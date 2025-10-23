Kde sledovat zápas Olomouc – Čenstochová?
Utkání 2. kola ligové fáze Konferenční ligy Olomouc – Čenstochová vysílá televizní stanice Sport 1. Zápas začíná ve čtvrtek 23. října od 21:00.
Stanici naladíte u těchto poskytovatelů:
- Telly
- Magenta TV
- Vodafone TV
- Skylink
Zápas Olomouc – Čenstochová můžete sledovat i v rámci textového online přenosu na iDNES.cz.
Jak hrály oba týmy v posledním utkání?
- Olomouc v sobotním utkání domácí ligy remizovala 1:1 na hřišti Karviné.
- Čenstochová v sobotním zápase polské ligy podlehla 0:2 na hřišti Cracovie.
Jak si oba týmy vedly v 1. kole Konferenční ligy?
- Olomouc zahájila ligovou fázi porážkou 0:2 na hřišti italské Fiorentiny.
- Čenstochová zdolala rumunský Universitatea Craiova 2:0, hosté však hráli od 53. minuty v deseti.
Olomouc – Čenstochová:
Výkop: čtvrtek 23. října, 21:00.
Předpokládané sestavy:
VIZITKA SOUPEŘE
Raków Čenstochová
Rok založení: 1921
Úspěchy:
Zajímavosti před duelem Olomouc-Čenstochová:
- Olomouc se z polských soupeřů dosud v soutěžích UEFA (bez Poháru Intertoto) utkala jen s Hutnikem Krakov ve 2. předkole Poháru UEFA 1996/97 a vypadla po výhře 1:0 doma a porážce 1:3 venku
- Olomouc přešla do hlavní fáze Konferenční ligy poté, co v závěrečném 4. předkole Evropské ligy vypadla po porážkách 0:3 venku a 0:2 doma s Malmö
- Olomouc se do evropských pohárů vrátila po 7 letech, skupinovou či nyní ligovou fázi hraje poprvé; účast si vybojovala triumfem v domácím poháru
- Olomouc v úvodním kole ligové fáze prohrála 0:2 na půdě Fiorentiny, Čenstochová porazila rumunský tým Universitatea Craiova 2:0
- Olomouc vyhrála jediný z posledních 7 soutěžních zápasů
- Olomouc v pohárech prohrála posledních 5 zápasů, navíc bez vstřelené branky
- Olomouc prohrála jediný ze 7 domácích soutěžních duelů v sezoně (ve 4. předkole Evropské ligy)
- Čenstochová z českých soupeřů dosud v pohárech narazila jen na Slavii ve 4. předkole Konferenční ligy 2022/23 a vypadla po výhře 2:1 doma a porážce 0:2 po prodloužení venku
- Čenstochová se do hlavní fáze Konferenční ligy dostala přes 3 předkola, v nichž postupně vyřadila Žilinu (3:0 doma, 3:1 venku), Haifu (0:1 doma, 2:0 venku) a bulharskou Ardu (1:0 doma, 2:1 venku)
- Čenstochová hraje hlavní fázi pohárů podruhé v historii, v sezoně 2023/24 v Evropské lize nepostoupila ze skupiny
- Čenstochová prohrála jen minulý z posledních 6 soutěžních zápasů
- Čenstochová v pohárech zvítězila v 6 z posledních 7 duelů
- Čenstochová vyhrála poslední 4 venkovní pohárové zápasy
- Čenstochová je úřadující polský vicemistr, v sezoně 2022/23 získala dosud jediný titul
- Čenstochová se v dalším kole představí na stadionu jiného českého týmu pražské Sparty
- z českých hráčů dres Čenstochové oblékali Daniel Bartl, Petr Schwarz a Tomáš Petrášek
- polské kluby na české půdě od sezony 1971/72 v 9 pohárových zápasech po sobě nezvítězily
- české týmy vyhrály jen 2 z posledních 7 pohárových zápasů s polskými soupeři
Jak to vidí bookmakeři?
Podle sázkové kanceláře Tipsport by mělo jít o vyrovnaný duel, mírným favoritem je přeci jen polská Čenstochová.
|Olomouc – Čenstochová.
|Výhra domácích
|Remíza
|Výhra hostů
|Kurzy
|2,96
|3,25
|2,5