Fotbalisté Olomouce nastoupí ve 2. kole ligové fáze Konferenční ligy proti polskému Rakówu Čenstochová. Kdy a kde můžete utkání sledovat živě i další informace o utkání najdete v přehledném textu.

Olomoucký David Tkáč kontroluje balon během zápasu proti Malmö. | foto: ČTK

Kde sledovat zápas Olomouc – Čenstochová?

Utkání 2. kola ligové fáze Konferenční ligy Olomouc – Čenstochová vysílá televizní stanice Sport 1. Zápas začíná ve čtvrtek 23. října od 21:00.

Stanici naladíte u těchto poskytovatelů:

  • Telly
  • Magenta TV
  • Vodafone TV
  • Skylink

Zápas Olomouc – Čenstochová můžete sledovat i v rámci textového online přenosu na iDNES.cz.

Jak hrály oba týmy v posledním utkání?

  • Olomouc v sobotním utkání domácí ligy remizovala 1:1 na hřišti Karviné.
  • Čenstochová v sobotním zápase polské ligy podlehla 0:2 na hřišti Cracovie.

Jak si oba týmy vedly v 1. kole Konferenční ligy?

  • Olomouc zahájila ligovou fázi porážkou 0:2 na hřišti italské Fiorentiny.
  • Čenstochová zdolala rumunský Universitatea Craiova 2:0, hosté však hráli od 53. minuty v deseti.

Olomouc – Čenstochová:

Výkop: čtvrtek 23. října, 21:00.
Rozhodčí: Ilič - Djorovič, Živin - Živkovič (video, všichni Srb.).

Předpokládané sestavy:
Olomouc: Koutný - Hadaš, Sylla, Král, Sláma - Breite, Beran - Dolžnikov, Kostadinov, Ghali - Mikulenka.
Raków: Trelowski - Tudor, Svarnas, Racovitan - Ameyaw, Struski, Repka, Adriano - Diaby-Fadiga, Pienko - Brunes.
Absence: Michez, Spáčil (oba zranění), Kliment, Leibl, Muritala, F. Uriča, Vraštil (všichni zranění + nejsou na soupisce), Digaňa, Trefil (oba nejsou na soupisce), Tkáč (nejistý start) - Arsenič, Kočergin, Otieno (všichni zranění + nejsou na soupisce), Mosor (nejistý start)

VIZITKA SOUPEŘE

Raków Čenstochová

Rok založení: 1921
Klubové barvy: červená a modrá
Web: rksrakow.pl (oficiální stránka)
Stadion: Miejski Stadion Piłkarski Raków, kapacita cca 5 500 diváků, otevřen 1955
Trenér: Dawid Szwarga

Úspěchy:

  • Mistr Polska (Ekstraklasa): (2022/23)
  • Polský pohár (Puchar Polski): vítěz (2021, 2022)
  • Polský superpohár (Superpuchar Polski): vítěz (2021, 2022)

Zajímavosti před duelem Olomouc-Čenstochová:

  • Olomouc se z polských soupeřů dosud v soutěžích UEFA (bez Poháru Intertoto) utkala jen s Hutnikem Krakov ve 2. předkole Poháru UEFA 1996/97 a vypadla po výhře 1:0 doma a porážce 1:3 venku
  • Olomouc přešla do hlavní fáze Konferenční ligy poté, co v závěrečném 4. předkole Evropské ligy vypadla po porážkách 0:3 venku a 0:2 doma s Malmö
  • Olomouc se do evropských pohárů vrátila po 7 letech, skupinovou či nyní ligovou fázi hraje poprvé; účast si vybojovala triumfem v domácím poháru
  • Olomouc v úvodním kole ligové fáze prohrála 0:2 na půdě Fiorentiny, Čenstochová porazila rumunský tým Universitatea Craiova 2:0
  • Olomouc vyhrála jediný z posledních 7 soutěžních zápasů
  • Olomouc v pohárech prohrála posledních 5 zápasů, navíc bez vstřelené branky
  • Olomouc prohrála jediný ze 7 domácích soutěžních duelů v sezoně (ve 4. předkole Evropské ligy)
  • Čenstochová z českých soupeřů dosud v pohárech narazila jen na Slavii ve 4. předkole Konferenční ligy 2022/23 a vypadla po výhře 2:1 doma a porážce 0:2 po prodloužení venku
  • Čenstochová se do hlavní fáze Konferenční ligy dostala přes 3 předkola, v nichž postupně vyřadila Žilinu (3:0 doma, 3:1 venku), Haifu (0:1 doma, 2:0 venku) a bulharskou Ardu (1:0 doma, 2:1 venku)
  • Čenstochová hraje hlavní fázi pohárů podruhé v historii, v sezoně 2023/24 v Evropské lize nepostoupila ze skupiny
  • Čenstochová prohrála jen minulý z posledních 6 soutěžních zápasů
  • Čenstochová v pohárech zvítězila v 6 z posledních 7 duelů
  • Čenstochová vyhrála poslední 4 venkovní pohárové zápasy
  • Čenstochová je úřadující polský vicemistr, v sezoně 2022/23 získala dosud jediný titul
  • Čenstochová se v dalším kole představí na stadionu jiného českého týmu pražské Sparty
  • z českých hráčů dres Čenstochové oblékali Daniel Bartl, Petr Schwarz a Tomáš Petrášek
  • polské kluby na české půdě od sezony 1971/72 v 9 pohárových zápasech po sobě nezvítězily
  • české týmy vyhrály jen 2 z posledních 7 pohárových zápasů s polskými soupeři

Jak to vidí bookmakeři?

Podle sázkové kanceláře Tipsport by mělo jít o vyrovnaný duel, mírným favoritem je přeci jen polská Čenstochová.

Olomouc – Čenstochová.Výhra domácíchRemízaVýhra hostů
Kurzy2,963,252,5
Výsledky

23. října 2025  7:57

Olomouc – Čenstochová: kde sledovat Konferenční ligu v TV

Fotbalisté Olomouce nastoupí ve 2. kole ligové fáze Konferenční ligy proti polskému Rakówu Čenstochová. Kdy a kde můžete utkání sledovat živě i další informace o utkání najdete v přehledném textu.

23. října 2025  7:34

