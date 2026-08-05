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OBRAZEM: Obratu s Lyonem přihlížel i Nedvěd. Jaký byl velký večer na Letné?

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  16:03
Do kvalifikačního duelu Ligy mistrů proti Lyonu hnala sparťany zaplněná Letná. Sparťanský trenér Brian Priske před zápasem s Olympiquem Lyon ve třetím... Brian Priske, trenér Sparty, vyslal do úvodního duelu 3. předkola Ligy mistrů... Sparťanský záložník Adam Karabec bojuje o balon s Rubenem Kluivertem z Lyonu ve... Zleva Jonatan Braut Brunes slaví s Josimarem Alcócerem (Sparta) gól proti... Martin Suchomel ze Sparty si dává vlastní gól v utkání proti Lyonu v rámci... Zklamaný obránce Sparty Martin Suchomel po vlastním gólu v utkání proti Lyonu. Hráči Lyonu slaví gól na 1:0 v zápase 3. předkola Ligy mistrů proti Spartě. Josimar Alcócer střílí v 57. minutě gól proti Lyonu, který však následně nebyl... Sparťanský záložník Josimar Alcócer zklamaný po neuznaném gólu v 57. minutě... Matěj Ryneš slaví se spoluhráči ze Sparty v 63. minutě vyrovnávací gól na 1:1... Zásluhou levačky Matěje Ryneše Sparta proti Lyonu vyrovnala, úvodní duel 3....
Byl to zápas plný příběhů. Sparťanští fotbalisté nakonec úvodní duel třetího předkola Ligy mistrů proti Lyonu zvrátili a zvítězili 2:1. Náskok do francouzské odvety se ale nerodil vůbec lehce a fanoušci zažili spoustu emocí. Podívejte se na rekapitulaci v obsáhlé galerii našeho fotografa.

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Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech se může ukázat až pět českých týmů.

Tipsport - partner programu

3. předkolo

FC Kajrat Almaty vs. Levski Sofia //www.idnes.cz/sport
11.8. 17:00
  • 2.45
  • 3.30
  • 2.99
Bodo/Glimt vs. Saint-Gilloise //www.idnes.cz/sport
11.8. 18:00
  • 1.74
  • 4.28
  • 4.25
Sabah Baku vs. AGF Aarhus //www.idnes.cz/sport
11.8. 18:00
  • 2.02
  • 3.78
  • 3.53
FK Kauno Žalgiris vs. Dinamo Záhřeb //www.idnes.cz/sport
11.8. 19:00
  • 7.42
  • 5.20
  • 1.39
NEC Nijmegen vs. Olympiakos Pireus //www.idnes.cz/sport
11.8. 19:30
  • 2.83
  • 3.23
  • 2.61
Crvena Zvezda Bělehrad vs. Hapoel Be'er Sheva FC //www.idnes.cz/sport
11.8. 20:00
  • 1.29
  • 6.03
  • 9.27
NK Celje vs. Ararat-Armenia Jerevan //www.idnes.cz/sport
11.8. 20:15
  • 1.43
  • 4.81
  • 7.10
Slovan Bratislava vs. Mjällby AIF //www.idnes.cz/sport
11.8. 20:15
  • 1.78
  • 3.81
  • 4.55
Sturm Graz vs. Fenerbahce Istanbul //www.idnes.cz/sport
11.8. 20:30
  • 3.96
  • 4.04
  • 1.84
Olympique Lyon vs. AC Sparta Praha //www.idnes.cz/sport
11.8. 21:00
  • 1.50
  • 4.71
  • 6.04
Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osobám mladším 18 let.

3. předkolo

Kompletní los

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