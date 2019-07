Vzkaz českým klubům před odvetami pohárů: Bude vás to bolet!

Samozřejmě se může podařit všem třem klubům postoupit, ale jisté nemá nikdo nic. A to je problém.

1. Případ Plzeň

Důkaz, jak by se mělo v letních předkolech bojovat. I když Viktorii chyběla lehkost a větší kvalita ve finální fázi, pořád bylo vhodné jí po souboji s Pireem zatleskat. Vždyť už ve druhé kvalifikační fázi o Ligu mistrů narazila na přetěžkého řeckého soupeře – a nenechala ho vystřelit na branku!

Bezgólový výsledek doma nemusí být špatným základem. V úterní odvetě je ovšem potřeba vstřelit gól. Nejlépe jako první, aby sebevědomý protivník musel skórovat dvakrát. Základní pohárová mantra zní: Doma neinkasovat! Plzni se může hodit, že se do sestavy vrátí krajní obránce Limberský, který poprvé nesměl hrát kvůli trestu.

2. Případ Jablonec

Všechno špatně. Počínaje selháním při odletu do Arménie, konče ledabylým výkonem na zruinovaném stadionu a v šíleném vedru. „Jestli v tom počasí může osmatřicetiletý Tomáš Hübschman běhat hned od začátku, tak je zarážející, proč ostatní ne,“ stěžoval si trenér Petr Rada po katastrofálním poločase.

O přestávce, kdy Pjunik Jerevan vedl už 2:0, spustil Rada ostrou bouřku, aby mužstvo vybudil. Porážku to sice neodvrátilo, ale šťastná gólová hlavička útočníka Doležala aspoň maličko napravila dojem. Nebýt toho, Jablonci hrozila ošklivá blamáž. I tak by si měli hráči před odvetou opakovat: „Bez práce jsme trapní.“ Jablonec musí k postupu vyhrát. Buď 1:0, nebo o dva góly, což se nejeví jako automatické.

3. Případ Boleslav

Při pohledu na poloprázdné tribuny bylo smutno. Při pohledu na upracovanou hru zrovna tak. Nebýt kanonýra Komličenka, který těsně před přestávkou svižně práskl do letícího míče, zadělala by si taky Mladá Boleslav na pořádnou pakárnu. Ne že by domácí remíza 1:1 s kazašským klubem Ordabasy Šymkent byla nějakým požehnáním. „Jednoznačně jsme si s tím měli poradit líp,“ přiznal matador Marek Matějovský.

Odveta totiž slibuje všechno, jen ne klid a pohodu. Boleslav musí letět pět tisíc kilometrů na východ, strávit čtyřhodinový časový posun a podle předpovědi se bude smažit ve čtyřicetistupňové výhni. Přesto Matějovský burcuje: „Cítíme, že máme na to, abychom to zvládli.“

Pravda leží na hřišti, a tam to bude bolet. Boleslav musí vyhrát, nebo aspoň remizovat 2:2 a víc.