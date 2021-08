Zdrcený plzeňský kapitán: Nejhorší facka v nejdůležitějším zápase

Ve čtvrteční odvetě play off Konferenční ligy na stadionu CSKA Sofie prohrála Plzeň 0:3 po prodloužení a v pohárech končí.

Pernica už nebyl na hřišti, když minutu před koncem prodloužení padl třetí a rozhodující gól celého souboje.

„Je to pro nás ta nejhorší facka v nejdůležitějších zápase sezony. Vypili jsme si to až do dna,“ citoval Pernicu klubový web.

Plzeň od historického postupu do Ligy mistrů v srpnu 2012 ještě sedmkrát hrála základní fázi evropských pohárů, celkem pětkrát se probila až do jarní vyřazovací části.

Ještě na jaře 2018 měla blízko do čtvrtfinále Evropské ligy, dál ji nepustil až smolný gól Sportingu Lisabon ze standardky v prodloužení.

Na podzim téhož roku srdnatě čelila Realu Madrid v Champions League, na jaře 2019 se prala s Dinamem Záhřeb o osmifinále Evropské ligy.

Od té doby nic. Tři krachy v předkolech. Předloni a v minulé sezoně nezvládla boj o Champions League a následně ani o Evropskou ligu.

Teď bojovala jen o Konferenční ligu, dva soupeře vyřadila, třetího už ne. Přitom si k odvetě do Bulharska přivezla dvougólový náskok.

Jenže brzy inkasovala, krátce po půli dostala druhý gól a začínalo se znovu. Všechno rozhodla standardka ve 119. minutě.

„V prodloužení nás potrestali za všechno, i když hráli oslabení o jednoho hráče. Co k tomu říct...“ nechápal Pernica.

Trpký konec už sledoval z lavičky, v poločase prodloužení musel střídat, kapitánskou pásku a místo na hřišti přenechal Jakubu Brabcovi.

„V úvodu jsme měli jsme nějaké šance, i předtím šel Choras sám na bránu, ale nic jsme neproměnili,“ litoval Pernica. „Je to hrozně špatně.“