Zahojil ránu, kterou Frankfurtu sám způsobil. Rakouský kouč napodobil legendu

Proč Slovácko fandilo Rangers Triumf Frankfurtu v Evropské lize nepotěšil Slovácko, které by v případě úspěchu Rangers poskočilo rovnou do 3. předkola Evropské ligy. Zatím má coby vítěz národního poháru jisté „pouze“ 3. předkolo Konferenční ligy. Posun výš mu může zajistit ještě finále letošní Konferenční ligy mezi Feyenoordem a AS Řím. Do 3. předkola Evropské ligy Slovácko posune vítězství Feyenoordu, který už si v domácí soutěži zajistil postup do pohárové kvalifikace. Při úspěchu AS Řím bude záležet na jeho umístění v italské lize, v níž potřebuje skončit do 6. místa. Kolo před koncem však postavení zatím jisté nemá.