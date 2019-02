Hrají i za áčko Lyonu. Olomouckou devatenáctku čeká hit

Když z osudí legendární liverpoolský záložník Steve McManaman vytáhl slavný francouzský klub, většina olomouckých hráčů byla mírně zklamaná. „Chtěl jsem Juventus,“ hlesl záložník Ondřej Zmrzlý, střelec rozhodujícího gólu proti Tel Avivu. A nebyl sám. „Přál jsem si Juventus, PSG nebo AS Řím,“ zmínil útočník Pavel Zifčák soupeře, na které Hanáci mohli narazit.

Přestože se nejedná o vysněného protivníka, o síle francouzského týmu nemůže být pochyb. V základní skupině juniorské Ligy mistrů skončili druzí za německým Hoffenheimem a za sebou nechali akademie Šachťaru Doněck i slavného Manchesteru City. Ve francouzské lize mladíci Lyonu suverénně vévodí tabulce a pravidelně dostávají příležitost v seniorském týmu. Nejvýraznějšími z nich jsou osmnáctiletý útočník Lenny Pintor a devatenáctiletý defenzivní záložník Oumar Soulet. Obě opory francouzských mládežnických výběrů si v sezoně připsaly premiérový start za áčko Lyonu. Za Pintora neváhal Olympique loni poslat druholigovému Brestu devět milionů eur.

Výtěžek ze vstupného pro malého Patrika Veškerý výtěžek ze vstupného, které je 50 korun, bude věnován dvouletému Patrikovi, jenž trpí spinální svalovou atrofií I. typu. Vrozená vada způsobuje úbytek svalů a ztěžuje schopnost pohybu. Sigma na zápas juniorské Ligy mistrů proti Lyonu otevře tribuny západ a východ. Pokud nemůžete přijít a chcete přispět, lze si koupit vstupenku i na jižní tribunu. Cenu lístku si zvolíte v síti Ticketportal nebo ve Fanshopu.

Olomoucký tým bude v utkání spoléhat nejen na týmový výkon, ale i na domácí kulisu. „Doma máme velkou výhodu v rychlých nástupech do utkání. Pokud nás diváci přijdou podpořit, máme velkou šanci utkání zvládnout,“ říká útočník Tomáš Zlatohlávek, jehož slova potvrzuje i Zifčák. „Je to pro nás výhoda. Na předchozí zápasy přišlo hodně diváků a fanděním nás hnali dopředu.“

Prestižnosti a důležitosti zápasu jsou si olomoučtí mladíci vědomi. „Byl by to největší zápas, který bych odehrál,“ říká Zlatohlávek a uvědomuje si, že se může jednat o zlomový zápas v jejich kariérách. „Když to zvládnu, tak může přijít i něco lepšího.“