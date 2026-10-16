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ODPÍSKÁNO: U Sochůrka se experti přiklání k penaltě, v případě Plzně naopak

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  17:17
Bývalí rozhodčí a experti iDNES.cz Karel Hrubeš Pavel Mareš a Pavel Královec...

Bývalí rozhodčí a experti iDNES.cz Karel Hrubeš Pavel Mareš a Pavel Královec hodnotí sporné momenty v české lize. | foto: iDNES.cz

Sparťan Hugo Sochůrek během utkání s Lilleströmem.
Sparťan Hugo Sochůrek leží před brankářem Lilleströmu Pontusem Dahlbergem.
Záložník Sparty Hugo Sochůrek v souboji s Gustavem Nyheimem z Lilleströmu.
Plzeňský trenér Radoslav Kováč během zápasu proti Ferencvárosi.
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Fanoušci naštvaně bouřili, trenér Brian Priske na lavici rozhazoval rukama. „A sudí se nad tím ani nepozastavil,“ prohodil záložník Roman Macek. Měla fotbalová Sparta ve čtvrtečním pohárovém utkání proti Lilleströmu (1:1) po zákroku na Huga Sochůrka zahrávat penaltu? „Zjevný přestupek bránícího hráče tam není,“ prohlásil s odstupem několika hodin v pořadu Odpískáno bývalý sudí a delegát Pavel Mareš, expert iDNES.cz přes rozhodčí. Jeho kolega Karel Hrubeš, bývalý prvoligový sudí, však tvrdí: „Já to vidím spíš na pokutový kop.“

Sparta proti Lilleströmu pokutový kop, ze kterého mohla v 71. minutě zvýšit na 2:0, nedostala. Naopak proti Plzni v Budapešti domácí Ferencváros penaltu za stejného stavu a v podobném čase utkání zahrával. V lecčems si situace byly podobné.

Sparťan Sochůrek se v pokutovém území otočil kolem stopera Kristiansena a z pravé strany si to namířil do malého vápna. Kristiansenovi se vydal na pomoc levý bek Yaw Paintsil, nezasáhl míč, naopak došlo ke kontaktu se Sochůrkovou nohou.

Slovinský sudí Martin Matoša však souboj nechal bez povšimnutí.

„Myslím, že to bylo na penaltu, ale nedostali jsme ji. Přitom to bylo jasné,“ ulevil si na tiskovce trenér Priske.

S Priskem souhlasí dva ze tří expertů iDNES.cz Karel Hrubeš a Pavel Královec.

„Sochůrek se dostává do velmi nebezpečné pozice před soupeřovou brankou a následně je vystaven současnému kontaktu dvou bránících hráčů soupeře. Za rozhodující považuji především způsob, jakým obránci omezují jeho přirozený pohyb, zejména v oblasti dolních končetin, a bezprostřední souvislost těchto kontaktů, především kolenem hráče Paintsila s následným pádem hráče Sochůrka,“ prohlásil Hrubeš.

„Rozhodující je příčina ztráty rovnováhy, způsob obranného zákroku a skutečnost, že obránci regulérně nezasáhli míč. V tomto případě vidím dostatečně silné argumenty pro nařízení pokutového kopu. Když ho rozhodčí nenařídil, jde podle mého názoru o situaci, která si zaslouží důkladné posouzení také z pohledu VAR,“ zdůraznil Hrubeš.

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„I pro mě je to spíš pokutový kop,“ prohlásil bývalý rozhodčí Pavel Královec, léta nejvýše postavený český sudí na mezinárodní listině. „Hostující hráč se sice snaží zahrát míč, což se mu nepovede. Nohou pak zabrání domácímu hráči v pohybu, zabrání mu následně hrát míč a tím způsobí jeho pád. Tento moment je i na intervenci VAR.“

Jejich parťák z pořadu Odpískáno Pavel Mareš to však vidí jinak.

„Ano, v souboji je těsno. S tím musí útočící hráč počítat, když je souběžně v pohybu mezi dvěma protihráči,“ podotkl Mareš. „Bránící hráč Paintsil nijak nevybočil nohou pod nohy soupeře, noha podle zadního záběru směřuje k míči. Na přestupek je to málo, zvlášť na pokutový kop. Rozhodčí to neviděl a na intervenci tento souboj není.“

Penalta! Ne, ofsajd. Tak zpět, penalta

Kuriózním momentem si ve čtvrtečním pohárovém utkání v Budapešti prošla Viktoria Plzeň.

V 77. minutě za stavu 1:0 pro Ferencváros se nedávný sparťan Veljko Birmančevič utrhl Šimonu Gabrielovi, a když se v pokutovém území vyhýbal křižujícímu Samsonu Dwehovi, po kontaktu šel k zemi.

Dweh mu ukazoval, ať se zvedne. Hlavní rozhodčí Damian Sylwestrzak nařídil penaltu, ale vzápětí původní rozhodnutí změnil, protože mu pomezní Adam Karasewicz odmával ofsajd.

Jelikož nařízení pokutového kopu má stejnou „váhu“ jako například vstřelená branka, VAR zkoumal, jestli Birmančevič v době přihrávky byl skutečně v ofsajdovém postavení.

Po dvou minutách videoasistent do sluchátek oznámil, že pomezní odmával ofsajd chybně a platí tak původní rozhodnutí, čili pokutový kop.

Plzeňští protestovali, ale verdikt nezměnili. Od Zachariassena inkasovali druhý gól, v závěru jen skóre korigoval Višinský, Viktoria podlehla 1:2.

„Situace Plzně je pro mě diametrálně odlišná od té na Spartě a to ve způsobu vedení souboje. Jedná se o velmi lehký kontakt, který nezpůsobí následný pád, jenže hráč Birmančevič ihned po lehkém kontaktu upadne. Toto je málo pro nařízení pokutového kopu,“ podotkl Královec.

„Postup rozhodčích byl podle pravidel možný, samotný přestupek ale vyvolává pochybnosti,“ přidal svůj názor Hrubeš.

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„Rozhodčí nejprve nařídí pokutový kop po kontaktu plzeňského obránce Dweha s domácím Birmančevičem. Po signalizaci asistenta verdikt změní kvůli údajnému ofsajdu. VAR následně zjistil, že útočník v ofsajdu nebyl, a rozhodčí bez návštěvy monitoru obnoví své původní rozhodnutí, tedy pokutový kop,“ popisoval Hrubeš.

„Podle protokolu IFAB není nutné, aby rozhodčí při každém zásahu VAR osobně kontroloval záznam. U faktických rozhodnutí, například při posuzování ofsajdu, může přijmout informaci od VAR a rozhodnout bez přezkumu u monitoru. Zásadní tady zůstává, zda byl kontakt Dweha s Birmančevičem skutečně nedovoleným zákrokem. Po opakovaném zhlédnutí situace se přikláním k názoru, že pokutový kop byl nařízen velmi přísně,“ zdůraznil Hrubeš.

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„Obránce sice vysouvá nohu, zároveň však útočník při změně směru s míčem přichází do kontaktu s jeho nohou. Není proto jednoznačné, že podražení způsobil právě obránce. Samotný kontakt automaticky neznamená přestupek. Rozhodující je, kdo jej inicioval, zda obránce jednal nedovoleně a jaký měl kontakt vliv na pohyb útočníka. VAR proto neměl kontrolovat pouze ofsajd, ale také samotný penaltový zákrok. Pokud záběry jasně prokazovaly, že kontakt vyvolal útočník a obránce se přestupku nedopustil, měl VAR doporučit přezkoumání u monitoru,“ řekl Hrubeš.

„Jestliže však situace připouštěla obě interpretace, zásah nebyl namístě, protože VAR smí napravovat jen jasné a zjevné chyby. Osobně bych se při posuzování souboje spíše přiklonil k pokračování hry bez pokutového kopu. Jelikož nemáme k dispozici všechny záběry a neznáme komunikaci mezi rozhodčími, tak nelze automaticky označit neprovedení přezkumu za chybu VAR,“ poznamenal Hrubeš.

„Situace dobře ukazuje rozdíl mezi diskutabilním rozhodnutím a jasným pochybením. VAR nemá nahrazovat rozhodčího při každém subjektivním souboji, ale napravovat prokazatelné chyby s možným vlivem na výsledek utkání. Obnovení pokutového kopu bez návštěvy monitoru bylo tedy z hlediska opravy ofsajdu přípustné. Situace není černobílá, na posouzení nemusí existovat všeobecná shoda.“

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3. kolo

Sturm Graz vs. Olympique Marseille //www.idnes.cz/sport
22.10. 18:45
  • 3.35
  • 3.72
  • 2.01
Ararat-Armenia Jerevan vs. AZ Alkmaar //www.idnes.cz/sport
22.10. 18:45
  • 5.43
  • 4.48
  • 1.52
KKS Lech Poznaň vs. Sunderland AFC //www.idnes.cz/sport
22.10. 18:45
  • 4.84
  • 4.03
  • 1.64
Juventus FC vs. Stade Rennes //www.idnes.cz/sport
22.10. 18:45
  • 1.59
  • 4.19
  • 5.11
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  • 9.39
  • 6.44
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7. FerencvárosFerencváros 2 2 0 0 5:2 6
8. Olympique LyonLyon 2 2 0 0 5:3 6
9. Sunderland AFCSunderland 2 2 0 0 3:1 6
10. Olympiakos PireusPireus 2 2 0 0 3:1 6
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12. Saint-GilloiseSaint-Gilloise 2 1 1 0 4:1 4
13. Stade RennesRennes 2 1 1 0 2:1 4
14. Dinamo ZáhřebDinamo Záhřeb 2 1 1 0 1:0 4
15. Crystal PalaceCrystal Palace 2 1 0 1 6:3 3
16. AC MilánAC Milán 2 1 0 1 4:2 3
17. Jagiellonia BělostokBělostok 2 1 0 1 4:3 3
18. OFI Kréta FCOFI FC 2 1 0 1 3:2 3
19. SCU TorreenseTorreense 2 1 0 1 3:3 3
20. AZ AlkmaarAlkmaar 2 1 0 1 2:2 3
21. Red Bull SalcburkRB Salcburk 2 1 0 1 1:4 3
22. Lillestrom SKLillestrom 2 0 1 1 2:3 1
23. Real SociedadReal Sociedad 2 0 1 1 2:3 1
24. Hapoel Be'er Sheva FCBeer Ševa 2 0 1 1 1:2 1
25. Levski SofiaLevski 2 0 1 1 1:2 1
26. Sturm GrazSturm Graz 2 0 1 1 0:3 1
27. NEC NijmegenNijmegen 2 0 1 1 1:6 1
28. Anderlecht BruselAnderlecht 2 0 0 2 1:3 0
29. Celta VigoCelta Vigo 2 0 0 2 1:3 0
30. HoffenheimHoffenheim 2 0 0 2 2:5 0
31. Olympique MarseilleMarseille 2 0 0 2 1:5 0
32. FC Viktoria PlzeňPlzeň 2 0 0 2 1:5 0
33. Ararat-Armenia JerevanArarat-Armenia 2 0 0 2 2:7 0
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36. KKS Lech PoznaňLech Poznaň 2 0 0 2 0:8 0

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