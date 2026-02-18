Olomouc - Lausanne: kde sledovat Konferenční ligu v TV

Olomoučtí fotbalisté v předkole play off Konferenční ligy vyzvou švýcarské Lausanne. Úvodní zápas je na programu 19. února v Olomouci, odveta pak o týden později ve Švýcarsku. Kde můžete zápas sledovat živě? To i další informace o utkání najdete v přehledném textu

Hráči Olomouce slaví branku do sítě Noahu. | foto: SK Sigma Olomouc

Kdy a kde sledovat zápas Olomouc – Lausanne?

Utkání play off Konferenční ligy Olomouc – Lausanne vysílá televizní stanice Sport 1 a platforma Oneplay. Zápas začíná na Andrově stadionu ve čtvrtek 19. února od 18:45.

Stanici naladíte u těchto poskytovatelů:

  • Telly
  • Magenta TV
  • Vodafone TV
  • Skylink
  • Pecka.TV

Zápas Olomouc – Lausanne můžete sledovat i v podobě textového online přenosu na iDNES.cz.

Jak si oba týmy vedou v Konferenční lize?

Zápasy Olomouce v ligové fázi Konferenční ligy
1. koloFiorentina – Olomouc 2:0
2. koloOlomouc – Raków Čenstochová 1:1
3. koloFC Noah – Olomouc 1:2
4. koloOlomouc – NK Celje 2:1
5. koloLincoln Red Imps – Olomouc 2:1
6. koloOlomouc – Lech 1:2
Zápasy Lausanne v ligové fázi Konferenční ligy
KoloZápasVýsledek
1. koloLausanne vs. Breiðablik3:0
2. koloHamrun Spartans vs. Lausanne0:1
3. koloLausanne vs. Omonoia Nikósie1:1
4. koloLech Poznaň vs. Lausanne2:0
5. koloKuPS Kuopio vs. Lausanne0:0
6. koloLausanne vs. Fiorentina1:0

Jak hrály oba týmy v posledním utkání?

  • Olomouc v sobotním utkání domácí ligy podlehla 1:2 Plzni.
  • Lausanne remizovalo v sobotním duelu švýcarské ligy 3:3 se Servette Ženeva.

Olomouc – Lausanne:

Výkop: čtvrtek 19. února 18:45.
Rozhodčí: Van der Eijk - Bluemink, De Groot - Ruperti (video, všichni Niz.).
Předpokládané sestavy:
Olomouc: Koutný - Hadaš, Malý, Sylla, Sláma - Baráth, Beran - Ghali, Růsek, Šturm - Kliment.
Lausanne: Letica - Bergvall, Sow, Mouanga, Fofana - Beloko, Roche, Custodio - Lekoueiry - Diakité, Butler-Oyedeji.
Absence: Dolžnikov, Král (oba rekonvalescence), Dembe, Leibl, Muritala, Tkáč, F. Uriča (všichni zranění + nejsou na soupisce), Digaňa, Elbel, Grgič, Jezierski, Krivak, Lurvink, Sejk, Trefil (všichni nejsou na soupisce) - Bair, N’Diaye, Sigua (všichni zranění), Abdallah (zranění + není na soupisce), Koné, Ngonzo (oba nejsou na soupisce), Poaty (nejistý start).

FC Lausanne-Sport

Rok založení: 1896
Klubové barvy: modrá a bílá
Web: www.lausanne-sport.ch
Stadion: Stade de la Tuilière – kapacita 12 544 diváků

Hráči Lausanne slaví vítězství s Fiorentinou.

Největší úspěchy:
• 7× mistr švýcarské ligy (Swiss Super League / Ligue Nationale A) – poslední titul v sezóně 1964/65
• 9× vítěz švýcarského poháru (Swiss Cup) – naposledy v sezóně 1998/99

Zajímavosti před duelem Olomouc – Lausanne

  • Týmy se dosud v pohárech neutkaly
  • Olomouc v soutěžích UEFA dosud neodehrála žádný zápas se švýcarskými soupeři
  • Olomouc se v jarní části pohárů představí podruhé v historii a po 34 letech
  • Olomouc prohrála 7 z posledních 8 soutěžních zápasů
  • Olomouc v pohárech zvítězila jen ve 2 z posledních 10 zápasů a 2x po sobě prohrála
  • Olomouc prohrála 3 z posledních 4 domácích soutěžních duelů
  • Olomouc v tabulce ligové fáze skončila po 2 výhrách, remíze a třech porážkách se 7 body na 24. místě, poslední postupovou příčku obsadila jen díky lepšímu skóre
  • Lausanne dosud z českých týmů narazilo v pohárech jen na Spartu, ani jeden ze 4 zápasů nevyhrálo, připsalo si 2 remízy a porážky
  • Lausanne v ligové fázi skončilo po 3 výhrách, 2 remízách a jediné porážce na 9. místě s jednobodovou ztrátou na první osmičku a přímý postup do osmifinále
  • Lausanne prohrálo jediný z posledních 11 zápasů v pohárech

Jak to vidí bookmakeři?

Podle sázkové kanceláře Tipsport by mělo jít o zcela vyrovnaný duel. Kurzy jsou následující:

Olomouc – LausanneVýhra domácíchRemízaVýhra hostů
Kurzy2,543,422,78

18. února 2026  21:01

Olomouc - Lausanne: kde sledovat Konferenční ligu v TV

18. února 2026  20:31

