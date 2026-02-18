Kdy a kde sledovat zápas Olomouc – Lausanne?
Utkání play off Konferenční ligy Olomouc – Lausanne vysílá televizní stanice Sport 1 a platforma Oneplay. Zápas začíná na Andrově stadionu ve čtvrtek 19. února od 18:45.
Stanici naladíte u těchto poskytovatelů:
- Telly
- Magenta TV
- Vodafone TV
- Skylink
- Pecka.TV
Zápas Olomouc – Lausanne můžete sledovat i v podobě textového online přenosu na iDNES.cz.
Jak si oba týmy vedou v Konferenční lize?
|1. kolo
|Fiorentina – Olomouc 2:0
|2. kolo
|Olomouc – Raków Čenstochová 1:1
|3. kolo
|FC Noah – Olomouc 1:2
|4. kolo
|Olomouc – NK Celje 2:1
|5. kolo
|Lincoln Red Imps – Olomouc 2:1
|6. kolo
|Olomouc – Lech 1:2
|Kolo
|Zápas
|Výsledek
|1. kolo
|Lausanne vs. Breiðablik
|3:0
|2. kolo
|Hamrun Spartans vs. Lausanne
|0:1
|3. kolo
|Lausanne vs. Omonoia Nikósie
|1:1
|4. kolo
|Lech Poznaň vs. Lausanne
|2:0
|5. kolo
|KuPS Kuopio vs. Lausanne
|0:0
|6. kolo
|Lausanne vs. Fiorentina
|1:0
Jak hrály oba týmy v posledním utkání?
- Olomouc v sobotním utkání domácí ligy podlehla 1:2 Plzni.
- Lausanne remizovalo v sobotním duelu švýcarské ligy 3:3 se Servette Ženeva.
Olomouc – Lausanne:
Výkop: čtvrtek 19. února 18:45.
FC Lausanne-Sport
Rok založení: 1896
Největší úspěchy:
Zajímavosti před duelem Olomouc – Lausanne
- Týmy se dosud v pohárech neutkaly
- Olomouc v soutěžích UEFA dosud neodehrála žádný zápas se švýcarskými soupeři
- Olomouc se v jarní části pohárů představí podruhé v historii a po 34 letech
- Olomouc prohrála 7 z posledních 8 soutěžních zápasů
- Olomouc v pohárech zvítězila jen ve 2 z posledních 10 zápasů a 2x po sobě prohrála
- Olomouc prohrála 3 z posledních 4 domácích soutěžních duelů
- Olomouc v tabulce ligové fáze skončila po 2 výhrách, remíze a třech porážkách se 7 body na 24. místě, poslední postupovou příčku obsadila jen díky lepšímu skóre
- Lausanne dosud z českých týmů narazilo v pohárech jen na Spartu, ani jeden ze 4 zápasů nevyhrálo, připsalo si 2 remízy a porážky
- Lausanne v ligové fázi skončilo po 3 výhrách, 2 remízách a jediné porážce na 9. místě s jednobodovou ztrátou na první osmičku a přímý postup do osmifinále
- Lausanne prohrálo jediný z posledních 11 zápasů v pohárech
Jak to vidí bookmakeři?
Podle sázkové kanceláře Tipsport by mělo jít o zcela vyrovnaný duel. Kurzy jsou následující:
|Olomouc – Lausanne
|Výhra domácích
|Remíza
|Výhra hostů
|Kurzy
|2,54
|3,42
|2,78