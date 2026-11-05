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Od Lilleströmu se můžeme odrazit, věří Sojka. Doufá, že Plzeň zabojuje o postup

Ervín Schulz
  8:00
Alexandr Sojka z Plzně se raduje.

Alexandr Sojka z Plzně se raduje. | foto: Svoboda JaroslavČTK

Plzeňský záložník Alexandr Sojka odehrává míč před Davidem Plankou z Ostravy.
Alexandr Sojka z Plzně a Prince Adu z Plzně se radují ze vstřeleného gólu.
Alexandr Sojka v dresu Plzně uniká explzeňskému Caduovi v zápase proti...
Plzeňští fotbalisté slaví úvodní gól proti Zbrojovce.
6 fotografií
Během přípravy u videa, ho zaujal Felix Va, levý krajní záložník norského soupeře. „Je sice zrůstem malý, ale hodně šikovný, často to zkouší jeden na jednoho. Na toho si musíme dát pozor,“ hlásil záložník fotbalové Plzně Alexandr Sojka před odletem do Lilleströmu ke čtvrtému utkání ligové fáze Evropské ligy.

Viktoria hraje na severu Evropy ve čtvrtek od 18.45 hodin.

Právě osmadvacetiletý angolský reprezentant Felix Va je jednou z opor aktuálně pátého týmu norské ligy, tou hlavní je ale klubová legenda a kapitán Thomas Lehne Olsen.

Vycházeli jste v přípravě i z říjnového utkání Lilleströmu na Spartě, kde právě Olsen v závěru srovnával na konečných 1:1?
Viděli jsme jen jeho části. Ukazovali si, jak soupeře bránit, co na něj můžeme zkusit. A určitě jsme si i z toho zápasu na Spartě něco vzali.

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Jaký soupeř vás tedy čeká?
Je to šikovný tým, který se nebojí hrát. Mají šikovná obě křídla, která si musíme dobře hlídat. Celý střed pole je kvalitní. V Evropské lize není slabý soupeř a my musíme předvést výborný výkon, aby se nám povedlo uspět.

Je po dvou výhrách v řadě atmosféra v kabině lepší?
Určitě je nálada lepší. Zvládli jsme pohár v Jihlavě i ligu v Ostravě, dali deset gólů, což je pozitivní. Jsme vítězně naladění i na zápas v Norsku a věřím, že ho zvládneme.

Je pro vás právě zvýšené sebevědomí důležité?
Cítíme ho určitě větší, i když třeba první poločas na Baníku ještě nebyl od nás ideální. Ale povedl se nám vstup do druhé půle, to nám psychicky pomohlo a pak jsme to už dohráli dobře. Doufám, že takhle to půjde až do konce podzimní části sezony.

Alexandr Sojka z Plzně se raduje.
Plzeňský záložník Alexandr Sojka odehrává míč před Davidem Plankou z Ostravy.
Alexandr Sojka z Plzně a Prince Adu z Plzně se radují ze vstřeleného gólu.
Alexandr Sojka v dresu Plzně uniká explzeňskému Caduovi v zápase proti Ferencvárosi.
6 fotografií

V Evropské lize jste stále bez bodu. Je čtvrtek poslední šancí, jak oživit šance na postup?
Víme, že máme na kontě nulu, což není optimální. Věřím, že tohle může být zápas, od kterého se dá odrazit. I když zbývající los není pro nás vůbec snadný. Ale doufám, že ještě zabojujeme o postup.

V neděli v Ostravě vám sedlo i rozestavení se třemi obránci vzadu.
Musím souhlasit, že tam nám to sedělo. Baník hrál stejně, byla to šablona na šablonu. Nám to v některých fázích pomohlo, lépe se bránilo. Může nám to takhle sedět, uvidíme, jak to bude příští zápasy.

Jste rád, že se v Lilleströmu nehraje na umělé, ale na přírodní trávě? V Norsku to bývá spíš naopak.
Jsem. I když z mládeže jsem na umělku zvyklý, hráli jsme na ni skoro pořád a nevadí mi to. Ale přírodní tráva je prostě lepší.

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Máte sám z minulosti nějakou norskou zkušenost?
Skoro vůbec. Asi jednou v jednadvacítce jsem proti Norsku nastoupil, ale to je tak všechno.

Ve formě jsou aktuálně vaši krajní hráči Memič s Gabrielem. Pomáhá vám to jako tvořivému hráči?
Jsou to kluci, kteří jsou pro obranu soupeře svojí rychlostí a důrazem hodně nepříjemní. Musí si na ně dávat pozor a pro mě se tak otevírají jiné prostory. Je to určitě výhoda a jsem rád, že se jim daří.

Je teď ofenzivní hra vaší největší zbraní?
Hlavní je pořád góly nedostávat. Zároveň víme, že nějaký se nám podaří vstřelit, o to se můžeme opřít. I to nám zvedá sebevědomí.

Je to pro vás další náročný týden. Cestování do Norska, ve čtvrtek zápas a hned v neděli domácí šlágr se Spartou. Už na něj myslíte?
Celkově hrajeme celý podzim prakticky každé tři dny, už jsme si na to nějak zvykli. Víme, co nás v neděli čeká, ale teď se soustředíme jen na čtvrtek v Norsku.

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4. kolo

NEC Nijmegen vs. Omonia Nikósie //www.idnes.cz/sport
5.11. 18:45
  • 1.78
  • 4.07
  • 4.23
Levski Sofia vs. Jagiellonia Bělostok //www.idnes.cz/sport
5.11. 18:45
  • 2.03
  • 3.54
  • 3.73
Lillestrom SK vs. FC Viktoria Plzeň //www.idnes.cz/sport
5.11. 18:45
  • 3.06
  • 3.91
  • 2.17
Crystal Palace vs. Hoffenheim //www.idnes.cz/sport
5.11. 18:45
  • 1.88
  • 4.11
  • 3.74
AC Sparta Praha vs. Bournemouth //www.idnes.cz/sport
5.11. 18:45
  • 6.01
  • 4.75
  • 1.50
Real Sociedad vs. Olympique Lyon //www.idnes.cz/sport
5.11. 18:45
  • 1.66
  • 4.35
  • 4.80
Anderlecht Brusel vs. Red Bull Salcburk //www.idnes.cz/sport
5.11. 18:45
  • 1.99
  • 3.92
  • 3.49
AC Milán vs. Ferencváros //www.idnes.cz/sport
5.11. 18:45
  • 1.36
  • 5.08
  • 8.61
Leverkusen vs. Olympique Marseille //www.idnes.cz/sport
5.11. 21:00
  • 1.31
  • 6.02
  • 8.44
Hapoel Be'er Sheva FC vs. OFI Kréta FC //www.idnes.cz/sport
5.11. 21:00
  • 2.11
  • 3.68
  • 3.35
Kompletní los
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4. kolo

3. kolo

Kompletní los
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. Olympiakos PireusPireus 4 3 1 0 4:1 10
2. Benfica LisabonBenfica 3 3 0 0 10:2 9
3. LeverkusenLeverkusen 3 3 0 0 8:0 9
4. BournemouthBournemouth 3 3 0 0 8:1 9
5. FerencvárosFerencváros 3 3 0 0 9:3 9
6. Saint-GilloiseSaint-Gilloise 3 2 1 0 8:1 7
7. Juventus FCJuventus 3 2 1 0 9:3 7
8. Besiktas IstanbulBesiktas 3 2 1 0 9:5 7
9. Sunderland AFCSunderland 3 2 1 0 4:2 7
10. AZ AlkmaarAlkmaar 3 2 0 1 6:2 6
11. Omonia NikósieOmonia Nikósie 3 2 0 1 5:4 6
12. Stade RennesRennes 4 1 3 0 4:3 6
13. Olympique LyonLyon 3 2 0 1 5:6 6
14. Real SociedadReal Sociedad 3 1 1 1 8:3 4
15. Crystal PalaceCrystal Palace 3 1 1 1 8:5 4
16. AC Sparta PrahaSparta 3 1 1 1 5:3 4
17. Levski SofiaLevski 3 1 1 1 3:3 4
18. Dinamo ZáhřebDinamo Záhřeb 3 1 1 1 3:4 4
19. Sturm GrazSturm Graz 3 1 1 1 1:3 4
20. NEC NijmegenNijmegen 3 1 1 1 5:8 4
21. Red Bull SalcburkRB Salcburk 3 1 1 1 3:6 4
22. Anderlecht BruselAnderlecht 3 1 0 2 4:3 3
23. HoffenheimHoffenheim 3 1 0 2 5:5 3
24. AC MilánAC Milán 3 1 0 2 4:5 3
25. Celta VigoCelta Vigo 3 1 0 2 3:4 3
26. OFI Kréta FCOFI FC 3 1 0 2 3:4 3
27. Jagiellonia BělostokBělostok 3 1 0 2 4:6 3
28. SCU TorreenseTorreense 3 1 0 2 4:7 3
29. NK CeljeCelje 3 0 1 2 2:7 1
30. Hapoel Be'er Sheva FCBeer Ševa 3 0 1 2 1:6 1
31. Lillestrom SKLillestrom 3 0 1 2 2:9 1
32. KKS Lech PoznaňLech Poznaň 3 0 1 2 1:9 1
33. FC Viktoria PlzeňPlzeň 3 0 0 3 2:7 0
34. Olympique MarseilleMarseille 3 0 0 3 1:6 0
35. Celtic GlasgowCeltic 3 0 0 3 3:9 0
36. Ararat-Armenia JerevanArarat-Armenia 3 0 0 3 2:11 0

1. - 8. : Play Off: Osmifinále, 9. - 24. : Play-Off: 1/16-finále

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