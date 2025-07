duff Dominik Duffek Autor:

Jsou jedni z nejživějších a nejaktivnějších na fotbalové fanouškovské scéně. Žyleta. Polští ultras z Varšavy. Právem obávaná, ale také silně kontroverzní bílá zeď za bránou, která zápas co zápas předvádí úchvatné malované plachty či světelné pyroshow. Teď míří do Česka. Ve čtvrtek večer se jejich Legia představí v Ostravě na Baníku. Za týden hostí slezský klub doma. A vsaďte se, že to bude parádní podívaná nejen na trávníku.