Ano, i přes příchod nových majitelů do Olomouce má švédské Malmö stále značně větší rozpočet. Ale že by šlo o evropskou extratřídu a na míle vzdáleného soupeře? To taky ne.
|
Malmö - Olomouc 3:0, škola při návratu do Evropy. Domácí skórovali z rohu i z penalty
Pokud Sigma během jedné sezony zvládne udolat Slavii, Spartu i Plzeň, pak by i Malmö mohlo být hratelným týmem. Ale Olomouci se ve Švédsku moc věcí nesešlo a naopak soupeř ji vytrestal.
Co musí Olomouc nejen do odvety se švédským mistrem, ale i do celého evropského podzimu zlepšit? Co potřebuje, aby byla konkurenceschopná a přitáhla davy?