hlavní fázi Evropské ligy, v níž nepostoupilo do vyřazovací části, klubovým maximem je finále PMEZ (předchůdce Ligy mistrů) z roku 1979
- Malmö v posledních 3 soutěžních zápasech neprohrálo a neinkasovalo
- Malmö prohrálo jediný z posledních 8 venkovních soutěžních zápasů a v 5 z minulých 6 zvítězilo
Jak to vidí bookmakeři?
Kurzy na odvetu jsou u sázkové kanceláře Tipsport velmi vyrovnané. Zázrak v podobě postupu Olomouce se podle bookmakerů konat nebude, ale kurzově je hezky ohodnocen.
|Olomouc – Malmö, 2. zápas
|Výhra domácích
|Remíza
|Výhra hostů
|Kurzy
|2,59
|3,49
|2,68
|Malmö – Olomouc, postup
|Postup Malmö
|Postup Olomouce
|Kurzy
|1,02
|10,9