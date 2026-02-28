A teď ti od Kloppa. Konečná, nebo ne? Olomouc vyzve bundesligového soupeře

David Čermák
  8:59
Vousatý portugalský brankář Rui Patrício, který teprve před pár týdny ukončil kariéru, zalovil v prosklené mističce a vytáhl z plastového balonku lístek s nápisem 1. FSV Mainz. Hezky česky Mohuč. Loni šestý tým bundesligy.
Radost Antonína Růska (Olomouc) z gólu na 2:1 ve 44. minutě utkání Konferenčí...

Radost Antonína Růska (Olomouc) z gólu na 2:1 ve 44. minutě utkání Konferenčí ligy proti švýcarskému Lausanne. | foto: SK Sigma Olomouc

Fotbalisté Sigmy Olomouc oslavují na hřišti v Lausanne postup do osmifinále...
Momentka z utkání Konferenční ligy mezi Sigmou Olomouc a Lausanne.
Jáchym Šíp slaví se spoluhráči gól na 1:0 proti Lausanne v utkání Konferenční...
Jáchym Šíp slaví úvodní gól v utkání Konferenční ligy proti Lausanne.
Taky město, které vystřelilo do světa hvězdného trenéra Jürgena Kloppa: když se po osmnácti letech loučil před zaplněným náměstím, tekly mu po tvářích slzy dojetí.

Bude to pro fotbalovou Olomouc v Konferenční lize konečná?

Nebo její už tak úspěšná mise dostane nálepku senzační?

Lausanne - Olomouc 1:2, hosté postupují do osmifinále, v nastavení je spasil ofsajd

Kdo ví?

Zatímco Sparta, která v pátek vyfasovala jako soupeře pro osmifinále nizozemský Alkmaar, se nebojí vyhlásit, že ji láká evropské finále, u Sigmy se pořád složitě odhaduje, co můžete vlastně očekávat.

V létě představila nového majitele Milana Šimonovského, který hned utratil 75 milionů za záložníka Berana a nechal si ho na stadion doručit helikoptérou. V zimě přivábil dalších osm posil v součtu za 300 milionů.

Ze čtyř jarních kol Olomouc dvakrát vyhrála a dvakrát prohrála. V Evropě měla ohromnou kliku, že jako poslední proklouzla do vyřazovací fáze.

A tam ve čtvrtek přežila závěrečný šok, kdy vyrovnávací branku švýcarského Lausanne v nastaveném čase zrušilo video kvůli titěrnému ofsajdu.

Žádné prodloužení.

Žádné další nervy.

Pohádka pokračuje!

Možná na vás také Olomouc působí lehce rozháraně, třeba ještě pořád není úplně správně vybalancovaná a učí se, jak správně pracovat s novými možnostmi.

Těžší osmifinále. Sparta v Konferenční lize narazí na Alkmaar, Sigma jde proti Mohuči

Ale v každém případě je třeba zmínit, že se jí povedla mimořádná věc. Copak se stává často, aby do jarní fáze proklouzl jiný český tým, než někdo ze silné trojky Sparta, Slavia, Plzeň?

Kdepak, vůbec ne!

Až doteď to byla výjimka.

Ještě v době, kdy Viktoria pendlovala mezi první a druhou ligou, narušil výsadu pražských rivalů jako první Liberec. Na jaře 2002 jeho jízdu tehdejším Pohárem UEFA hltalo celé Česko: z cesty odvalil postupně tři velké favority – Vigo, Mallorku a Lyon, až na Dortmund nestačil. A ještě o dvanáct let později se v Evropské lize dostal mezi poslední šestnáctku.

Jáchym Šíp (Olomouc) překonává ve 22. minutě brankáře Karla Leticu a skóruje v odvetě Konferenční ligy na hřišti Lausanne.

Další obdobné příběhy? Od rozdělení federace zbývají už jen Teplice, kterým v roce 2004 stačilo na postup do jara zvládnout dva těžké dvojzápasy v Poháru UEFA. Vypadly s Celtikem Glasgow, ve třetím kole, kam postupovalo dvaatřicet nejlepších.

Olomouc je už teď o fázi dál.

„Obrovský milník. Celá tahle generace Sigmy, hráči, lidé v klubu, kteří se starají o náš komfort, se nesmrtelně zapsali do historie klubu,“ dojímal se trenér Tomáš Janotka.

Muž, který to nemá jednoduché.

Od Olomouce se čeká hodně, ambice od léta výrazně narostly, ale podzim ukázal, že nepůjde všechno hned. Výsledky se střídaly jako barvy na semaforu, což platilo pro domácí scénu i Konferenční ligu. Z českého poháru Sigmu vyprovodily divizní Nové Sady, přitom v lize dokázala obrat i suverénní Slavii. V Konferenční lize zase nestačila na Lincoln, gibraltarského outsidera, zato dokázala vzít body polskému Rakówu, slovinskému Celje nebo arménskému FC Noah.

Další evropská šílenost. Nesnáším VAR, spílal kouč Lausanne po postupu Sigmy

Že pak prošla dál ze čtyřiadvacátého místa, s pasivním skóre a díky souhře okolností? Na jednu stranu důkaz, že v Konferenční lize, někdy neuctivě přezdívané Balkan Cup, se evropská kvalita rozmělňuje. Na druhou ovšem potvrzení, že Olomouc dělá cosi správně a rychle se zlepšuje: v dvojzápase s Lausanne nepochybně prodala zkušenosti a jako bonus zachránila koeficient.

Tak proč by nepotrápila i Mohuč?

Dvojboj o čtvrtfinále začne znovu doma 12. března.

