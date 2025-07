Nováček s názvem z Bible i řada outsiderů. Začíná Liga mistrů, objeví se další Slovan?

V docela jiné podobě, než jste zvyklí, protože jde o první předkolo.

Bez do modra vyzdobených stadionů, ohvězdičkovaných balonů i slov půvabné znělky, kterou chce každý fotbalista aspoň jednou v kariéře slyšet. UEFA ji tradičně pustí těm, kteří se na konci srpna objeví v závěrečném předkole, chcete-li v play off.

Die Meister

Die Besten

Les grandes équipes

The champions!

Týmy, které se z úvodního předkola dostaly do hlavní fáze Artmedia (2005/06)

(2005/06) Liverpool (2005/06)

(2005/06) Anorthosis Famagusta (2008/09)

(2008/09) BATE Borisov (2008/09)

(2008/09) Crvena Zvezda Bělehrad (2018/19 a 2019/20)

(2018/19 a 2019/20) Ferencváros (2020/21)

(2020/21) Malmö FF (2021/22)

(2021/22) Šeriff Tiraspol (2021/22)

(2021/22) Slovan Bratislava (2024/25)

Jenže k tomu je z úvodních duelů, které se leckdy konají skoro až v polních podmínkách, ještě šíleně daleko. A co teprve do hlavní fáze!

Vždyť jen deset týmů v historii prošlo celou kvalifikací. Jako první před dvaceti lety Artmedia Petržalka a jako zatím poslední před rokem Slovan Bratislava. Kdo dál?

Stejnou ambici budou mít bulharský Ludogorec i rumunské FCSB. Také švédské Malmö, loňský soupeř Sparty v závěrečném play off, by se rádo probilo až do podzimních bojů, jako se mu to povedlo před třemi lety.

Nový ročník Ligy mistrů startuje pouhých 38 dnů po posledním finále, které v Mnichově ovládlo francouzské Paris St. Germain. Dalšího šampiona poznáme za necelý rok, přesně za 326 dní v Budapešti.

„Začíná ryzí Liga mistrů,“ píše na začátku dlouhé cesty například BBC.

V prvním předkole je konkrétně osmadvacet klubů, které jsou do jednoho mistry svých zemí. Zástupce nemají pouze distancované Rusko a také Lichtenštejnsko, které nemá vlastní ligu a vítěz tamního poháru tradičně míří do kvalifikace Konferenční ligy.

Tam spadnou i poražení z prvního předkola Champions League, mezi nimiž nechybí ani zástupci těch nejmenších fotbalových trpaslíků.

Třeba sanmarinský Virtus, jenž loni poprvé v šedesátileté historii ovládl ligovou soutěž a letos titul obhájil. Všichni jeho hráči jsou amatéři, kteří kvůli evropským výjezdům čerpají dovolenou.

„Ale to neznamená, že bychom do zápasů, které nás čekají, šli automaticky s poraženeckou náladou,“ slibuje prezident klubu Pier Domenico Guilianelli. Loni Virtus - dle desetiletého žebříčku UEFA 552. nejlepší tým Evropy - vypadl s rumunským FCSB po výsledcích 0:4 a 1:7, nyní ho čeká bosenský Zrijnski Mostar.

Byla by senzace, kdyby tentokrát prošel dál.

„Chceme doma dosáhnout na takový výsledek, aby pro nás následná odveta venku byla hratelná,“ zmínil Michele Rinaldi, jeden z nejzkušenějších borců v týmu - inspirací může být například sanmarinský národní tým, který na podzim v Lize národů senzačně postoupil do skupiny C, a v druhé nejméně lidnaté zemi Evropy z toho bylo pozdvižení.

Všechny zápasy úvodního předkola Champions League se hrají v úterý a ve středu, odvety pak příští týden. Dojde i na zajímavé místní souboje mezi severoirským Linfieldem a irským Shelbourne, jejichž stadiony jsou od sebe necelé dvě hodiny jízdy autem, a také mezi Levadií Tallinn z Estonska a lotyšským RFS Riga. Její mluvčí Paulius Jakelis pro BBC nadšeně pravil: „Z hlediska cestování je to pro nás ideální los. Celkové náklady jsou minimální, logistika snadná. Sedneme do autobusu a za čtyři hodiny jsme na místě.“

Dvojice pro úvodní předkolo Ligy mistrů KuPS (Finsko) - Milsami (Moldavsko)

(Finsko) - (Moldavsko) Iberia 1999 (Gruzie) - Malmö FF (Švédsko)

(Gruzie) - (Švédsko) Noah (Arménie) - Buducnost (Černá Hora)

(Arménie) - (Černá Hora) Levadia (Estonsko) - RFS (Lotyšsko)

(Estonsko) - (Lotyšsko) Olympia Lublaň (Slovinsko) - Kajrat Almaty (Kazachstán)

(Slovinsko) - (Kazachstán) Drita (Kosovo) - Differdange (Lucembursko)

(Kosovo) - (Lucembursko) TNS (Wales) - Škendija (Severní Makedonie)

(Wales) - (Severní Makedonie) Víkingur (Faerské ostrovy) - Lincoln (Gibraltar)

(Faerské ostrovy) - (Gibraltar) Egnatia (Albánie) - Breidablik (Island)

(Albánie) - (Island) Virtus (San Marino) - Zrijnski Mostar (Bosna a Hercegovina)

(San Marino) - (Bosna a Hercegovina) Žalgiris Vilnius (Litva) - Hamrun Spartans (Malta)

(Litva) - (Malta) FCSB (Rumunsko) - Inter Ecsaldes (Andorra)

(Rumunsko) - (Andorra) Ludogorec Razgrad (Bulharsko) - Dinamo Minsk (Bělorusko)

(Bulharsko) - (Bělorusko) Shelbourne (Irsko) - Linfield (Severní Irsko)

Právě nákladné a složité přesuny jsou pro malé kluby v této fázi evropských pohárů dost možná největší strašák. Třeba slovinskou Olympii čeká cesta do Kazachstánu a s dlouhými přelety musí počítat také mužstva z nalosovaných dvojic Egnatia (Albánie) - Breidablik (Island) či TNS (Wales) - Škendija Tetovo (Severní Makedonie).

Z celkového balíku peněz, které UEFA v evropských pohárech rozděluje, připadnou neúspěšným týmům z kvalifikace asi tři procenta, což dělá dohromady 132 milionů eur. Všechny týmy, které jsou v úvodním předkole, mají jistotu minimálně 810 tisíc eur. Další peníze si mohou vydělat v případě dalších postupů v jednotlivých soutěžích.

„I to je pro nás pochopitelně velká motivace,“ říká Anna Ohanyanová, zástupkyně arménského FC Noah, který v minulé sezoně porazil při premiéře v Konferenční lize Mladou Boleslav. Doma už stačil získat double, přestože vznikl teprve před osmi lety.

„Udělali jsme maximum pro to, abychom se stali arménskými šampiony. Nyní chceme ukázat naše ambice celé Evropě,“ zní z klubu, jenž je pojmenovaný po biblickém hrdinovi Noemovi, který na své arše zachránil před boží potopou všechna zvířata a následně spočinul na pohoří Araratu.

Fanoušci arménského FC Noah si v minulé sezoně užívali zápasy v Konferenční lize, nyní je čeká kvalifikace o Champions League.

Noah je jedním z nováčků celé kvalifikace. Tím druhým je kyperský Pafos, který ovšem do soutěže vstoupí až ve druhém předkole.

Ve stejné fázi, jen v nemistrovské části, se představí také český vicemistr z Plzně, který narazí na švýcarský Servette Ženeva. Žádnými předkoly se naopak nemusí stresovat Slavia, která má podzim v Lize mistrů coby šampion jistý.

Pro ty ostatní cesta za snem právě startuje.