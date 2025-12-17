Kde sledovat zápas Olomouc – Lech Poznaň?
Utkání 6. kola ligové fáze Konferenční ligy Olomouc – Lech Poznaň vysílá televizní stanice Sport 1. Zápas začíná na Andrově stadionu ve čtvrtek 18. prosince od 21:00.
Stanici naladíte u těchto poskytovatelů:
- Telly
- Magenta TV
- Vodafone TV
- Skylink
- Pecka.TV
Zápas Olomouc – Lech Poznaň můžete sledovat i v podobě textového online přenosu na iDNES.cz.
Jak hrály oba týmy v posledním utkání?
- Olomouc v sobotním utkání domácí ligy schytala ostudný debakl 0:5 ve Zlíně.
- Lech odehrál poslední soutěžní zápas minulý čtvrtek v Konferenční lize a remizoval doma 1:1 s Mohučí. Polská liga už měla o víkendu pauzu.
Jak si oba týmy vedou v Konferenční lize?
|1. kolo
|Fiorentina – Olomouc 2:0
|2. kolo
|Olomouc – Raków Čenstochová 1:1
|3. kolo
|FC Noah – Olomouc 1:2
|4. kolo
|Olomouc – NK Celje 2:1
|5. kolo
|Lincoln Red Imps – Olomouc 2:1
|6. kolo
|Olomouc – Lech
|1. kolo
|Lech – Rapid Vídeň 4:1
|2. kolo
|LIncoln – Lech 2:1
|3. kolo
|Vallecano – Lech 3:2
|4. kolo
|Lech – Lausanne 2:0
|5. kolo
|Lech – Mohuč 1:1
|6. kolo
|Olomouc – Lech
Olomouc – Lech Poznaň:
Výkop: čtvrtek 18. prosince 21:00.
Vizitka soupeře:
Lech Poznaň
Zajímavosti před duelem Olomouc – Lech Poznaň:
- Olomouc a Lech Poznaň: týmy se dosud v pohárech neutkaly
- Olomouc v soutěžích UEFA dosud absolvovala s polskými soupeři 3 zápasy s bilancí jednoho vítězství, porážky a remízy, naposledy letos v říjnu hrála v Konferenční lize doma s Čenstochovou 1:1
- Olomouc 4 soutěžní zápasy po sobě prohrála a dala v nich jediný gól
- Olomouc vyhrála jen 2 z posledních 9 zápasů v pohárech Olomouc prohrála jen minulý z posledních 8 domácích soutěžních duelů
- Poznaň se dosud s českým týmem utkala jen v roce 2010 v kvalifikaci Ligy mistrů, kdy prohrála venku i doma se Spartou 0:1
- Poznaň 6 soutěžních zápasů po sobě neprohrála a v posledních 2 duelech remizovala
- Poznaň vyhrála jediný z posledních 4 venkovních pohárových zápasů
Jak to vidí bookmakeři?
Podle sázkové kanceláře Tipsport by mělo jít o vyrovnaný duel, mírným favoritem je hostující Lech.
|Olomouc – Lech Poznaň
|Výhra domácích
|Remíza
|Výhra hostů
|Kurzy
|3,17
|2,76
|2,55