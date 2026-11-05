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ODPÍSKÁNO: Přikláním se k penaltě, říká expert ke Slavii. Proč nezasáhl VAR?

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  14:00
Bývalí rozhodčí a experti iDNES.cz Karel Hrubeš Pavel Mareš a Pavel Královec...

Bývalí rozhodčí a experti iDNES.cz Karel Hrubeš Pavel Mareš a Pavel Královec hodnotí sporné momenty v české lize. | foto: iDNES.cz

Fotbalisté Bohemians Praha slaví gól do sítě Artisu Brno.
Alexis Eric Alegue Elandi z Artisu Brno (vlevo) brání míč před Dominikem...
Brankář Artisu Brno Richard Kašík.
Fotbalisté Bohemians Praha slaví gól do sítě Artisu Brno.
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Na velkoplošné obrazovce bílým písmem na modrém podkladu zasvítilo: „Potential penalty check“, kontrola možného pokutového kopu. „Určitě to penalta být mohla,“ poznamenal Jindřich Trpišovský, trenér fotbalistů Slavie po duelu s Arsenalem (1:2). „Není to černo-bílá situace, ale spíš se přikláním k nařízení pokutového kupu,“ říká expert iDNES.cz na problematiku rozhodčích Pavel Královec, jenž řídil vrcholná utkání Ligy mistrů. O co šlo?

Bylo čtvrt hodiny do konce utkání Champions League, když slávisté měli proti Arsenalu svou dosud největší šanci.

Po centru z rohu brankář Raya chyboval, vyběhl a na míč nedosáhl. Domácí útočník Chytil hlavou poslal míč pod břevno, odkud ho vyhlavičkoval stoper Gabriel. Následnou Nowakovu dorážku už brankář vyrazil.

Ale ve chvíli, kdy polský útočník hlavičkoval na bránu, střetl se s bránícím Merinem, který v souboji byl o setinu později. Nowak zůstal ležet, držel se za hlavu a než se vrátil do hry, musel být ošetřen.

VAR zkoumal, jestli při souboji Merina s Nowakem nedošlo k přestupku, respektive jestli se německý sudí Stieler tím, že ve prospěch Slavie neodpískal pokutový kop, dopustil zjevného omylu. Stieler po chvíli ukázal, že se hraje dál.

„Já jsem to neviděl, ale Nowak říkal, že dostal loktem. Šel jsem se na to rozhodčího zeptat. Na videu řekli, že nic a hrálo se dál,“ líčil kapitán Tomáš Holeš.

„Je to o rozhodnutí sudího. Když penaltu odpískáte, tak je, ale když ne, tak VAR se v Evropě vrací jenom k opravdu jasným věcem. Z mého pohledu řeknu, že byla, ale rozhodčí ji nenařídil a VAR má těžké se k tomu vracet. Byl to silný úder, na hlavu, ale rozhodčí má vteřinu, aby to vyhodnotil,“ reagoval smířlivě trenér Trpišovský.

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„Ano, není to úplně transparentní situace pro nařízení pokutového kopu,“ souhlasí Královec, jenž léta býval nejvýše postaveným českým sudím na mezinárodní listině.

„Z televizního záznamu je jasně vidět, že hráč Slavie v hlavičkovém souboji nejprve zahraje míčem a následně dojde ke kontaktu hlavy hráče Arsenalu s Nowakem. Hráč Arsenalu byl v souboji o míč o něco později a udeřil Nowaka hlavou do hlavy. Nebylo použito nadměrné síly, ani nešlo o další potencionální udeření paže, ale i za takové obdobné přestupky lze nařídit pokutový kop,“ poznamenal Královec.

„Šlo o tvrdý hlavičkový souboj. Merino sleduje soupeře i míč a do souboje jde v okamžiku, kdy je míč ve vzduchu. Rozběhnutý pohyb při výskoku už nezastaví a samotná skutečnost, že jeden z hráčů odehraje míč hlavou jako první, ještě neznamená, že se druhý nutně dopustil přestupku. Ruce v souboji nepoužil a kontakt hlavami rozhodčí jako přestupek nevyhodnotil. Nenařízení pokutového kopu ve prospěch domácích není chybou,“ poznamenává další expert iDNES.cz Pavel Mareš, bývalý rozhodčí, delegát a člen komise rozhodčích FAČR.

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Oba experti o sporném momentu vedli diskuzi. „Názory se liší v nuancích jestli spíše ano, nebo spíše ne. Shodujeme se v tom, že VAR neintervenuje, že zásadní je samotný úsudek rozhodčího. Ono také záleží na úhlu pohledu, zadní kamera říká trochu něco jiného než boční,“ upozorňuje Mareš.

„A samozřejmě je rozdíl v posuzování situací a následné intervence VAR v české lize a v mezinárodních zápasech UEFA,“ připomíná Královec.

Bohemians měli na Artisu kopat penaltu

Naopak zcela jasno mají experti iDNES.cz o situaci, která vznikla ve středeční ligové dohrávce mezi Artisem Brno a Bohemians (1:2). V 26. minutě po autovém vhazování hostujícího Bandy šel do souboje v pokutovém území domácí Komljenovič s Lischkou.

Komljenovič nezasáhl míč, ale předloktím trefil do hlavy protivníka, míč se následně odrazil od zad Lischky.

„Rozdíl proti případu na Slavii je v použití paže. Komljenovič jde do vzdušného souboje o míč s roztaženými pažemi v úrovni hlavy soupeře Lischky. Takové použití paží je samozřejmě rizikové a v daném případě vedlo k bezohlednému udeření soupeře do hlavy. Jde o přestupek uvnitř pokutového území a rozhodčí proto měl nařídit pokutový kop a domácího hráče napomenout žlutou kartou,“ zdůrazňuje Královec.

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24.11. 18:45
  • 2.71
  • 3.95
  • 2.27
Bodö/Glimt vs. LASK Linz //www.idnes.cz/sport
24.11. 18:45
  • 1.54
  • 4.77
  • 4.89
Manchester City vs. Neapol //www.idnes.cz/sport
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  • 1.23
  • 6.64
  • 10.00
Arsenal vs. Borussia Dortmund //www.idnes.cz/sport
24.11. 21:00
  • 1.39
  • 4.83
  • 7.35
Slovan Bratislava vs. Real Betis //www.idnes.cz/sport
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Real Madrid vs. PSV Eindhoven //www.idnes.cz/sport
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14. StuttgartStuttgart 4 2 1 1 7:4 7
15. Inter MilánInter 4 2 0 2 8:6 6
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25. Bodö/GlimtBodo/Glimt 4 1 1 2 4:9 4
26. FC PortoPorto 4 1 0 3 6:7 3
27. NeapolNeapol 4 1 0 3 6:11 3
28. VillarrealVillarreal 4 1 0 3 8:14 3
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32. Feyenoord RotterdamFeyenoord 4 1 0 3 4:11 3
33. Racing LensLens 4 1 0 3 4:16 3
34. SK Slavia PrahaSlavia 4 0 1 3 5:9 1
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36. Slovan BratislavaSlovan Bratislava 4 0 0 4 1:17 0

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