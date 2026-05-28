Bylo to naposled, sbohem. Jak se úspěšný kouč Glasner loučil s Crystal Palace

  15:59
Uspěl a poklonil se fanouškům. Kouč Oliver Glasner se s Crystal Palace rozloučil náramně. Ve finále fotbalové Konferenční ligy porazil Vallecano (1:0). Pro londýnský klub je to třetí trofej historie, u všech byl právě rakouský trenér. „Stále nemůžu uvěřit, že to byl můj poslední zápas s Crystal Palace,“ řekl Glasner po finále.
Rakouský trenér Oliver Glasner s trofejí pro vítěze Konferenční ligy. Ve finále jeho Crystal Palace porazil Vallecano. | foto: Reuters

Fotbalisté Crystal Palace slaví gól ve finále Konferenční ligy proti Vallecanu.
Že nebude pokračovat v roli trenéra Crystal Palace, bylo jasné už měsíce před finálovým výkopem.

V lednu totiž oznámil, že smlouvu, kterou má podepsanou do června, neprodlouží.

Po triumfu v Anglickém poháru a Superpoháru měl poslední šanci. A využil ji.

„Co bude dál? Teď nechci myslet ani na zítřek, natož na pozítří. Ten, kdo mě zná, ví, že jsem nemyslel na nic jiného než na finále. Dáme si s hráči pár piv a odletíme zpět do Londýna,“ poznamenal Glasner.

Crystal Palace - Vallecano 1:0, Konferenční liga pro anglický tým, výhru zajistil Mateta

Finále v Lipsku moc atraktivní nebylo, v prvním poločase dokonce ani jeden ze soupeřů nevystřelil na bránu.

Ale po přestávce už to bylo výrazně lepší, především díky výkonu Crystal Palace.

„Zápas se vyvíjel podle našich očekávání. Myslím si, že jsme po přestávce měli fantastických patnáct minut. Pak jsme skvěle bránili. Byl to skvělý večer. Tahle parta hráčů i fanoušků si vítězství zaslouží,“ řekl Glasner.

V prvních patnácti minutách druhé půle si anglický celek vytvořil čtyři gólové příležitosti a jednu z nich Jean-Philippe Mateta proměnil.

Střelu Warthona brankář Batalla vyrazil jen před sebe a francouzský útočník z malého vápna míč uklidil do odkryté brány.

„Cítím se skvěle. Zvládli jsme to! Je to neuvěřitelné. Já i celý tým jsme na hřišti nechali všechno. Velké díky patří fanouškům, kteří nás stále a všude podporují,“ radoval se po utkání Mateta.

Fotbalisté Crystal Palace slaví gól ve finále Konferenční ligy proti Vallecanu.

Crystal Palace své vedení už ubránil a radoval se tak už z třetí trofeje za poslední rok.

„Považuji se za součást větší skupiny lidí. Sám jako trenér nezmůžete nic, potřebujete skvělý realizační tým a skvělé hráče, přesně takový mix jako máme my. Držíme při sobě. Když tvrdě pracujete, je možné všechno. Mým životním krédem je, že když do něčeho investujete, něco za to dostanete. Ať už v práci, ve sportu, v rodině, mezi přáteli nebo u dětí. Dnes se nám to vyplatilo,“ těšil se Glasner.

O odchodu rakouského trenéra promluvil i záložník Adam Warthon, jenž byl zvolen mužem zápasu.

„Jeho poslední zápas v roli našeho trenéra... To, co za dva a půl roku dokázal, je neskutečné. První tři trofeje v klubové historii, prostě neuvěřitelné. Určitě patří k nejlepším trenérům, jaké kdy klub měl. Zásadně změnil to, jak se tady vnímají poháry a ostatní soutěže. Nechceme se jen účastnit, hrát Premier League a poháry. Chceme vyhrávat,“ řekl Warthon.

Glasner přišel do Crystal Palace v únoru 2024 po angažmá v německém Frankfurtu. Nyní se spekuluje, že se do bundesligy vrátí, nejspíše do Bayeru Leverkusen. Ale na tiskové konferenci mluvil jen o současné štaci.

„Zatím ani nemůžu uvěřit, že to byl můj poslední zápas. Už jsem se tak rozhodl, je to pěkný příběh pro mě i historii klubu. Další kapitoly ještě přijdou,“ řekl Glasner.

Fotbalisté Crystal Palace slaví gól ve finále Konferenční ligy proti Vallecanu.

„Považuji se za sluhu hráčů a klubu, za někoho, kdo udává směr. Musím poděkovat všem hráčům a fanouškům, protože to byl pro mě a moji rodinu neuvěřitelný den.“

První trenérská angažmá si Glasner odbyl doma v Rakousku, kde vedl SV Reid a LASK, poté podepsal smlouvu s německým Wolfsburgem.

V roce 2021 si ho vybral Frankfurt a hned ve své první sezoně dokázal německý klub dovést až k triumfu v Evropské lize. Tím na sebe zásadně upozornil.

V Crystal Palace po roce slavil vítězství v Anglickém poháru, ve finále porazil Manchester City. Na startu nové sezony pak v Superpoháru zdolal mistrovský Liverpool.

Díky triumfu v Anglickém poháru měl klub právo startovat v Evropské lize, ale UEFA ho tam nepustila, protože majitel rovněž vlastní většinový podíl v Lyonu, který se do Evropské ligy kvalifikoval rovněž.

Ale to Glasnerovi a Crystal Palace vadit nyní nemusí.

Předkolo playoff

Osmifinále

Čtvrtfinále

Semifinále

Finále

Vítěz

Kuopion Palloseura
0:2
KKS Lech Poznaň
KKS Lech Poznaň
1:0
Kuopion Palloseura
Noah Armavir
1:0
AZ Alkmaar
AZ Alkmaar
4:0
Noah Armavir
HŠK Zrinjski Mostar
1:1
Crystal Palace
Crystal Palace
2:0
HŠK Zrinjski Mostar
Jagiellonia Bělostok
0:3
Fiorentina
Fiorentina
2:4P
Jagiellonia Bělostok
Škendija Tetovo
0:1
Samsunspor
Samsunspor
4:0
Škendija Tetovo
KF Drita
2:3
NK Celje
NK Celje
3:2
KF Drita
SK Sigma Olomouc
1:1
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
1:2
SK Sigma Olomouc
Omonia Nikósie
0:1
HNK Rijeka
HNK Rijeka
3:1
Omonia Nikósie
KKS Lech Poznaň
1:3
Šachtar Doněck
Šachtar Doněck
1:2
KKS Lech Poznaň
AZ Alkmaar
2:1
AC Sparta Praha
AC Sparta Praha
0:4
AZ Alkmaar
Crystal Palace
0:0
AEK Larnaka
AEK Larnaka
1:2P
Crystal Palace
Fiorentina
2:1
Raków Čenstochová
Raków Čenstochová
1:2
Fiorentina
Samsunspor
1:3
Rayo Vallecano
Rayo Vallecano
0:1
Samsunspor
NK Celje
0:4
AEK Atény
AEK Atény
0:2
NK Celje
SK Sigma Olomouc
0:0
Mohuč
Mohuč
2:0
SK Sigma Olomouc
HNK Rijeka
1:2
RC Štrasburk
RC Štrasburk
1:1
HNK Rijeka
Šachtar Doněck
3:0
AZ Alkmaar
AZ Alkmaar
2:2
Šachtar Doněck
Crystal Palace
3:0
Fiorentina
Fiorentina
2:1
Crystal Palace
Rayo Vallecano
3:0
AEK Atény
AEK Atény
3:1
Rayo Vallecano
Mohuč
2:0
RC Štrasburk
RC Štrasburk
4:0
Mohuč
Šachtar Doněck
1:3
Crystal Palace
Crystal Palace
2:1
Šachtar Doněck
Rayo Vallecano
1:0
RC Štrasburk
RC Štrasburk
0:1
Rayo Vallecano

