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Byl to zápas plný příběhů. Sparťanští fotbalisté nakonec úvodní duel třetího předkola Ligy mistrů proti Lyonu zvrátili a zvítězili 2:1. Náskok do francouzské odvety se ale nerodil vůbec lehce a fanoušci zažili spoustu emocí. Podívejte se na rekapitulaci v obsáhlé galerii našeho fotografa.
Autor: Michal Růžička, MAFRA
ÚVODNÍ NERVOZITA. Sparťané vstupovali do utkání s nelichotivou bilancí. Nad francouzským Lyonem šestkrát nezvítězili, tentokrát šli navíc proti papírově nejsilnějšímu týmu z celé kvalifikace o Ligu mistrů. „Jejich síly jsme si vědomi, ale nesmíme se bát. Víme, co na Letné dokážeme,“ burcoval kouč Brian Priske, který do zápasu přichystal některá taktická překvapení.
Autor: ČTK
SESTAVA. V základu vynechal například kapitána Lukáše Haraslína a kapitánskou pásku předal obránci Asgeru Sörensenovi. Nalevo se tak proháněl kostarický křídelník Josimar Alcócer, který předvedl dosud nejlepší výkon ve Spartě. Šanci dal také Matěji Rynešovi, který důvěru splatil gólem a asistencí. Priske překvapil také zařazením čerstvé posily Romana Macka, kterému po zápase v kabině před všemi řekl: „Zasloužíš si velký respekt.“
Autor: Michal Růžička, MAFRA
KARABEC. Před utkáním se o něm mluvilo nejvíc. Potkal nespočet bývalých spoluhráčů a známých, vždyť v Lyonu celou minulou sezonu hostoval. „Chce dokázat, že je výjimečným hráčem,“ řekl o něm kouč Priske. Po utkání rezonoval třeba vztah s kapitánem Corentinem Tolissem: „Vnímal jsem ho jako takového mentora,“ líčil Karabec. Spartu proti svým parťákům dirigoval přesnými přihrávkami, třeba tou, kterou v první půli vysunul na křídle Jhona Mercada.
Autor: ČTK
PRVNÍ RADOST. Právě zmíněný Mercado se napravo zorientoval a prudce vybídl nabíhajícího útočníka Jonatana Brunese, jenž si dal dotek do volného prostoru a z otočky prudce prostřelil brankáře Dominika Greifa. Radoval se, objímal spoluhráče, jenže záhy po konzultaci s videem nizozemský sudí Serdar Gözübüyük napřímil ruku a ukázal: Ofsajd! Těsně před koncem první půle pak Brunes naopak připravil gólovku Mercadovi, jenže ten prázdnou bránu přestřelil.
Autor: Michal Růžička, MAFRA
A PAK TO PŘIŠLO. Netrvalo to dlouho a Lyon využil rozhozeného středu Sparty. Zprava do vápna nepříjemně nacentroval Abner Vinicius a hledal nabíhajícího Tolissa. Před ním sice míč stopnul Suchomel, jenže jak ho chtěl kolenem dostat do bezpečí, poslal ho přímo do protipohybu brankáře Surovčíka a balon pomalu doskákal do vlastní sítě. Zničehonic to bylo na Letné 0:1.
Autor: Michal Růžička, MAFRA
SMOLAŘ. Přitom do té doby obrana Sparty fungovala dobře, zachytávala druhé míče a často v tom pomáhal právě aktivní Suchomel. Domácí propadli jen jednou, kdy Sörensena přesprintoval Openda, ale jeho ránu z první lapil Surovčík.
Autor: Michal Růžička, MAFRA
FRANCOUZSKÁ RADOST. Lyon naopak přežil hned několik sparťanských pokusů a musel se divit, že do šatny odchází s náskokem. Kdo ale čekal, že se ve druhé půli výrazně zlepší, mýlil se.
Autor: ČTK
JE TAM! NEBO ZASE NE? Byla to opět skvělá akce. Tentokrát kolmici mezi obránce narýsoval záložník Andrew Irving a aktivní Alcócer měl tolik času a prostoru, že sám postupoval směrem na Greifa a gólmana prostřelil.
Autor: Michal Růžička, MAFRA
OPĚT OFSAJD. Tentokrát se diváci o ofsajdu dozvěděli hned podle signalizace asistenta rozhodčího, který okamžitě zvedal praporek. A tak Alcócer schoval obličej do dlaní ještě při probíhání kolem branky.
Autor: Michal Růžička, MAFRA
TAK PŘECE JEN! Ale za šest minut už bylo na Letné veselo opravdově. Souhry Macka s Irvingem využil nabíhající Ryneš, jenž sledoval, jak se padající balon kroutí, a napral ho z voleje levačkou tak prudce, že se Greif natahoval marně.
Autor: ČTK
POHÁROVÝ STŘELEC. Byla to Rynešova další důležitá trefa v evropských pohárech. Vzpomínáte? V minulé sezoně se trefil proti rumunské Craiově či kazachstánskému Aktobe, v roce 2024 pomohl prudkou ranou proti Malmö k postupu do Ligy mistrů. A teď přispěl k porážce francouzského Lyonu.
Autor: Michal Růžička, MAFRA
ZPÁTKY NA ZEM. Radost dlouho nevydržela, nekoncentrované sparťany mohl záhy z penalty potrestat kapitán Tolisso. Ševínský si v souboji s Loisem Opendou počínal nešikovně, hráči se sice navzájem tahali, ale sudí Gözübüyük to vyhodnotil jako faul sparťanského obránce. Jenže kapitán Lyonu selhal, když prudce bránu překopl. A tribuny opět bouřily.
Autor: Michal Růžička, MAFRA
A ZASE! Někteří diváci se podle televizních záběrů hromadně objímali, když hlavička Jhona Mercada po odrazu od země zapadla do horního růžku brány. U druhého gólu byl zase Ryneš, který po náběhu poslal centr na zadní tyč. Balon letěl dlouho, přesto si Mercado načasoval perfektní výskok a ještě lepší hlavičku, na kterou nikdo nedosáhl.
Autor: Michal Růžička, MAFRA
ZPĚT V ÚTOKU. I u něj byl na začátku trenérský tah. Kouč Priske od začátku sezony stavěl Mercada na pozici levého obránce, ale s Lyonem ho vysunul do útoku na pravou stranu, což mohlo soupeře překvapit. Společně s Brunesem a Alcócerem vytvářeli na rozehrávku soupeře nepříjemný tlak.
Autor: Michal Růžička, MAFRA
UZNÁNÍ. Portugalský kouč Paulo Fonseca nebyl z výkonu Sparty překvapený. „Věděli jsme, že má velice kvalitní a rychlé hráče. Svou pověst potvrdila,“ řekl na tiskové konferenci a poté v angličtině poděkoval za vřelé přijetí v Česku.
Autor: Michal Růžička, MAFRA
NÁVŠTĚVA. Na pohárové utkání dorazil i generální manažer reprezentací Pavel Nedvěd, držitel Zlatého míče z roku 2003 a také bývalý sparťanský hráč. Tentokrát ale spíš dohlížel na výkony potenciálních českých reprezentantů, vždyť vedle něj duelu přihlížel i nový reprezentační kouč Santi Denia.
Autor: Michal Růžička, MAFRA
OBČERSTVENÍ. Střídání v závěru trenérovi Priskemu také vyšla. Do hry poslal rychlé hráče Santiaga Enemeho, Huga Sochůrka, Ebrimu Singhateha či Lukáše Haraslína, kteří se na konci postarali o tlak na soupeře při obléhání. Přes pár chyb v obraně už sparťané výsledek udrželi.
Autor: Michal Růžička, MAFRA
VIDÍME SE V LYONU. Do odvety neodehrají fotbalisté Lyonu žádné utkání, proti tomu Spartu čeká ligový duel v Mladé Boleslavi. „Může to být pro ně nevýhoda, že jsou stále nerozehraní,“ líčil kouč Priske. Na druhou stranu budou hrát před šedesáti tisíci diváky. „Domácí prostředí nás požene a věřím, že postoupíme,“ řekl Fonseca.
Autor: Michal Růžička, MAFRA
DÍKY! Před fanoušky předstoupil nejdřív obránce Pavel Kadeřábek a jako správný hecíř rozeřval pokřik „Kdo neskáče, není sparťan“. Poté tribuny vyvolaly kouče Priskeho či obránce Ryneše.
Autor: Michal Růžička, MAFRA
A CO DÁL? K tomu, aby Sparta postoupila do závěrečného předkola, musí uhrát ve Francii aspoň remízu. Kdyby se jí to povedlo, čeká ji vítěz z dvojice Fenerbahce - Sturm Graz. V případě, že dvojzápas s Lyonem nezvládne, zamíří rovnou do základní fáze Evropské ligy.
Autor: Michal Růžička, MAFRA