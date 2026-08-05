|
Zobrazit celou fotogalerii
Prohlédněte si pohodlně všechny fotografie
Fotbal v sezoně 2026/27
Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech se může ukázat až pět českých týmů.
3. předkolo
- 2.45
- 3.30
- 2.99
- 1.74
- 4.28
- 4.25
- 2.02
- 3.78
- 3.53
- 7.42
- 5.20
- 1.39
- 2.83
- 3.23
- 2.61
- 1.29
- 6.03
- 9.27
- 1.43
- 4.81
- 7.10
- 1.78
- 3.81
- 4.55
- 3.96
- 4.04
- 1.84
- 1.50
- 4.71
- 6.04
3. předkolo
Milán se loučil s Baresim. Sbohem kapitánovi dali Baggio, Maldini či Seedorf
Řada fanoušků, fotbalové hvězdy i další osobnosti se v pondělí dorazily do milánské baziliky Svatého Ambrože naposledy rozloučit se zesnulým Francem Baresim. Italská fotbalová legenda zemřela v pátek...
Sparta - Lyon 2:1, vzrušující obrat v boji o Ligu mistrů, po hodině rozhodl Mercado
Zápas plný příběhů, zvratů i vzrušujících okamžiků. Sparťanští fotbalisté v boji o Ligu mistrů nadchli, ale zatím udělali první ze čtyř složitých kroků. Na cestě do Champions League musí zvládnout...
České fotbalisty poprvé povede cizinec. Vedení představilo Španěla Deniu
Fotbalovou reprezentaci poprvé povede cizinec. Novým trenérem byl jmenován dvaapadesátiletý španělský kouč Santi Denia. Jeho působení schválil výkonný výbor asociace takřka jednohlasně. Denia dostal...
OBRAZEM: Obratu s Lyonem přihlížel i Nedvěd. Jaký byl velký večer na Letné?
Byl to zápas plný příběhů. Sparťanští fotbalisté nakonec úvodní duel třetího předkola Ligy mistrů proti Lyonu zvrátili a zvítězili 2:1. Náskok do francouzské odvety se ale nerodil vůbec lehce a...
Plzeň - Zbrojovka 1:1, domácí opět ztratili, Brno navázalo na triumf nad Spartou
Návrat do nejvyšší soutěže oslavili výhrou nad Spartou 3:1, teď fotbalisté Zbrojovky Brno berou bod ze hřiště Viktorie Plzeň po remíze 1:1. Západočeši potvrdili nepovedený vstup do sezony a po úvodní...
S takovými soupeři se musíme naučit hrát jinak. Byla to lekce, říkal kapitán Zbrojovky
Jako kapitán měl poprvé v sezoně těžkou šichtu. Jakub Klíma se úspěšně zastal stopera Filipa Vedrala, kterému nakonec rozhodčí po zásahu videa odvolal červenou kartu. Ani to ale fotbalistům Zbrojovky...
Majitelka Dynama odmítla nabídku Jihočeského kraje. Klub zároveň ruší B-tým
Nneka Ede, majitelka fotbalového Dynama České Budějovice, odmítla nabídku Jihočeského kraje ve výši 32,5 milionu korun na odkup klubu. Třetiligový celek zároveň v pátek na webu oznámil, že nepřihlásí...
Zbrojovka – Liberec 0:1, první porážka nováčka soutěže. Hlavou rozhodl Dulay
Fotbalisté Zbrojovky Brno poprvé v sezoně prohráli, v předehrávce 3. kola Chance Ligy nestačili 0:1 na Liberec. Domácí mohli hrát už od deváté minuty v deseti, červenou kartu Vedrala však rozhodčí po...
Ústí nestačilo třígólové vedení, s Českou Lípou remizovalo. Příbram i Slavia otáčely
V poločase vedli 3:0, přesto si musí fotbalisté Ústí nad Labem vystačit s remízou. Doma ve třetím kole druhé ligy s nováčkem Českou Lípou hráli po dvou vlastních brankách 3:3. V soutěži už tak není...
České hráče bude vozit Ford. Asociace má nového partnera, nahradí Hyundai
Americká automobilka Ford vystřídá jihokorejský Hyundai a od letošního srpna se stane novým dopravním partnerem Fotbalové asociace České republiky (FAČR). V rámci tříleté spolupráce zajistí mobilitu...
K české pozici v pohárech se blíží Poláci. Kdo však má do sezony lepší vyhlídky?
Povinná výhra Jablonce, druhá spíš nečekaná od Sparty a smolná porážka Hradce. V úvodních zápasech třetích předkol evropských pohárů české kluby připsaly do národního koeficientu 0,400 bodu a dál...
Případ Rodri. Chtěl ho Real, mistr světa ale prý nakonec zamíří do Barcelony
Před necelými třemi týdny slavil se španělskými fotbalisty triumf na mistrovství světa a sám si odnesl trofej pro nejlepšího hráče turnaje. Od té doby se intenzivně řeší jeho budoucnost. Původně to...
Sparta zřejmě přijde o kapitána. Haraslín má nabídku od Saúdů a chce ji využít
Na lýtkách má vyobrazené trofeje, které se Spartou získal. Další tetování s úspěchy pražského klubu si však kapitán Lukáš Haraslín zřejmě na tělo udělat nenechá. Třicetiletý slovenský fotbalista má...
Hradec si kvůli pohárům odložil ligový zápas. Se Zbrojovkou se utká až v září
Hradec Králové kvůli odvetě 3. předkola Evropské ligy v Istanbulu odehraje zápas 4. kola nejvyšší domácí soutěže v Brně se Zbrojovkou místo 16. srpna až ve středu 2. září. V tiskové zprávě o tom...
Sázky na Chance Ligu: Tipy na střelce gólů. Vašulín, Karabec nebo Sadílek?
Fotbalová Chance Liga má na programu 3. kolo a pokud přemýšlíte, jak si zpestřit sledování zápasů sázkou, můžete se inspirovat naším přehledem. Tentokrát jsme se zaměřili na oblíbenou příležitost...
Prodej rodinného domu 195 m2 s pozemkem 514 m2 + terasa 57 m2
Bílovská, Praha 5 - Řeporyje
33 500 000 Kč
Kuchta brzy opustí Spartu, do polské Legie zamíří na roční hostování s opcí
Události posledních dnů nabraly rychlý spád. Poté, co nebyl útočník Jan Kuchta v nominaci na utkání s francouzským Lyonem a trénoval v rezervě, se dohodl na angažmá s polskou Legií Varšava. Podle...
Fotbalové přestupy ONLINE: Kuchta míří do Polska, Sparta řeší i nabídku na Haraslína
Už se opět řeší, kdo všechno ve fotbalovém světě mění působiště. Jaké kluby budou na přestupovém trhu nejaktivnější? A kdo trhne rekord letního okna? Sledujte v podrobném online shrnutí.