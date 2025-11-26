Olomouc - Celje v TV: kde sledovat Konferenční ligu živě?

Autor: ,
  17:47
Dalším soupeřem olomouckých fotbalistů v Konferenční lize je NK Celje. Slovinský tým sice nemá v Evropě tak zvučné jméno, ale je velmi nebezpečný a ve skvělé formě. Kde můžete zápas 4. kola ligové fáze sledovat živě i další zajímavé informace najdete v našem textu.

Momentka z duelu Konferenční ligy mezi Olomoucí a Rakówem Čenstochová. | foto: Eliška Ošťádalová, MAFRA

Kde sledovat zápas Olomouc – NK Celje?

Utkání 4. kola ligové fáze Konferenční ligy Olomouc – Celje vysílá televizní stanice Sport 2. Zápas začíná na Andrově stadionu ve čtvrtek 27. listopadu od 18:45.

Stanici naladíte u těchto poskytovatelů:

  • Telly
  • Magenta TV
  • Vodafone TV
  • Skylink
  • Pecka.TV

Zápas Olomouc – Celje můžete sledovat i v rámci textového online přenosu na iDNES.cz.

Jak hrály oba týmy v posledním utkání?

  • Olomouc v sobotním utkání domácí ligy remizovala 2:2 na Dukle.
  • Celje v sobotním duelu slovinské ligy zvítězilo na hřišti Domžale 2:0.

Jak si oba týmy vedou v Konferenční lize?

  • Olomouc zahájila ligovou fázi porážkou 0:2 na hřišti italské Fiorentiny, remizovala s Rakówem Čenstochová 1:1 a zvítězila na stadionu Noahu 2:1.
  • Celje postupně zdolalo AEK Atény 3:1, zvítězilo v Irsku nad Shamrockem 2:0 a porazilo Legii Varšava 2:1.

Olomouc – Celje:

Výkop: čtvrtek 27. listopadu, 18:45.
Rozhodčí: Nuza - Zeqiri, Sekiraqa - Caka (video, všichni Kosovo).
Předpokládané sestavy:
Olomouc: Koutný - Hadaš, Sylla, Huk, Slavíček - Beran, Breite - Ghali, Mikulenka, Šíp - Vašulín.
Celje: Leban - Nieto, Bejger, Tutyškinas, Karničnik - Hrka - Šturm, Jevšenak, Kvesič, Iosifov - Kovačevič.
Absence: Michez, Sláma, Tkáč (všichni zranění), Kliment, Leibl, Muritala, F. Uriča (všichni zranění + nejsou na soupisce), Digaňa, Trefil, Vraštil (všichni nejsou na soupisce) - Sluga (zranění), Kučys, Zabukovnik (oba zranění + nejsou na soupisce), Vukašovič (není na soupisce).
Disciplinární ohrožení: Slavíček - Hrka (oba 2 ŽK).

Vizitka soupeře:

NK Celje

NK Celje je klub s bohatou historií – založený v roce 1919, od roku 1991 hraje nejvyšší slovinskou soutěž. Na seznamu úspěchů má dva mistrovské tituly (2020, 2024) a dva pohárové triumfy (2005, 2025).

Domácí stadion Stadion Z’dežele patří mezi nejmodernější v zemi , kapacita přesahuje 13 tisíc diváků.

V minulé sezoně se klub prosadil i na evropské scéně, když v konferenční lize postoupil až do čtvrtfinále, kde sehrál vyrovnané partie s Fiorentinou . Pod vedením španělského trenéra Alberta Ríery má další ambice.

NK Celje

Rok založení: 1919
Klubové barvy: žlutá a modrá
Web: www.nk-celje.si
Největší úspěchy: 2x mistr ligy (2020, 2024), 2x vítěz domácího poháru (2005, 2025)
Stadion: Z’dežele (kapacita 13.000 diváků)
Trenér: Albert Riera (Španělsko)
Zápasy proti českým týmům v pohárech: Celje – Ostrava 1:0, Ostrava – Celje 0:2 (4. předkolo KL 2025/26)
Česká stopa: Miloslav Kousal, Jiří Jeslínek ml., trenér Jiří Jarošík

Zajímavosti před duelem Olomouc -Celje:

  • Olomouc se v soutěžích UEFA dosud s žádným slovinským týmem neutkala
  • Olomouc posledních 8 soutěžních zápasů neprohrála
  • Olomouc v generálce o víkendu remizovala 2:2 na Dukle a v české lize je čtvrtá
  • Olomouc vyhrála jen minulý z posledních 7 zápasů v pohárech
  • Olomouc se do soutěží UEFA vrátila po 7 letech, skupinovou či nyní ligovou fázi hraje poprvé; účast si vybojovala triumfem v domácím poháru
  • Olomouc v ligové fázi Konferenční ligy postupně prohrála na hřišti Fiorentiny 0:2, remizovala s Rakówem Čenstochová 1:1 a zvítězila na stadionu Noahu 2:1, v tabulce je na 19. místě
  • Celje v jediném souboji v českým týmem v pohárech letos v srpnu v závěrečném předkole Konferenční ligy porazilo Ostravu 1:0 doma a 2:0 venku
  • Celje prohrálo jediný z posledních 18 soutěžních zápasů a 5x po sobě nenašlo přemožitele
  • Celje prohrálo jediný z posledních 6 venkovních pohárových zápasů
  • Celje v první polovině roku 2021 trénoval český kouč Jiří Jarošík

Jak to vidí bookmakeři?

Podle sázkové kanceláře Tipsport by mělo jít o vyrovnaný duel, mírným favoritem je přeci jen domácí Sigma.

Olomouc – CeljeVýhra domácíchRemízaVýhra hostů
Kurzy2,383,452,98
Vstoupit do diskuse
title=Tipsport - partner programu
Pafos vs. MonacoFotbal - 5. kolo - 26. 11. 2025:Pafos vs. Monaco //www.idnes.cz/sport
26. 11. 18:45
  • 6.71
  • 4.75
  • 1.49
Kodaň vs. KajratFotbal - 5. kolo - 26. 11. 2025:Kodaň vs. Kajrat //www.idnes.cz/sport
26. 11. 18:45
  • 1.30
  • 5.49
  • 12.10
Sporting Lisabon vs. BruggyFotbal - 5. kolo - 26. 11. 2025:Sporting Lisabon vs. Bruggy //www.idnes.cz/sport
26. 11. 21:00
  • 1.51
  • 4.72
  • 6.39
PSG vs. TottenhamFotbal - 5. kolo - 26. 11. 2025:PSG vs. Tottenham //www.idnes.cz/sport
26. 11. 21:00
  • 1.41
  • 5.07
  • 7.98
Pireus vs. Real MadridFotbal - 5. kolo - 26. 11. 2025:Pireus vs. Real Madrid //www.idnes.cz/sport
26. 11. 21:00
  • 5.18
  • 4.82
  • 1.59
Liverpool vs. EindhovenFotbal - 5. kolo - 26. 11. 2025:Liverpool vs. Eindhoven //www.idnes.cz/sport
26. 11. 21:00
  • 1.27
  • 6.83
  • 9.83
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Ronaldo po boku prince povečeřel v Bílém domě. Setkal se s ním i syn, chlubil se Trump

Hvězdny fotbalista Cristiano Ronaldo se v Bílém domě zúčastnil slavnostní...

Hvězdný portugalský fotbalista Cristiano Ronaldo se v úterý zúčastnil setkání mezi americkým prezidentem Donaldem Trumpem a saúdskoarabským korunním princem Muhammadem bin Salmánem. Hlava Spojených...

Baráž odehrají fotbalisté doma. Nejdřív je čeká Irsko, ve finále Dánsko, či Makedonie

Gianni Infantino, prezident Mezinárodní fotbalové federace FIFA, při losu...

V semifinále doma s Irskem, v případném finále opět v domácím prostředí proti Dánsku, nebo Severní Makedonii. Čeští fotbalisté znají cestu, kterou se v březnu mohou dostat na mistrovství světa 2026....

Slavia - Bilbao 0:0, šance měli hlavně hosté, bod domácí vydřeli díky Staňkovi

Slávistický závar před bránou Bilbaa zůstal nevyužit.

Ne, zase to nevyšlo. Fotbalová Slavia v Edenu v éře trenéra Jindřicha Trpišovského dál čeká na vítězství v Lize mistrů. Nepovedlo se jí to ani v celkem jedenáctém utkání. I když bezbranková remíza...

Ultras Baníku rasisticky uráželi romské děti z Mongaguá, pomohli těžkooděnci

Fotbalová mládež z Mongaguá Ostrava při cestě na turnaj do Děčína nazvaný...

Návrat romských dětí z ostravského a jihlavského fotbalového klubu Mongaguá z turnaje v Děčíně se změnil v horor. Rasisticky je měli v Praze na hlavním vlakovém nádraží urážet někteří z ultras Baníku...

Mrazivá zpověď z vlaku: Byli to fanoušci ďábla. Na Baník se Romové bojí

Jaroslav Horvath, zakladatel fotbalové Mongaguá Ostrava, se svými svěřenci.

Když trenér malých romských fotbalistů z ostravského klubu Mongaguá líčí jejich cestu vlakem spolu s rowdies Baníku, mrazí z toho. Jejich rasistické urážky a hyenismus přišel zrovna v době, kdy se...

Olomouc - Celje v TV: kde sledovat Konferenční ligu živě?

Momentka z duelu Konferenční ligy mezi Olomoucí a Rakówem Čenstochová.

Dalším soupeřem olomouckých fotbalistů v Konferenční lize je NK Celje. Slovinský tým sice nemá v Evropě tak zvučné jméno, ale je velmi nebezpečný a ve skvělé formě. Kde můžete zápas 4. kola ligové...

26. listopadu 2025  17:47

Trenér Legie: Neprožíváme nejlepší chvíle, ale problémy má i Sparta

Iňaki Astiz, kouč fotbalistů Legie Varšava.

Iňaki Astiz očekává ve čtvrtečním 4. kole Konferenční ligy se Spartou intenzivní zápas. Dočasný trenér fotbalistů Legie Varšava si uvědomuje, že jeho tým nezažívá nejlepší období, také Pražané mají...

26. listopadu 2025  16:36

Legia Varšava - Sparta v TV: kde sledovat Konferenční ligu živě?

Sparťanští fotbalisté se radují z proměněné penalty Lukáše Haraslína.

Fotbalisté Sparty se ve 4. kole ligové fáze Konferenční ligy představí v Polsku. Na hřišti Legie Varšava potřebují zabrat, po třech zápasech mají na kontě čtyři body. Kde můžete zápas sledovat živě i...

26. listopadu 2025  16:30

Plzeň - Freiburg v TV: kde sledovat Evropskou ligu živě?

Plzeňští fotbalisté se radují z gólu.

Fotbalisté Plzně si zatím vedou v Evropské lize skvěle. Na kontě mají dvě výhry a dvě remízy. V 5. kole doma vyzvou v soutěži rovněž neporažený Freiburg. Kde můžete zápas sledovat živě i další...

26. listopadu 2025  15:32

Podmínka za triko s nacistickými nápisy na fotbale. Fanoušek zaplatí i pokutu

Plzeňský okresní soud potrestal Víta Vavrocha za triko s nacistickými a...

Podmínku a pokutu 40 tisíc korun vyměřil ve středu plzeňský soud Vítu Varochovi, který loni v tričku s nacistickými a protižidovskými nápisy přišel na domácí fotbalové utkání mezi plzeňskou Viktorií...

26. listopadu 2025  15:04

Ruku natáhl až k Bratislavě. Španělská média velebí Staňka, soupeř prý bez práce

Slávista Michal Sadílek bojuje s vyraženým dechem.

Za ubojovaný bod vděčí slávističtí fotbalisté podle španělského tisku hlavně brankáři Jindřichu Staňkovi. „Naopak hostující brankář Unai Simón byl po většinu zápasu pouhým divákem,“ glosoval list...

26. listopadu 2025  12:52

Losování mistrovství světa ve fotbale 2026: koše, nasazení, kde sledovat

Dávid Hancko se opírá dostřely, kterou blokuje Joshua Kimmich.

Mistrovství světa ve fotbale 2026 (od 11. června do 19. července) bude historické — turnaj se poprvé rozšíří na 48 týmů a hostit jej budou USA, Kanada a Mexiko. Než se ale odehraje první zápas, čeká...

26. listopadu 2025  11:19

Schick zmrazil Manchester a Guardiola se kál: Udělat tolik změn byla chyba

Český útočník Patrik Schick oslavuje trefu v Lize mistrů na Manchesteru City.

Jakmile hlavou na penaltě zamířil o zem přesně do spodního růžku, roztáhl český útočník Patrik Schick ruce a oslavil další trefu za Leverkusen ve fotbalové Lize mistrů. Tentokrát zmrazil Manchester...

26. listopadu 2025  11:16

A čekání nekončí, nejen v Lize mistrů. Slavia v pohárech už přes rok nezvítězila

Slávista Zafeiris se diví výroku hlavního rozhodčího

Jestli si někdo splnil úkol stoprocentně, tak on. Dlouho moc práce neměl, pak během pěti minut čapl tři góly. Třikrát se před ním zjevil šikovný záložník Navarro, třikrát ho Jindřich Staněk bravurně...

26. listopadu 2025  9:40

Musím víc přemýšlet, kál se Chaloupek po chybě. K rozhodčímu se vyjadřovat nechtěl

Záložník Bilbaa Oihan Sancet zakončuje v utkání se Slavií.

Už po šesti minutách soupeři nabídl gólovku. Na polovině hřiště chybně rozehrál a Bilbao rozjelo nebezpečný protiútok, na jehož konci ale Sanceta vychytal Staněk. „Občas se pouštím do něčeho, do čeho...

26. listopadu 2025  8:59

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Jste pořád stejní blázni, slyšel Trpišovský. Rozhodčí? Zažili jsme horší, reagoval kouč

Slávistický trenér Jindřich Trpišovský diskutuje s rozhodčím Rumšasem během...

Počtvrté v řadě ve fotbalové Lize mistrů nedali slávisté ani gól. Mají bod za třetí remízu v pátém zápase. „Kluci jeli na krev, ale na vítězství to nebylo,“ krčil rameny smířený kouč Jindřich...

26. listopadu 2025  7:25

Já a hrdina? Ale jděte. Gólman Staněk bral chválu bez emocí, děkovali mu hráči i kouč

První tutovka Bilbaa. Brankář Staněk se chystá vyrazit střelu Sanceta zblízka.

Všichni ho plácali po zádech, i od novinářů slyšel jen slova chvály. Jindřich Staněk, brankář slávistických fotbalistů, to však bral bez emocí. „Já a hrdina? Nemyslím si to. Na hřišti jsem nebyl sám,...

26. listopadu 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.