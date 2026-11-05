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Tohle bolí, všechny góly jsme jim darovali, litoval sparťan Suchomel

Autor:
  21:53
Martin Suchomel (Sparta) v souboji s Benem Gannonem-Doakem (Bournemouth).

Martin Suchomel (Sparta) v souboji s Benem Gannonem-Doakem (Bournemouth). | foto: AP

James Hill (Bournemouth) slaví vítězství nad Spartou.
Rayan (Bournemouth) se raduje z gólu proti Spartě.
Evanilson (Bournemouth) slaví gól proti Spartě.
Evanilson (Bournemouth) slaví gól proti Spartě.
21 fotografií
Zápas, který nadějně rozehráli, pak vlastní hloupostí soupeři odevzdali. „Tady máte všechny body,“ nabídli sparťanští fotbalisté Bournemouthu v Evropské lize. Anglický tým nepohrdl a vyhrál 3:1. „Všechny góly jsme jim darovali. To mrzí a hodně bolí,“ hlesl obránce Martin Suchomel.

Velmi dobrý herní projev, spousta šancí, krásný gól.

„Skvělá individuální akce Ebrimy, Suro má asistenci,“ ocenil Suchomel útočníka Singhateha a pohotovou rozehrávku brankáře Surovčíka.

Tak dobře to začalo, jenže krátce po gólu dostal druhou žlutou kartu Guddal a zápas se zcela otočil. Po pauze dali hosté tři branky.

Sparta - Bournemouth 1:3, parádní start, krásný gól, pak vyloučení Guddala a zmar

„Do vyloučení jsme měli dát víc gólů, měli jsme mít aspoň dva tři a pak i v deseti by to byl jiný zápas,“ tvrdil Suchomel.

Rozhodlo Guddalovo vyloučení?
Průběh zápasu to ovlivnilo. První žlutá asi nebyla, druhá možná ano.

Už jste s Guddalem mluvili? Jak je na tom?
Podpořili jsme ho, to je jasné. Určitě mu nebudeme nadávat, jinak hraje skvěle. Stalo se, to je fotbal.

Ale nadávat můžete sami sobě za chyby, po kterých jste dostali všechny tři góly.
Všechny byly stejné, dali jsme jim to. Proto to tak dopadlo. Zbytečně jsme jim míče odevzdávali.

James Hill (Bournemouth) slaví vítězství nad Spartou.
Rayan (Bournemouth) se raduje z gólu proti Spartě.
Evanilson (Bournemouth) slaví gól proti Spartě.
Evanilson (Bournemouth) slaví gól proti Spartě.
21 fotografií

Přitom do vyloučení jste byli lepším týmem. Souhlasíte?
Myslím si, že proti velmi dobrému soupeři, který je rozjetý, jsme ukázali kvalitu. Hráli jsme to, co jsme chtěli, ale nedali jsme šance. Je dobře, že si je vytvoříme, ale už je taky musíme proměňovat.

Bylo na hře znát, když Bournemouth poslal po půli do hry postupně svých pět opor?
Přišla ještě větší kvalita, ale i tak jsme jim ty góly darovali. Když jsme byli bez míče, tak jsme bránili dobře. Uskákali jsme to, zblokovali, dobře se posouvali, byli na špičkách. Ale góly byly úplně zbytečné.

Jaké to je, když vám zápas utíká mezi prsty?
Bolí to, jsme zklamaní. V neděli máme další zápas, v Plzni potřebujeme vyhrát.

Jste v polovině Evropské ligy, ze čtyř zápasů máte jen čtyři body. Jak to vidíte s postupem?
Záleží i na dalších výsledcích, ale je jasné, že jsme chtěli mít bodů víc.

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Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy. Reprezentace pod koučem Santim Deniou bojuje v elitní skupině Ligy národů.

5. kolo

Kompletní los

4. kolo

3. kolo

Kompletní los
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. BournemouthBournemouth 4 4 0 0 11:2 12
2. FerencvárosFerencváros 4 4 0 0 11:3 12
3. Olympiakos PireusPireus 4 3 1 0 4:1 10
4. Benfica LisabonBenfica 3 3 0 0 10:2 9
5. LeverkusenLeverkusen 3 3 0 0 8:0 9
6. Saint-GilloiseSaint-Gilloise 3 2 1 0 8:1 7
7. Juventus FCJuventus 3 2 1 0 9:3 7
8. Besiktas IstanbulBesiktas 3 2 1 0 9:5 7
9. Sunderland AFCSunderland 3 2 1 0 4:2 7
10. Levski SofiaLevski 4 2 1 1 4:3 7
11. NEC NijmegenNijmegen 4 2 1 1 8:9 7
12. Olympique LyonLyon 4 2 1 1 6:7 7
13. AZ AlkmaarAlkmaar 3 2 0 1 6:2 6
14. Anderlecht BruselAnderlecht 4 2 0 2 6:3 6
15. Stade RennesRennes 4 1 3 0 4:3 6
16. Omonia NikósieOmonia Nikósie 4 2 0 2 6:7 6
17. Real SociedadReal Sociedad 4 1 2 1 9:4 5
18. Crystal PalaceCrystal Palace 4 1 2 1 9:6 5
19. AC Sparta PrahaSparta 4 1 1 2 6:6 4
20. HoffenheimHoffenheim 4 1 1 2 6:6 4
21. Dinamo ZáhřebDinamo Záhřeb 3 1 1 1 3:4 4
22. Sturm GrazSturm Graz 3 1 1 1 1:3 4
23. Red Bull SalcburkRB Salcburk 4 1 1 2 3:8 4
24. Celta VigoCelta Vigo 3 1 0 2 3:4 3
25. OFI Kréta FCOFI FC 3 1 0 2 3:4 3
26. AC MilánAC Milán 4 1 0 3 4:7 3
27. SCU TorreenseTorreense 3 1 0 2 4:7 3
28. Jagiellonia BělostokBělostok 4 1 0 3 4:7 3
29. FC Viktoria PlzeňPlzeň 4 1 0 3 3:7 3
30. NK CeljeCelje 3 0 1 2 2:7 1
31. Hapoel Be'er Sheva FCBeer Ševa 3 0 1 2 1:6 1
32. Lillestrom SKLillestrom 4 0 1 3 2:10 1
33. KKS Lech PoznaňLech Poznaň 3 0 1 2 1:9 1
34. Olympique MarseilleMarseille 3 0 0 3 1:6 0
35. Celtic GlasgowCeltic 3 0 0 3 3:9 0
36. Ararat-Armenia JerevanArarat-Armenia 3 0 0 3 2:11 0

1. - 8. : Play Off: Osmifinále, 9. - 24. : Play-Off: 1/16-finále

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