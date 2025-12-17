Olomouc - Lech Poznaň: kde sledovat Konferenční ligu v TV

  15:45
Fotbalisté Olomouce se v posledním kole ligové fáze Konferenční ligy pokusí napravit fiasko z Gibraltaru. Doma přivítají polský Lech Poznaň a ve hře je postup do play off. Kde můžete zápas sledovat živě i další zajímavé informace najdete v našem textu.

Michal Beran sleduje balón v utkání proti Noahu. | foto: SK Sigma Olomouc

Kde sledovat zápas Olomouc – Lech Poznaň?

Utkání 6. kola ligové fáze Konferenční ligy Olomouc – Lech Poznaň vysílá televizní stanice Sport 1. Zápas začíná na Andrově stadionu ve čtvrtek 18. prosince od 21:00.

Stanici naladíte u těchto poskytovatelů:

  • Telly
  • Magenta TV
  • Vodafone TV
  • Skylink
  • Pecka.TV

Zápas Olomouc – Lech Poznaň můžete sledovat i v podobě textového online přenosu na iDNES.cz.

Jak hrály oba týmy v posledním utkání?

  • Olomouc v sobotním utkání domácí ligy schytala ostudný debakl 0:5 ve Zlíně.
  • Lech odehrál poslední soutěžní zápas minulý čtvrtek v Konferenční lize a remizoval doma 1:1 s Mohučí. Polská liga už měla o víkendu pauzu.

Jak si oba týmy vedou v Konferenční lize?

1. koloFiorentina – Olomouc 2:0
2. koloOlomouc – Raków Čenstochová 1:1
3. koloFC Noah – Olomouc 1:2
4. koloOlomouc – NK Celje 2:1
5. koloLincoln Red Imps – Olomouc 2:1
6. koloOlomouc – Lech
1. koloLech – Rapid Vídeň 4:1
2. koloLIncoln – Lech 2:1
3. koloVallecano – Lech 3:2
4. koloLech – Lausanne 2:0
5. koloLech – Mohuč 1:1
6. koloOlomouc – Lech

Olomouc – Lech Poznaň:

Výkop: čtvrtek 18. prosince 21:00.
Rozhodčí: Kolarič - Pajič, Starčevič - Jovič (video, všichni Chorv.). Předpokládané sestavy:
Olomouc: Koutný - Hadaš, Sylla, Král, Slavíček - Beran, Breite - Ghali, Langer, Šíp - Vašulín.
Poznaň: Mrozek - Pereira, Monka, Skrzypczak, Gurgul - Kozubal, Jagiello - Gholízadé, Rodríguez, Palma - Ishak.
Absence: Dumitrescu, Jásir, Tkáč (všichni zranění), Leibl, Muritala, F. Uriča (všichni zranění + nejsou na soupisce), Digaňa, Kliment, Trefil, Vraštil (všichni nejsou na soupisce), Huk, Mikulenka (oba nejistý start) - Douglas, Hakans, Milič, Murawski, Thordarson, Walemark (všichni zranění)
Disciplinární ohrožení: Breite, Slavíček (oba 2 ŽK) - nikdo.

Vizitka soupeře:

Lech Poznaň

fotbal logo liga mistru lech poznan

Rok založení: 1922
Klubové barvy: modrá a bílá
Web: www.lechpoznan.pl
Stadion: Stadion Poznaň – kapacita 42 837 diváků

Největší úspěchy:
9× mistr polské ligy (Ekstraklasa) – včetně titulu v sezóně 2024/25
5× vítěz polského poháru (Polish Cup)
6× vítěz polského superpoháru (Polish Super Cup)

Zajímavosti před duelem Olomouc – Lech Poznaň:

  • Olomouc a Lech Poznaň: týmy se dosud v pohárech neutkaly
  • Olomouc v soutěžích UEFA dosud absolvovala s polskými soupeři 3 zápasy s bilancí jednoho vítězství, porážky a remízy, naposledy letos v říjnu hrála v Konferenční lize doma s Čenstochovou 1:1
  • Olomouc 4 soutěžní zápasy po sobě prohrála a dala v nich jediný gól
  • Olomouc vyhrála jen 2 z posledních 9 zápasů v pohárech Olomouc prohrála jen minulý z posledních 8 domácích soutěžních duelů
  • Poznaň se dosud s českým týmem utkala jen v roce 2010 v kvalifikaci Ligy mistrů, kdy prohrála venku i doma se Spartou 0:1
  • Poznaň 6 soutěžních zápasů po sobě neprohrála a v posledních 2 duelech remizovala
  • Poznaň vyhrála jediný z posledních 4 venkovních pohárových zápasů

Jak to vidí bookmakeři?

Podle sázkové kanceláře Tipsport by mělo jít o vyrovnaný duel, mírným favoritem je hostující Lech.

Olomouc – Lech PoznaňVýhra domácíchRemízaVýhra hostů
Kurzy3,172,762,55
Výsledky

Olomouc - Lech Poznaň: kde sledovat Konferenční ligu v TV

