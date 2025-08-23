Drsná švédská škola, Olomouci návrat do pohárové Evropy zhořkl. Kde musí přidat?

Václav Havlíček
  9:11
Poděkuje za spolupráci, rozloučí se a prohodí: „Nebojte, Konferenční liga bude také fajn.“ I česko-švédská tlumočnice, která v tiskovém středisku v útrobách švédského stadionu Eleda překládala otázky novinářů, cítí, že fotbalová Olomouc na Evropskou ligu nemá potřebnou kvalitu. Ještě ne. Sigma v úvodu závěrečného předkola prohrála na půdě Malmö 0:3. Postup z domácí odvety příští čtvrtek je velmi daleko.
Část 1/6

Daniel Gudjohnsen z Malmö odkopává míč z dosahu Jana Krále ze Sigmy.

Ano, i přes příchod nových majitelů do Olomouce má švédské Malmö stále značně větší rozpočet. Ale že by šlo o evropskou extratřídu a na míle vzdáleného soupeře? To taky ne.

Malmö - Olomouc 3:0, škola při návratu do Evropy. Domácí skórovali z rohu i z penalty

Pokud Sigma během jedné sezony zvládne udolat Slavii, Spartu i Plzeň, pak by i Malmö mohlo být hratelným týmem. Ale Olomouci se ve Švédsku moc věcí nesešlo a naopak soupeř ji vytrestal.

Co musí Olomouc nejen do odvety se švédským mistrem, ale i do celého evropského podzimu zlepšit? Co potřebuje, aby byla konkurenceschopná a přitáhla davy?



Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)
title=Tipsport - partner programu
Petřín Plzeň vs. Králův DvůrFotbal - 3. kolo - 23. 8. 2025:Petřín Plzeň vs. Králův Dvůr //www.idnes.cz/sport
23. 8. 10:15
  • 2.63
  • 3.49
  • 2.00
Motorlet vs. AritmaFotbal - 3. kolo - 23. 8. 2025:Motorlet vs. Aritma //www.idnes.cz/sport
23. 8. 10:15
  • 1.78
  • 3.39
  • 3.21
Písek vs. Č. Budějovice BFotbal - 3. kolo - 23. 8. 2025:Písek vs. Č. Budějovice B //www.idnes.cz/sport
23. 8. 10:15
  • 1.39
  • 4.21
  • 4.65
Ml. Boleslav B vs. BenátkyFotbal - 3. kolo - 23. 8. 2025:Ml. Boleslav B vs. Benátky //www.idnes.cz/sport
23. 8. 10:15
  • 1.40
  • 4.09
  • 4.87
Manchester City vs. TottenhamFotbal - 2. kolo - 23. 8. 2025:Manchester City vs. Tottenham //www.idnes.cz/sport
23. 8. 13:30
  • 1.50
  • 4.92
  • 6.11
Vsetín vs. UničovFotbal - 4. kolo - 23. 8. 2025:Vsetín vs. Uničov //www.idnes.cz/sport
23. 8. 14:00
  • 3.15
  • 3.40
  • 1.80
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Sparta - Riga FC 2:0, výhra po vytrvalé převaze, druhý gól padl až v samém závěru

Sparťanští fotbalisté jsou blízko účasti v Konferenční lize. V úvodním utkání závěrečného předkola porazili Riga FC 2:0, když se v první půli prosadil hlavou Kuchta a v samém závěru duelu Rrahmani....

Liberec - Sparta 0:2, oslabeného soupeře dorazil Birmančevič. Hosté jdou do čela

Sparťanští fotbalisté vyhráli i sedmý soutěžní zápas v řadě. V pátém ligovém kole zvítězili v Liberci 2:0, díky čemuž vedou tabulku s dvoubodovým náskokem na Slavii. Premiérový gól po návratu do...

Jablonec - Slavia 1:1, domácí vedli, mistrovi zajistil bod v nastavení Douděra

Slávističtí fotbalisté byli blízko porážky, ale v úvodu pětiminutového nastavení ji parádní střelou odvrátil Douděra. Jablonec, který po Spartě a Plzni hrál 1:1 i s dalším favoritem ligy, v utkání 5....

Fotbalové přestupy ONLINE: Duklu posílil záložník Kadák, Dias prodloužil v City

Sledujeme online

Sezony ve fotbalových ligách už jsou v plném proudu a letní přestupové období, které tradičně trvá od července do září, se pomalu chýlí ke konci. S kým půjdou celky do nové sezony? Kdo posílí na...

Přestup do Anglie je blízko. Krejčí by měl stát 30 milionů eur, co ho ve Wolves čeká?

Kariéra fotbalového reprezentanta Ladislava Krejčího bude s největší pravděpodobností pokračovat v Anglii. Šestadvacetiletý obránce je dohodnutý na podmínkách smlouvy s Wolverhamptonem, Girona by za...

Drsná švédská škola, Olomouci návrat do pohárové Evropy zhořkl. Kde musí přidat?

Poděkuje za spolupráci, rozloučí se a prohodí: „Nebojte, Konferenční liga bude také fajn.“ I česko-švédská tlumočnice, která v tiskovém středisku v útrobách švédského stadionu Eleda překládala otázky...

23. srpna 2025  9:11

West Ham - Chelsea 1:5, londýnské derby plné gólů, domácí opět pohořeli

Londýnské derby v páteční předehrávce odstartovalo program 2. kola anglické fotbalové ligy gólovou přehlídkou. West Ham, v jehož sestavě byli Malick Diouf i český reprezentant Tomáš Souček, padl doma...

22. srpna 2025,  aktualizováno  23:19

Hattrick za čtvrthodinku. Kane na úvod bundesligy řádil, Bayern rozdrtil Lipsko

Fotbalisté Bayernu Mnichov rozdrtili v úvodním utkání nového ročníku bundesligy doma Lipsko 6:0 a rázně vykročili za obhajobou titulu. Harry Kane dal během 14 minut druhé půle hattrick, dvě branky...

22. srpna 2025  22:51

Zbrojovka porazila Chrudim a upevnila vedení, uspěla i Příbram a Budějovice

Fotbalisté vedoucí Zbrojovky Brno v 7. kole druhé ligy porazili Chrudim v jejím pardubickém azylu 1:0 a upevnili si první příčku v neúplné tabulce. Pomohly si také exligové týmy, Příbram zdolala...

22. srpna 2025  21:07

Jste vítěz, vy můžete. Trump osahal pohár pro MS ve fotbale a oznámil dějiště losu

Losování fotbalového mistrovství světa v roce 2026 se uskuteční 5. prosince ve Washingtonu. V pátek to oznámil americký prezident Donald Trump v přítomnosti šéfa světové federace FIFA Gianniho...

22. srpna 2025  20:47

Krejčí je nejdražší český obránce historie. Proč právě on? Třeba díky načasování

Tohle tu ještě nebylo! A kdo ví, jestli ještě někdy bude. Český fotbalový obránce stojí přes 850 milionů korun. A brzy si zahraje rovnou Premier League. Bombastický přestup Ladislava Krejčího se...

22. srpna 2025  19:30

V Ostravě šanci nedostal, ve Zlíně ano. Fukala poprvé kope i standardky

Už po druhém kole měl ve Zlíně odehraných více prvoligových minut (180) než za celou předchozí sezonu v Baníku Ostrava (109). Michal Fukala si letní přestup do týmu nováčka fotbalové Chance Ligy...

22. srpna 2025  17:16

Utkání Bohemians - Mladá Boleslav se odkládá, Pražany skolila viróza

Nedělní duel první fotbalové ligy mezi Bohemians 1905 a Mladou Boleslaví vypadl z programu 6. kola kvůli hromadnému virovému onemocnění v kádru pražského celku. Ligová fotbalová asociace (LFA) zápas...

22. srpna 2025  16:19,  aktualizováno  16:22

Kubíček: Proboha, proč jsme neprodali Kerbra do Realu Madrid? Dodnes se stydím

Ve Švédsku to téměř před čtyřiceti lety začalo a ve stejné zemi to ve čtvrtek pokračovalo. Fotbalová Olomouc v pohárech! Kdo jiný by měl zavzpomínat na časy, ve kterých Sigma pod vizionářským...

22. srpna 2025  16:05

Kam míří Krejčí. Wolves, klub s čínským majitelem a silným portugalským vlivem

Potřebujete snad větší důkaz, jak moc je fotbalová Anglie ve srovnání se zbytkem Evropy odskočená? Tým, který všichni experti pasují do boje o záchranu, si z průměrného klubu španělské ligy vyzobne...

22. srpna 2025

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Fotbalové přestupy ONLINE: Duklu posílil záložník Kadák, Dias prodloužil v City

Sledujeme online

Sezony ve fotbalových ligách už jsou v plném proudu a letní přestupové období, které tradičně trvá od července do září, se pomalu chýlí ke konci. S kým půjdou celky do nové sezony? Kdo posílí na...

22. srpna 2025  14:50

Je jako stroj. Vysekaný Uchenna nesleze ze hřiště, Priske už se o něj skoro bojí

Zápas každých sedmdesát hodin. Týden co týden. Pro sparťanského fotbalistu Emanuela Uchennu žádný problém. „Já se ani nedivím, on je jako stroj,“ říká o něm kapitán Lukáš Haraslín.

22. srpna 2025  14:15

    Nepřehlédněte

    Mohlo by Vás zajímat

    Další weby

    Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.