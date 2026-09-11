ODPÍSKÁNO: Kritéria pro červenou kartu splněna, říká expert k faulu Konečného

Z druhého poločasu uteklo padesát sekund, když stoper Mikuláš Konečný před pokutovým územím svedl souboj s útočníkem Abdallahem Simou.
Řecký sudí Vasilios Fotias nechal pokračovat ve hře, u volného míče byl první hostující Florian Thauvin a z nadějné pozice vystřelil nad bránu Slavie. Vzápětí pomezní Andreas Meintanas odmával ofsajd.
Když se gólman Jakub Markovič chystal rozehrát, hlavní sudí navázání hry pozdržel a kapitánům sdělil, že se zkoumá potenciální červená karta. To se také dozvěděli diváci na stadionu z velkoplošné obrazovky.
„Podle dostupných televizních záběrů obránce přišel do souboje zezadu, ze strany, nedokázal čistě zahrát míčem a kontaktem narušil běh útočníka Lens,“ popisuje situaci Hrubeš.
Byla však splněna čtyři kritéria pro zmaření zjevné brankové možnosti?
„Kontrola míče, pravděpodobnost získání kontroly nad míčem ano,“ říká Hrubeš. „Útočník si míč posouvá do volného prostoru před sebe. Přestože ho v okamžiku pádu nemá přímo u nohy, je velmi pravděpodobné, že dál na něj dosáhne.“
Druhé kritérium - vzdálenost od branky. „Jednoznačně ano. K přestupku dochází těsně před pokutovým územím, tedy ve velmi nebezpečném prostoru,“ upozorňuje Hrubeš.
Ještě před Šturmovým gólem viděl červenou Mikuláš Konečný. 🟥#NovaSport | #UCL pic.twitter.com/3MbxwU2sZB— Nova Sport (@novasport_cz) September 10, 2026
Třetí kritérium - směr hry. „Ano, pohyb útočníka i míče je jasně směrem k brance,“ říká Hrubeš.
Čtvrté kritérium - postavení obránců. „Opět ano pro zmaření zjevné brankové možnosti. Nejbližší další obránci jsou buď za útočníkem, nebo natolik stranou, že nemají reálnou možnost útočníka před jeho dalším kontaktem s míčem dostihnout. Před útočníkem zůstává fakticky brankář,“ podotýká expert iDNES.cz.
„Zásadní je také fakt, že k přestupku došlo mimo pokutové území a proto se neuplatní zmírnění disciplinárního trestu, které může nastat při zmaření zjevné brankové možnosti uvnitř pokutového území při skutečném pokusu hrát míčem,“ doplňuje Hrubeš.
Pokud by k zákroku došlo uvnitř pokutového území, sudí by po intervenci VAR nařídil penaltu a Konečnému dal jen žlutou kartu.
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Nejkratší debut, po něm smršť. Trpišovský o červené: Když chcete vidět faul, vidíte ho
Jakkoli se to pro Slavii i Konečného zdálo kruté a přísné, videoasistent Kwiatkowski intervenoval správně.
„Samozřejmě to vidím ze svého pohledu. Hlavní rozhodčí ten souboj pustil, ale pak se k tomu VAR vrátí. Na hřišti to sudí vidí z reálu, VAR to zase vidí jinak. Když chcete vidět faul, tak ho vidíte. Sima to udělal chytře, dal si před něj tělo. Pokud by pokračoval, faul to nebude. Když upadne, je to faul,“ komentoval situaci slávistický trenér Jindřich Trpišovský.
Konečný opustil hřiště za bezbrankové stavu, o minutu později Slavia dala první gól. Dvě minuty před koncem šla znovu do vedení, ale v nastavení pod tlakem udělala chybu a dvakrát inkasovala.
„Kdybychom zůstal v jedenácti, vyhrajeme. Byli bychom víc nebezpeční dopředu, místo toho je pak logické, že jste pasívní,“ řekl Trpišovský.