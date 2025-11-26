Kde sledovat zápas Olomouc – NK Celje?
Utkání 4. kola ligové fáze Konferenční ligy Olomouc – Celje vysílá televizní stanice Sport 2. Zápas začíná na Andrově stadionu ve čtvrtek 27. listopadu od 18:45.
Stanici naladíte u těchto poskytovatelů:
- Telly
- Magenta TV
- Vodafone TV
- Skylink
- Pecka.TV
Zápas Olomouc – Celje můžete sledovat i v rámci textového online přenosu na iDNES.cz.
Jak hrály oba týmy v posledním utkání?
- Olomouc v sobotním utkání domácí ligy remizovala 2:2 na Dukle.
- Celje v sobotním duelu slovinské ligy zvítězilo na hřišti Domžale 2:0.
Jak si oba týmy vedou v Konferenční lize?
- Olomouc zahájila ligovou fázi porážkou 0:2 na hřišti italské Fiorentiny, remizovala s Rakówem Čenstochová 1:1 a zvítězila na stadionu Noahu 2:1.
- Celje postupně zdolalo AEK Atény 3:1, zvítězilo v Irsku nad Shamrockem 2:0 a porazilo Legii Varšava 2:1.
Olomouc – Celje:
Výkop: čtvrtek 27. listopadu, 18:45.
Vizitka soupeře:
NK Celje
NK Celje je klub s bohatou historií – založený v roce 1919, od roku 1991 hraje nejvyšší slovinskou soutěž. Na seznamu úspěchů má dva mistrovské tituly (2020, 2024) a dva pohárové triumfy (2005, 2025).
Domácí stadion Stadion Z’dežele patří mezi nejmodernější v zemi , kapacita přesahuje 13 tisíc diváků.
V minulé sezoně se klub prosadil i na evropské scéně, když v konferenční lize postoupil až do čtvrtfinále, kde sehrál vyrovnané partie s Fiorentinou . Pod vedením španělského trenéra Alberta Ríery má další ambice.
NK Celje
Rok založení: 1919
Zajímavosti před duelem Olomouc -Celje:
- Olomouc se v soutěžích UEFA dosud s žádným slovinským týmem neutkala
- Olomouc posledních 8 soutěžních zápasů neprohrála
- Olomouc v generálce o víkendu remizovala 2:2 na Dukle a v české lize je čtvrtá
- Olomouc vyhrála jen minulý z posledních 7 zápasů v pohárech
- Olomouc se do soutěží UEFA vrátila po 7 letech, skupinovou či nyní ligovou fázi hraje poprvé; účast si vybojovala triumfem v domácím poháru
- Olomouc v ligové fázi Konferenční ligy postupně prohrála na hřišti Fiorentiny 0:2, remizovala s Rakówem Čenstochová 1:1 a zvítězila na stadionu Noahu 2:1, v tabulce je na 19. místě
- Celje v jediném souboji v českým týmem v pohárech letos v srpnu v závěrečném předkole Konferenční ligy porazilo Ostravu 1:0 doma a 2:0 venku
- Celje prohrálo jediný z posledních 18 soutěžních zápasů a 5x po sobě nenašlo přemožitele
- Celje prohrálo jediný z posledních 6 venkovních pohárových zápasů
- Celje v první polovině roku 2021 trénoval český kouč Jiří Jarošík
Jak to vidí bookmakeři?
Podle sázkové kanceláře Tipsport by mělo jít o vyrovnaný duel, mírným favoritem je přeci jen domácí Sigma.
|Olomouc – Celje
|Výhra domácích
|Remíza
|Výhra hostů
|Kurzy
|2,38
|3,45
|2,98