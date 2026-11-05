Velmi dobrý herní projev, spousta šancí, krásný gól.
„Skvělá individuální akce Ebrimy, Suro má asistenci,“ ocenil Suchomel útočníka Singhateha a pohotovou rozehrávku brankáře Surovčíka.
Tak dobře to začalo, jenže krátce po gólu dostal druhou žlutou kartu Guddal a zápas se zcela otočil. Po pauze dali hosté tři branky.
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Sparta - Bournemouth 1:3, parádní start, krásný gól, pak vyloučení Guddala a zmar
„Do vyloučení jsme měli dát víc gólů, měli jsme mít aspoň dva tři a pak i v deseti by to byl jiný zápas,“ tvrdil Suchomel.
Rozhodlo Guddalovo vyloučení?
Průběh zápasu to ovlivnilo. První žlutá asi nebyla, druhá možná ano.
Už jste s Guddalem mluvili? Jak je na tom?
Podpořili jsme ho, to je jasné. Určitě mu nebudeme nadávat, jinak hraje skvěle. Stalo se, to je fotbal.
Ale nadávat můžete sami sobě za chyby, po kterých jste dostali všechny tři góly.
Všechny byly stejné, dali jsme jim to. Proto to tak dopadlo. Zbytečně jsme jim míče odevzdávali.
Přitom do vyloučení jste byli lepším týmem. Souhlasíte?
Myslím si, že proti velmi dobrému soupeři, který je rozjetý, jsme ukázali kvalitu. Hráli jsme to, co jsme chtěli, ale nedali jsme šance. Je dobře, že si je vytvoříme, ale už je taky musíme proměňovat.
Bylo na hře znát, když Bournemouth poslal po půli do hry postupně svých pět opor?
Přišla ještě větší kvalita, ale i tak jsme jim ty góly darovali. Když jsme byli bez míče, tak jsme bránili dobře. Uskákali jsme to, zblokovali, dobře se posouvali, byli na špičkách. Ale góly byly úplně zbytečné.
Jaké to je, když vám zápas utíká mezi prsty?
Bolí to, jsme zklamaní. V neděli máme další zápas, v Plzni potřebujeme vyhrát.
Jste v polovině Evropské ligy, ze čtyř zápasů máte jen čtyři body. Jak to vidíte s postupem?
Záleží i na dalších výsledcích, ale je jasné, že jsme chtěli mít bodů víc.