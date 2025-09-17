Fotbalový palác za polárním kruhem. Soupeř Slavie chystá unikátní stadion

Město Bodö má zhruba 50 tisíc obyvatel. Něco mezi Děčínem a Frýdkem-Místkem. Jen vzduch je tu o trochu čistší. A dobře se tu dýchá i fotbalistům Bodö/Glimt.
Klubu, který hrál do roku 2017 druhou norskou ligu. O tři roky později slavil titul. V Evropské lize porazil loni třeba FC Porto (3:2) a Besiktas Istanbul (2:1).
|
Kouč největší hvězdou. Norský Trpišovský nařizuje sedět ve tmě, velkokluby odmítá
Teď kope Ligu mistrů. Ve středu (od 18:45) v Edenu, doma pak na stadionu Aspmyra s kapacitou 8 tisíc, který se fanouškům poprvé otevřel už v roce 1966.
Výjimečný klub si ale zaslouží i výjimečný stadion. „Arctic Arena bude jeden z nejsevernějších stadionů v Evropě a měla by se stát symbolem jednoty. Nebude to jen stadion, ale místo, kde se lidé budou setkávat. Místní věří, že sjednotí region a budou se tu střetávat různé generace,“ píše se na webu architektonické společnosti Nordic Office of Architecture, která má velkolepou stavbu na starosti.
„Je navržený s respektem k arktickému klimatu, norské surovosti a nadčasové severské architektuře. Myslím, že se stane novou ikonou regionu,“ říká architekt Knut Hovland.
Teprve před týdnem se na mimořádné schůzi klubu definitivně rozhodlo o výstavbě stadionu. Ta začne už letos v říjnu a dokončena by měla být v srpnu 2027. Kapacita? Zhruba 10 tisíc diváků. Cena? 100 milionů eur.
Stadion zafinancuje zejména klub: pomůže prodej názvu arény i luxusních lóží. A ruku k dílu přiloží rovněž místní podnikatelé, banka či město. Stavba podpoří sociální rovnost. K vidění v ní budou mužské týmy, ženské, akademické a také akce mimo sportovní svět.
Co zaujme na první dobrou? Vzhled stadionu. Je jasné, že jeho návštěva bude zážitkem. Arctic Arena bude připomínat diamant. Anebo ledovou kru. Obrovský kus ledu, ovšem ze dřeva a recyklovaného hliníku, v němž se máte fotbalově zahřát. I daleko na severu za polárním kruhem.