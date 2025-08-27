Olomouc - Malmö: kde sledovat Evropskou ligu v TV?

Autor: ,
  15:15
Fotbalisté Olomouce přivezli z prvního souboje se švédským Malmö mizerný výsledek 0:3 a před domácím pokusem o reparát doufají v zázrak. Kdy a kde můžete odvetný duel play off o postup do ligové fáze Evropské ligy sledovat živě?
Daniel Gudjohnsen z Malmö odkopává míč z dosahu Jana Krále ze Sigmy.

Daniel Gudjohnsen z Malmö odkopává míč z dosahu Jana Krále ze Sigmy. | foto: Reuters

Olomoucký David Tkáč kontroluje balon během zápasu proti Malmö.
Otto Rosengren z Malmö v souboji o míč s Janem Navrátilem z Olomouce (vpravo).
Kouč Henrik Rydström instruuje své svěřence z Malmö při utkání se Sigmou.
Olomoucký Daniel Vašulín brání v přístupu k míči Pontusi Janssonovi z Malmö.
9 fotografií

Kdy a kde sledovat zápas Olomouc – Malmö živě?

Odvetné utkání play off o postup do ligové fáze Evropské ligy Olomouc – Malmö vysílá televizní stanice Nova Sport 5. Zápas na Andrově stadionu začíná ve čtvrtek 28. srpna od 18:30.

Stanici naladíte u těchto poskytovatelů:

  • Telly
  • Magenta TV
  • Vodafone TV
  • Oneplay
  • Skylink

Alternativou je i stream u sázkové kanceláře Tipsport. Podmínkou je aktivní herní účet (prosázená částka 30 Kč za posledních 30 dnů).

Zápas Olomouc – Malmö můžete sledovat i v rámci textového online přenosu na iDNES.cz.

Jak si vedly oba týmy v posledním utkání?

  • Olomouc v neděli podlehla 0:1 v ligovém souboji na hřišti Hradce Králové.
  • Malmö v neděli ve švédské lize remizovalo 0:0 na půdě Göteborgu.

Jak vypadal první zápas? Olomouc srazily chyby

Olomoučtí fotbalisté na hřišti Malmö prohráli vysoko 0:3. První dva góly jim vstřelil ještě v prvním poločase černohorský střelec Sead Hakšabanovič, v závěru zvýšil Lasse Johnsen z penalty.

Sigma místy ukázala sympatický projev, aktivitu i náročný presink. K tomu měla i pár slibných možností. Jenže zjistila, jak moc jí chybějí pohárové zkušenosti.

Malmö - Olomouc 3:0, škola při návratu do Evropy. Domácí skórovali z rohu i z penalty

Domácí nemilosrdně trestali olomoucké chyby. První gól padl po špatné rozehrávce brankáře Koutného, druhý po nedůrazně odbráněném rohovém kopu, závěrečná trefa pak z penalty.

Olomouc – Malmö:

Výkop: čtvrtek 28. srpna, 18:30.
První zápas: 0:3.
Rozhodčí: Petrescu - Ghinguleac, Grigoriu - Coltescu (video, všichni Rum.).

Předpokládané sestavy:
Olomouc: Koutný - Hadaš, Sylla, Král, Sláma - Breite, Spáčil - Navrátil, Mikulenka, Dolžnikov - Vašulín.
Malmö: Olsen - Stryger Larsen, Rösler, Jansson, Busanello - Ali, Skogmar, Rosengren, Sigurdsson - Hakšabanovič, Gudjohnsen.
Absence: Dele, Fiala, Kliment, Muritala, F. Uriča, Vraštil (všichni zranění + nejsou na soupisce), Dohnálek (není na soupisce) - Botheim, Dahlin, Lajqi (všichni zranění + nejsou na soupisce), Bolin (nejistý start).

VIZITKA SOUPEŘE

MALMÖ FF

Rok založení: 1910
Klubové barvy: světlemodrá a bílá
Web: www.mff.se

Největší úspěchy: finalista PMEZ 1979; 24x mistr ligy (1944, 1949-51, 1953, 1965, 1967, 1970-71, 1974-75, 1977, 1986, 1988, 2004, 2010, 2013-14, 2016-17, 2020-21, 2023-24); 16x vítěz domácího poháru (naposledy 2024)

Stadion: Eleda (kapacita 22.500 diváků)

Trenér: Henrik Rydström

Současné opory: Busanello, Lasse Berg Johnsen, Hugo Bolin

Zápasy proti českým (čs.) týmům v evropských pohárech:
1996/97, 1. kolo UEFA: Malmö - Slavia 1:2 a 1:3
2014/15, 3. předkolo LM: Sparta - Malmö 4:2 a 0:2
2024/25, 4. předkolo LM: Malmö - Sparta 0:2 a 0:2
2024/25, skupina EL: Slavia - Malmö 2:2
2025/26, play off KL: Malmö – Olomouc 3:0

Zajímavosti před zápasem Olomouc – Malmö:

  • Olomouc vstoupila do kvalifikace až ve 4. předkole, do soutěže se dostala díky vítězství v domácím poháru
  • Olomouc se vrátila do pohárů po 7 letech, jejím maximem v soutěžích UEFA je čtvrtfinále Poháru UEFA ze sezony 1991/92
  • Olomouc ještě nikdy nehrála skupinovou (nyní ligovou) fázi pohárů
  • Olomouc z posledních 4 soutěžních zápasů 3x prohrála a dala jediný gól
  • Olomouc v pohárech 3x za sebou prohrála a neskórovala
  • Olomouc prohrála jediný z posledních 5 domácích soutěžních zápasů
  • Olomouc prohrála jen minulý z posledních 5 domácích pohárových duelů

Útočník Daníel Gudjohnsen z Malmö končí po souboji s olomouckým Abdoulayem Syllou na trávníku.

  • Malmö před týdnem zvítězilo teprve podruhé z 8 pohárových zápasů s českými týmy, poslední 2 duely ale neprohrálo
  • Malmö v minulé sezoně vypadlo v kvalifikaci Ligy mistrů se Spartou po 2 porážkách 0:2, v lednu pak v Evropské lize remizovalo na Slavii 2:2
  • Malmö v pohárech ve 4 venkovních zápasech na půdě českého týmu nezvítězilo (z toho 3 porážky) a pokaždé inkasovalo nejméně 2 branky
  • Malmö vstoupilo do kvalifikace už v 1. předkole Ligy mistrů, vyřadilo Iberii Tbilisi a RFS Riga, následně vypadlo s FC Kodaň po remíze 0:0 doma a porážce 0:5 venku
  • Malmö v minulé sezoně hrálo hlavní fázi Evropské ligy, v níž nepostoupilo do vyřazovací části, klubovým maximem je finále PMEZ (předchůdce Ligy mistrů) z roku 1979
  • Malmö v posledních 3 soutěžních zápasech neprohrálo a neinkasovalo
  • Malmö prohrálo jediný z posledních 8 venkovních soutěžních zápasů a v 5 z minulých 6 zvítězilo

Jak to vidí bookmakeři?

Kurzy na odvetu jsou u sázkové kanceláře Tipsport velmi vyrovnané. Zázrak v podobě postupu Olomouce se podle bookmakerů konat nebude, ale kurzově je hezky ohodnocen.

Olomouc – Malmö, 2. zápasVýhra domácíchRemízaVýhra hostů
Kurzy2,593,492,68
Malmö – Olomouc, postupPostup MalmöPostup Olomouce
Kurzy1,0210,9
Vstoupit do diskuse
Tipsport - partner programu

Play-off

AEK Larnaka vs. Brann Bergen //www.idnes.cz/sport
27.8. 18:30
  • 2.33
  • 3.54
  • 3.00
Kuopion Palloseura vs. FC Midtjylland //www.idnes.cz/sport
28.8. 17:00
  • 3.85
  • 3.99
  • 1.81
SK Sigma Olomouc vs. Malmö FF //www.idnes.cz/sport
28.8. 18:30
  • 2.60
  • 3.47
  • 2.68
Samsunspor vs. Panathinaikos Atény //www.idnes.cz/sport
28.8. 19:00
  • 2.68
  • 3.32
  • 2.55
PAOK Soluň vs. HNK Rijeka //www.idnes.cz/sport
28.8. 19:30
  • 1.57
  • 3.93
  • 5.69
Ludogorec Razgrad vs. Škendija Tetovo //www.idnes.cz/sport
28.8. 19:30
  • 1.30
  • 5.26
  • 9.16
FC Utrecht vs. HŠK Zrinjski Mostar //www.idnes.cz/sport
28.8. 20:00
  • 1.34
  • 4.61
  • 9.88
KRC Genk vs. KKS Lech Poznaň //www.idnes.cz/sport
28.8. 20:00
  • 1.33
  • 5.38
  • 7.92
Young Boys Bern vs. Slovan Bratislava //www.idnes.cz/sport
28.8. 20:00
  • 1.61
  • 4.28
  • 5.22
Dynamo Kyjev vs. Maccabi Tel Aviv //www.idnes.cz/sport
28.8. 20:00
  • 2.15
  • 3.57
  • 3.12
Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osobám mladším 18 let.

Play-off

Kompletní los

Nejčtenější

Sparta - Dukla 3:2, domácí měli s outsiderem problémy, hrdinou Uchenna

Sparťanští fotbalisté nakonec zvládli malé pražské derby s Duklou a po vítězství 3:2 v 6. kole se vrací na čelo tabulky o dva body před Slavii. Hrdinou zápasu byl dvougólový Uchenna, jenž nejprve...

Preciadův zákrok? Jasná červená, hodnotili experti. Rozhodčí obhajoval žlutou kartu

Chtěl tradičně technicky vyniknout, jenže tentokrát se přepočítal. Když sparťanský fotbalista Ángelo Preciado ještě za stavu 1:2 zkusil procpat míč podrážkou mezi nohama Samuela Isifeho z Dukly,...

Sparta - Riga FC 2:0, výhra po vytrvalé převaze, druhý gól padl až v samém závěru

Sparťanští fotbalisté jsou blízko účasti v Konferenční lize. V úvodním utkání závěrečného předkola porazili Riga FC 2:0, když se v první půli prosadil hlavou Kuchta a v samém závěru duelu Rrahmani....

Fotbalové přestupy ONLINE: Krejčí blízko Wolves, nakonec půjde o hostování s opcí

Sledujeme online

Sezony ve fotbalových ligách už jsou v plném proudu a letní přestupové období, které tradičně trvá od července do září, se pomalu chýlí ke konci. S kým půjdou celky do nové sezony? Kdo posílí na...

Krejčí je nejdražší český obránce historie. Proč právě on? Třeba díky načasování

Tohle tu ještě nebylo! A kdo ví, jestli ještě někdy bude. Český fotbalový obránce stojí přes 850 milionů korun. A brzy si zahraje rovnou Premier League. Bombastický přestup Ladislava Krejčího se...

Olomouc - Malmö: kde sledovat Evropskou ligu v TV?

Fotbalisté Olomouce přivezli z prvního souboje se švédským Malmö mizerný výsledek 0:3 a před domácím pokusem o reparát doufají v zázrak. Kdy a kde můžete odvetný duel play off o postup do ligové fáze...

27. srpna 2025  15:15

Fotbalistky Slavie na úvod 2. předkola Ligy mistryň porazily turecký Fomget

Fotbalistky Slavie zahájily miniturnaj 2. předkola Ligy mistryň v Helsinkách výhrou 2:1 nad tureckým Fomgetem. Ve druhém poločase se střelecky prosadily Molly McLaughlinová a Kateřina Svitková,...

27. srpna 2025  14:41

Molodci z Nebeských hor. Nejbláznivější příběh Ligy mistrů: Almaty leží skoro v Číně

Strašák, nebo bizár, který prostě musíte zažít? Pro fotbalisty, včetně těch slávistických, před čtvrtečním losem hlavní fáze Ligy mistrů spíš to první, ale někteří fanoušci by si dost možná Kajrat...

27. srpna 2025  14:39

Baník - Celje: kde sledovat Konferenční ligu v TV?

Baník Ostrava má před sebou rozhodující bitvu o účast v ligové fázi Konferenční ligy. V prvním souboji na hřišti slovinského Celje však nestíhal a přivezl si milosrdnou porážku 0:1. Dokáže v odvetě...

27. srpna 2025  13:45

Martin je jiný člověk. Brožek o bratrech Haškových, fotbale i životě v Jelgavě

Premium

Od našeho zpravodaje v Lotyšsku Když v Jelgavě zajde do své oblíbené restaurace, cestou k výčepu mine naleštěnou Jawu 350 z roku 1968. „Vždycky mi to připomene mladistvá léta, když jsme jako kluci na třistapadinách jezdili,“ poví...

27. srpna 2025

Makej, dokud to dáš, pak přijde další. Ostravský asistent Šmarda o rotaci hráčů

Jako asistent trenéra fotbalistů ostravského Baníku zůstává Michal Šmarda v pozadí. Leč v minulých dvou prvoligových utkáních vystoupil do popředí, jelikož Pavel Hapal na tribuně pykal za vyloučení v...

27. srpna 2025  10:28

Víc peněz pro účastníky, méně pro vítěze i další změny. Vše důležité o Lize mistrů

Měření evropských hokejových klubů je opět tady. Ve čtvrtek 28. srpna startuje jedenáctý ročník Ligy mistrů, nechybí ani trojnásobné české zastoupení. Vybrali jsme pro vás ty nejdůležitější...

27. srpna 2025  10:25

Slavia v Lize mistrů: program, možní soupeři, historie, kde sledovat

Fotbalisté Slavie mají jako šampion české ligy jistou účast v ligové fázi nejatraktivnější klubové soutěže na světě. Soupeře v Lize mistrů budou znát 28. srpna, kdy je na programu los. Jaké kluby...

27. srpna 2025  9:10

Ústecký, či Teplický kraj? Rivalita Monteků a Kapuletů ze severu baví i žhaví

Nesmiřitelní Montekové a Kapuleti střihnutí troškou vtipných Škopkových a Konopníků. Ve fotbalovém prostředí se oprášila rivalita, která na nějaký čas usnula. Ústecký Viagem přitápí pod kotlem a...

27. srpna 2025  8:11

Sparta a Spartans proti klubům z Rigy. Být v pohárech je pro nás důležité, říká Vydra

Od našeho zpravodaje v Lotyšsku Letištním terminálem v Rize procházely v jednu dobu dva zástupy fotbalistů, kteří se míjeli s turisty. Spartans a Sparta. Vyslanci z Malty a z Česka dorazili do Lotyšska, aby v závěrečném předkole...

27. srpna 2025  7:22

Prolistujte naše letáky a ulovte slevy pro děti i maminky
Prolistujte naše letáky a ulovte slevy pro děti i maminky

Nejnovější akční zboží z letáků (celkem 1384 výrobků)

Celtic ztroskotal na Kajratu Almaty. Do Ligy mistrů senzačně míří i kyperský Pafos

Fotbalisté Kajratu Almaty si poprvé zahrají hlavní fázi Ligy mistrů. Šampion Kazachstánu v závěrečném 4. předkole překvapivě vyřadil Celtic Glasgow na penalty. Do soutěže postoupili také další dva...

26. srpna 2025  22:18,  aktualizováno  23:37

Pardubice slaví v poháru první vítězství v sezoně, Jablonec uhájil neporazitelnost

Fotbalisté Pardubic, Jablonce i Teplic potvrdili roli favoritů a úspěšně zvládli vstup do domácího poháru. Poslední tým nejvyšší soutěže z Pardubic ve 2. kole MOL Cupu zvítězil po obratu nad...

26. srpna 2025  19:18,  aktualizováno  20:12

    Nepřehlédněte

    Mohlo by Vás zajímat

    Další weby

    Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.